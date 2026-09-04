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[GALLERY] Nhan Phúc Vinh chiều chuộng Khả Ngân, sự nghiệp thành công

Giải trí - Giới trẻ

[GALLERY] Nhan Phúc Vinh chiều chuộng Khả Ngân, sự nghiệp thành công

Nhan Phúc Vinh có nhiều dấu ấn trong sự nghiệp diễn xuất. Mới đây, anh công khai cầu hôn, dành những món quà giá trị cho Khả Ngân.

Thu Cúc (Ảnh: FB Nhan Phúc Vinh - Khả Ngân)
Khả Ngân vừa đăng video khui quà Nhan Phúc Vinh tặng. Nữ diễn viên nhận một chiếc túi hàng hiệu giá gần 800 triệu đồng cùng bộ trang sức đắt đỏ. Tổng giá trị những món quà hơn một tỷ đồng. Đáng chú ý, Khả Ngân gọi Nhan Phúc Vinh là “hubby” (tạm dịch: ông xã).
Khả Ngân vừa đăng video khui quà Nhan Phúc Vinh tặng. Nữ diễn viên nhận một chiếc túi hàng hiệu giá gần 800 triệu đồng cùng bộ trang sức đắt đỏ. Tổng giá trị những món quà hơn một tỷ đồng. Đáng chú ý, Khả Ngân gọi Nhan Phúc Vinh là “hubby” (tạm dịch: ông xã).
Trước đó, Nhan Phúc Vinh đăng hình ảnh bên Khả Ngân sau khi cầu hôn thành công. Nữ diễn viên sau đó chia sẻ về việc bước vào hành trình mới và cùng anh xây dựng “mái ấm nhỏ”.
Trước đó, Nhan Phúc Vinh đăng hình ảnh bên Khả Ngân sau khi cầu hôn thành công. Nữ diễn viên sau đó chia sẻ về việc bước vào hành trình mới và cùng anh xây dựng “mái ấm nhỏ”.
Trước Khả Ngân, Nhan Phúc Vinh chưa từng công khai bạn gái. Nam diễn viên vốn kín tiếng về đời tư, chủ yếu chia sẻ với khán giả về công việc và các dự án nghệ thuật.
Trước Khả Ngân, Nhan Phúc Vinh chưa từng công khai bạn gái. Nam diễn viên vốn kín tiếng về đời tư, chủ yếu chia sẻ với khán giả về công việc và các dự án nghệ thuật.
Nhan Phúc Vinh hoạt động người mẫu trước khi tập trung cho diễn xuất. Ngoại hình nam tính cùng kinh nghiệm trước ống kính giúp anh có những thuận lợi khi chuyển hướng sang màn ảnh.
Nhan Phúc Vinh hoạt động người mẫu trước khi tập trung cho diễn xuất. Ngoại hình nam tính cùng kinh nghiệm trước ống kính giúp anh có những thuận lợi khi chuyển hướng sang màn ảnh.
Nam diễn viên ghi dấu qua nhiều phim truyền hình như: “Ngày ấy mình đã yêu”, “Tình yêu và tham vọng”, “Đừng làm mẹ cáu”. Anh thường đảm nhận vai nam chính với hình tượng trưởng thành, điềm đạm và thành đạt.
Nam diễn viên ghi dấu qua nhiều phim truyền hình như: “Ngày ấy mình đã yêu”, “Tình yêu và tham vọng”, “Đừng làm mẹ cáu”. Anh thường đảm nhận vai nam chính với hình tượng trưởng thành, điềm đạm và thành đạt.
Theo Kinh tế và Đô thị, Nhan Phúc Vinh 5 lần đoạt giải Mai Vàng vào các năm 2012, 2013, 2020, 2022 và 2023.
Theo Kinh tế và Đô thị, Nhan Phúc Vinh 5 lần đoạt giải Mai Vàng vào các năm 2012, 2013, 2020, 2022 và 2023.
Năm 2023, Nhan Phúc Vinh còn được ghi nhận khi chiến thắng hạng mục Diễn viên nam ấn tượng tại VTV Awards.
Năm 2023, Nhan Phúc Vinh còn được ghi nhận khi chiến thắng hạng mục Diễn viên nam ấn tượng tại VTV Awards.
Theo VTV, Nhan Phúc Vinh giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc phim truyện truyền hình tại Cánh diều 2018. Trước đó, anh nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc phim truyện điện ảnh tại Cánh diều 2017.
Theo VTV, Nhan Phúc Vinh giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc phim truyện truyền hình tại Cánh diều 2018. Trước đó, anh nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc phim truyện điện ảnh tại Cánh diều 2017.
Bên cạnh những dấu ấn trong sự nghiệp, Nhan Phúc Vinh đang bước sang chặng đường mới trong cuộc sống bên Khả Ngân. Sau màn cầu hôn, đám cưới của cặp đôi được nhiều khán giả mong chờ.
Bên cạnh những dấu ấn trong sự nghiệp, Nhan Phúc Vinh đang bước sang chặng đường mới trong cuộc sống bên Khả Ngân. Sau màn cầu hôn, đám cưới của cặp đôi được nhiều khán giả mong chờ.
Xem video: "Khả Ngân đóng ﻿Gia đình mình vui bất thình lình". Nguồn VTV.
Thu Cúc (Ảnh: FB Nhan Phúc Vinh - Khả Ngân)
#Nhan Phúc Vinh #Khả Ngân #diễn viên #cầu hôn #sự nghiệp #showbiz Việt

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