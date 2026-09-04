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[GALLERY] Ra mắt Ford Everest 2027 từ 812 triệu đồng, thêm động cơ 3.0L V6

Số hóa - Xe

[GALLERY] Ra mắt Ford Everest 2027 từ 812 triệu đồng, thêm động cơ 3.0L V6

Ford Everest 2027 vừa ra mắt tại Philippines với bốn phiên bản, đáng chú ý là sự xuất hiện của bản Platinum sử dụng động cơ diesel V6 3.0L, mô-men xoắn 600 Nm.

Nguyễn Anh
Ford Philippines vừa công bố danh mục Everest 2027 với những thay đổi đáng kể về phiên bản, động cơ và trang bị. Dải sản phẩm hiện gồm Active, Sport+, Wildtrak và Platinum, trong đó hai phiên bản cao cấp sử dụng hệ dẫn động 4x4.
Ford Philippines vừa công bố danh mục Everest 2027 với những thay đổi đáng kể về phiên bản, động cơ và trang bị. Dải sản phẩm hiện gồm Active, Sport+, Wildtrak và Platinum, trong đó hai phiên bản cao cấp sử dụng hệ dẫn động 4x4.
Đáng chú ý, Platinum thay thế Titanium ở vị trí cao nhất và cũng là phiên bản duy nhất được trang bị động cơ diesel V6. Trong khi đó, Wildtrak đánh dấu sự trở lại sau một thời gian vắng bóng, còn Active hướng đến nhóm khách hàng cần mức giá dễ tiếp cận hơn.
Đáng chú ý, Platinum thay thế Titanium ở vị trí cao nhất và cũng là phiên bản duy nhất được trang bị động cơ diesel V6. Trong khi đó, Wildtrak đánh dấu sự trở lại sau một thời gian vắng bóng, còn Active hướng đến nhóm khách hàng cần mức giá dễ tiếp cận hơn.
Thay đổi quan trọng nhất của Ford Everest 2027 nằm dưới nắp ca-pô của phiên bản Platinum. Xe sử dụng động cơ diesel tăng áp V6 dung tích 3.0L, sản sinh công suất 247 mã lực và mô-men xoắn cực đại 600 Nm. Ba phiên bản còn lại gồm Wildtrak, Sport+ và Active sử dụng động cơ diesel tăng áp 2.0L, cho công suất 168 mã lực và mô-men xoắn 405 Nm.
Thay đổi quan trọng nhất của Ford Everest 2027 nằm dưới nắp ca-pô của phiên bản Platinum. Xe sử dụng động cơ diesel tăng áp V6 dung tích 3.0L, sản sinh công suất 247 mã lực và mô-men xoắn cực đại 600 Nm. Ba phiên bản còn lại gồm Wildtrak, Sport+ và Active sử dụng động cơ diesel tăng áp 2.0L, cho công suất 168 mã lực và mô-men xoắn 405 Nm.
Toàn bộ dòng Everest 2027 được trang bị hộp số tự động 10 cấp. Platinum và Wildtrak sử dụng hệ dẫn động 4x4 và có khóa vi sai cầu sau điện tử. Hai phiên bản này cũng sở hữu các chế độ vận hành địa hình Mud/Ruts và Sand, bên cạnh Normal, Eco và Tow/Haul. Sport+ và Active sử dụng hệ dẫn động 4x2, đồng thời có thêm chế độ Slippery dành cho điều kiện đường trơn trượt.
Toàn bộ dòng Everest 2027 được trang bị hộp số tự động 10 cấp. Platinum và Wildtrak sử dụng hệ dẫn động 4x4 và có khóa vi sai cầu sau điện tử. Hai phiên bản này cũng sở hữu các chế độ vận hành địa hình Mud/Ruts và Sand, bên cạnh Normal, Eco và Tow/Haul. Sport+ và Active sử dụng hệ dẫn động 4x2, đồng thời có thêm chế độ Slippery dành cho điều kiện đường trơn trượt.
Các phiên bản Everest 2027 có chung kích thước dài 4.914 mm, rộng 1.923 mm, cao 1.842 mm và chiều dài cơ sở 2.900 mm. Khoảng sáng gầm đạt 227 mm. Khác biệt đáng kể nằm ở kích thước bánh xe. Platinum sử dụng mâm 21 inch với lốp 275/45 R21, Wildtrak và Sport+ dùng mâm 20 inch kết hợp lốp 255/55 R20. Active được trang bị mâm 18 inch và lốp 255/65 R18.
Các phiên bản Everest 2027 có chung kích thước dài 4.914 mm, rộng 1.923 mm, cao 1.842 mm và chiều dài cơ sở 2.900 mm. Khoảng sáng gầm đạt 227 mm. Khác biệt đáng kể nằm ở kích thước bánh xe. Platinum sử dụng mâm 21 inch với lốp 275/45 R21, Wildtrak và Sport+ dùng mâm 20 inch kết hợp lốp 255/55 R20. Active được trang bị mâm 18 inch và lốp 255/65 R18.
Bên trong, Ford Everest 2027 tiếp tục duy trì cấu hình 7 chỗ. Platinum cao cấp nhất sử dụng ghế da chần họa tiết kèm logo riêng, trong khi Wildtrak cũng có ghế da với nhận diện phiên bản. Platinum và Wildtrak được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, đèn viền nội thất và bảng đồng hồ kỹ thuật số 12 inch. Hai phiên bản Sport+ và Active sử dụng màn hình đồng hồ 8 inch.
Bên trong, Ford Everest 2027 tiếp tục duy trì cấu hình 7 chỗ. Platinum cao cấp nhất sử dụng ghế da chần họa tiết kèm logo riêng, trong khi Wildtrak cũng có ghế da với nhận diện phiên bản. Platinum và Wildtrak được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, đèn viền nội thất và bảng đồng hồ kỹ thuật số 12 inch. Hai phiên bản Sport+ và Active sử dụng màn hình đồng hồ 8 inch.
Màn hình giải trí trung tâm 12 inch cùng Apple CarPlay và Android Auto không dây là trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ dòng xe. Hệ thống âm thanh 8 loa được sử dụng trên phần lớn phiên bản, riêng Platinum có dàn âm thanh Bang &amp; Olufsen 12 loa. Bản cao cấp nhất sở hữu ghế trước có chức năng sưởi và làm mát, sưởi hàng ghế thứ hai. Platinum và Wildtrak được bổ sung khả năng gập điện hàng ghế thứ ba.
Màn hình giải trí trung tâm 12 inch cùng Apple CarPlay và Android Auto không dây là trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ dòng xe. Hệ thống âm thanh 8 loa được sử dụng trên phần lớn phiên bản, riêng Platinum có dàn âm thanh Bang & Olufsen 12 loa. Bản cao cấp nhất sở hữu ghế trước có chức năng sưởi và làm mát, sưởi hàng ghế thứ hai. Platinum và Wildtrak được bổ sung khả năng gập điện hàng ghế thứ ba.
Ford trang bị cho cả bốn phiên bản Everest một số công nghệ hỗ trợ lái như phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ tiền va chạm và đèn pha tự động. Các phiên bản cao hơn Active có thêm kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo và hỗ trợ giữ làn, giám sát điểm mù kết hợp cảnh báo phương tiện cắt ngang.
Ford trang bị cho cả bốn phiên bản Everest một số công nghệ hỗ trợ lái như phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ tiền va chạm và đèn pha tự động. Các phiên bản cao hơn Active có thêm kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo và hỗ trợ giữ làn, giám sát điểm mù kết hợp cảnh báo phương tiện cắt ngang.
Cả 4 phiên bản đều được trang bị tiêu chuẩn công nghệ an toàn bao gồm: phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm phía trước, hệ thống hỗ trợ tiền va chạm, đèn pha tự động, cảm biến đỗ xe trước/sau và 7 túi khí. Từ phiên bản Sport+ trở lên, xe có thêm gói hỗ trợ lái nâng cao với ga tự động thông minh...
Cả 4 phiên bản đều được trang bị tiêu chuẩn công nghệ an toàn bao gồm: phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm phía trước, hệ thống hỗ trợ tiền va chạm, đèn pha tự động, cảm biến đỗ xe trước/sau và 7 túi khí. Từ phiên bản Sport+ trở lên, xe có thêm gói hỗ trợ lái nâng cao với ga tự động thông minh...
Tại thị trường Philippines, Ford Everest 2027 có giá khởi điểm từ 1,949 triệu peso (tương đương 812 triệu đồng) cho bản Active 2.0L Turbo 4x2. Cao nhất là Everest Platinum 3.0L V6 4x4 với giá 2,849 triệu peso (tương đương 1,2 tỷ đồng).
Tại thị trường Philippines, Ford Everest 2027 có giá khởi điểm từ 1,949 triệu peso (tương đương 812 triệu đồng) cho bản Active 2.0L Turbo 4x2. Cao nhất là Everest Platinum 3.0L V6 4x4 với giá 2,849 triệu peso (tương đương 1,2 tỷ đồng).
Video: Trải nghiệm mẫu xe SUV Ford Everest Platinum 3.0 V6.
Nguyễn Anh
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