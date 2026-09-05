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[GALLERY] Cận cảnh Toyota C-HR GR Sport 2027 mới - thể thao và mạnh mẽ hơn

Số hóa - Xe

[GALLERY] Cận cảnh Toyota C-HR GR Sport 2027 mới - thể thao và mạnh mẽ hơn

Kỷ niệm một thập kỷ với hơn 2 triệu xe bán ra trên toàn cầu, Toyota C-HR GR Sport 2027 được nâng cấp với sơn nhám, mâm 20 inch và công nghệ khung gầm mới.

Hải Nam
Toyota C-HR ra mắt vào năm 2016 và đã bán được hơn 2,1 triệu xe trên toàn thế giới trong 10 năm qua. Đây là con số lớn đối với một mẫu xe có thiết kế từng gây tranh cãi khi xuất hiện. Toyota đang đánh dấu cột mốc này bằng một số thay đổi dành cho phiên bản GR Sport tại thị trường châu Âu.
Toyota C-HR ra mắt vào năm 2016 và đã bán được hơn 2,1 triệu xe trên toàn thế giới trong 10 năm qua. Đây là con số lớn đối với một mẫu xe có thiết kế từng gây tranh cãi khi xuất hiện. Toyota đang đánh dấu cột mốc này bằng một số thay đổi dành cho phiên bản GR Sport tại thị trường châu Âu.
Nhân dịp kỷ niệm 10 năm, Toyota C-HR GR Sport 2027 ra mắt với màu sơn xám nhám Onyx Grey mới, kết hợp với các chi tiết màu đen trên cản trước, nóc xe và toàn bộ phần đuôi phía sau.
Nhân dịp kỷ niệm 10 năm, Toyota C-HR GR Sport 2027 ra mắt với màu sơn xám nhám Onyx Grey mới, kết hợp với các chi tiết màu đen trên cản trước, nóc xe và toàn bộ phần đuôi phía sau.
Tông màu kín đáo trên Toyota C-HR GR Sport 2027 mới này đi cùng bộ mâm hợp kim 20 inch mới cũng được sơn màu xám nhám "tông xuyệt tông", lớn hơn loại 19 inch trước đây.
Tông màu kín đáo trên Toyota C-HR GR Sport 2027 mới này đi cùng bộ mâm hợp kim 20 inch mới cũng được sơn màu xám nhám "tông xuyệt tông", lớn hơn loại 19 inch trước đây.
Khoang nội thất vẫn giữ các chi tiết đặc trưng của phiên bảnGR Sport, nhưng màn hình hiển thị thông tin trên kính lái nay đã trở thành trang bị tiêu chuẩn. Các trang bị tùy chọn bao gồm cửa sổ trời toàn cảnh và hệ thống âm thanh cao cấp JBL.
Khoang nội thất vẫn giữ các chi tiết đặc trưng của phiên bảnGR Sport, nhưng màn hình hiển thị thông tin trên kính lái nay đã trở thành trang bị tiêu chuẩn. Các trang bị tùy chọn bao gồm cửa sổ trời toàn cảnh và hệ thống âm thanh cao cấp JBL.
Toyota C-HR GR Sport 2027 được cung cấp 2 tùy chọn động cơ, bao gồm hybrid tự sạc (HEV) tiêu chuẩn và hybrid cắm sạc (PHEV). Động cơ hybrid 1.8L ở phiên bản tiêu chuẩn sản sinh công suất tối đa 138 mã lực. Con số tương ứng của động cơ hybrid 2.0L cao hơn, đạt 178 mã lực.
Toyota C-HR GR Sport 2027 được cung cấp 2 tùy chọn động cơ, bao gồm hybrid tự sạc (HEV) tiêu chuẩn và hybrid cắm sạc (PHEV). Động cơ hybrid 1.8L ở phiên bản tiêu chuẩn sản sinh công suất tối đa 138 mã lực. Con số tương ứng của động cơ hybrid 2.0L cao hơn, đạt 178 mã lực.
Phiên bản PHEV cao cấp nhất có công suất tối đa 220 mã lực, đồng thời cung cấp phạm vi hoạt động thuần điện 66 km theo chu trình WLTC. Mẫu xe hybrid cắm sạc cũng được trang bị hệ thống định vị địa lý, tự động chuyển sang chế độ thuần điện khi đi vào các khu vực phát thải thấp tại các thành phố châu Âu.
Phiên bản PHEV cao cấp nhất có công suất tối đa 220 mã lực, đồng thời cung cấp phạm vi hoạt động thuần điện 66 km theo chu trình WLTC. Mẫu xe hybrid cắm sạc cũng được trang bị hệ thống định vị địa lý, tự động chuyển sang chế độ thuần điện khi đi vào các khu vực phát thải thấp tại các thành phố châu Âu.
Mặc dù GR Sport không được nâng cấp về hiệu suất so với C-HR thông thường nhưng phiên bản này vẫn mang đến khả năng xử lý sắc bén hơn. Điều này có được nhờ bộ giảm xóc Frequency Selective Control (FSC) do GR tinh chỉnh, bộ giảm chấn động lực trên thanh chống phía trước và hệ thống trợ lực lái điện được hiệu chỉnh lại.
Mặc dù GR Sport không được nâng cấp về hiệu suất so với C-HR thông thường nhưng phiên bản này vẫn mang đến khả năng xử lý sắc bén hơn. Điều này có được nhờ bộ giảm xóc Frequency Selective Control (FSC) do GR tinh chỉnh, bộ giảm chấn động lực trên thanh chống phía trước và hệ thống trợ lực lái điện được hiệu chỉnh lại.
Toyota đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng cho C-HR 2027 tại nhiều thị trường châu Âu, nhưng mức giá bán vẫn chưa được công bố. Bên cạnh những bổ sung dành cho phiên bản GR Sport cao cấp nhất, danh mục sản phẩm của dòng SUV cỡ B này còn được đơn giản hóa. Thế hệ thứ hai của Toyota C-HR ra mắt vào năm 2023 và vẫn chưa trải qua đợt nâng cấp giữa vòng đời.
Toyota đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng cho C-HR 2027 tại nhiều thị trường châu Âu, nhưng mức giá bán vẫn chưa được công bố. Bên cạnh những bổ sung dành cho phiên bản GR Sport cao cấp nhất, danh mục sản phẩm của dòng SUV cỡ B này còn được đơn giản hóa. Thế hệ thứ hai của Toyota C-HR ra mắt vào năm 2023 và vẫn chưa trải qua đợt nâng cấp giữa vòng đời.
C-HR phiên bản châu Âu gần như không liên quan đến mẫu xe cùng tên dành cho thị trường Mỹ. Trong khi đó, Toyota C-HR đang bán tại Mỹ lại được phân phối ở châu Âu dưới dạng mẫu SUV thuần điện có kích thước lớn hơn và sở hữu tên gọi C-HR+. Thay vì sử dụng hệ truyền động thuần điện, Toyota C-HR tại châu Âu được cung cấp với các tùy chọn động cơ hybrid và hybrid cắm sạc.
C-HR phiên bản châu Âu gần như không liên quan đến mẫu xe cùng tên dành cho thị trường Mỹ. Trong khi đó, Toyota C-HR đang bán tại Mỹ lại được phân phối ở châu Âu dưới dạng mẫu SUV thuần điện có kích thước lớn hơn và sở hữu tên gọi C-HR+. Thay vì sử dụng hệ truyền động thuần điện, Toyota C-HR tại châu Âu được cung cấp với các tùy chọn động cơ hybrid và hybrid cắm sạc.
Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Toyota C-HR thế hệ mới.
Hải Nam
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