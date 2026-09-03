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[GALLERY] Jaecoo J7 PHEV AWD 2026 ra mắt với động cơ hơn, từ 897 triệu đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Jaecoo J7 PHEV AWD 2026 ra mắt với động cơ hơn, từ 897 triệu đồng

Jaecoo J7 PHEV AWD mới có giá 47.990 AUD (khoảng 897 triệu đồng), đắt hơn đáng kể so với phiên bản dẫn động cầu trước và đối thủ Geely Starray EM-i Inspire AWD.

Hải Nam
Cùng ngày Geely giới thiệu Starray EM-i AWD, thương hiệu Jaecoo của tập đoàn Chery cũng ra mắt phiên bản dẫn động bốn bánh của mẫu xe hybrid sạc điện J7 PHEV. Một lần nữa, mẫu xe này sẽ ra mắt đầu tiên tại thị trường Úc và được đưa đến các showroom trong tháng này.
Cùng ngày Geely giới thiệu Starray EM-i AWD, thương hiệu Jaecoo của tập đoàn Chery cũng ra mắt phiên bản dẫn động bốn bánh của mẫu xe hybrid sạc điện J7 PHEV. Một lần nữa, mẫu xe này sẽ ra mắt đầu tiên tại thị trường Úc và được đưa đến các showroom trong tháng này.
So với Jaecoo J8 và Omoda C9 PHEV cũng sử dụng AWD, phiên bản dẫn động bốn bánh của J7 PHEV khác với ở chỗ vẫn giữ hệ thống Super Hybrid System-Plug-in Hybrid (SHS-P) có công suất thấp hơn. Điều đó có nghĩa là xe sử dụng hộp số hybrid chuyên dụng một cấp (DHT) thay vì loại 3 cấp như hai mẫu xe kể trên.
So với Jaecoo J8 và Omoda C9 PHEV cũng sử dụng AWD, phiên bản dẫn động bốn bánh của J7 PHEV khác với ở chỗ vẫn giữ hệ thống Super Hybrid System-Plug-in Hybrid (SHS-P) có công suất thấp hơn. Điều đó có nghĩa là xe sử dụng hộp số hybrid chuyên dụng một cấp (DHT) thay vì loại 3 cấp như hai mẫu xe kể trên.
Cụ thể, Jaecoo J7 PHEV AWD 2026 mới được trang bị động cơ 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L với công suất tối đa 103 mã lực và mô-men xoắn cực đại 215 Nm. Hai con số tương ứng của mô-tơ điện là 204 mã lực và 210 Nm.
Cụ thể, Jaecoo J7 PHEV AWD 2026 mới được trang bị động cơ 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L với công suất tối đa 103 mã lực và mô-men xoắn cực đại 215 Nm. Hai con số tương ứng của mô-tơ điện là 204 mã lực và 210 Nm.
Mô-tơ điện này kết hợp với mô-tơ điện thứ hai mạnh 154 mã lực và 210 Nm để tạo ra hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Nhờ đó, tổng công suất của hệ thống tăng lên 354 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 490 Nm. So với phiên bản dẫn động cầu trước FWD, Jaecoo J7 PHEV AWD mạnh hơn 75 mã lực và 125 Nm.
Mô-tơ điện này kết hợp với mô-tơ điện thứ hai mạnh 154 mã lực và 210 Nm để tạo ra hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Nhờ đó, tổng công suất của hệ thống tăng lên 354 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 490 Nm. So với phiên bản dẫn động cầu trước FWD, Jaecoo J7 PHEV AWD mạnh hơn 75 mã lực và 125 Nm.
Cung cấp năng lượng cho các mô-tơ điện vẫn là bộ pin LFP có dung lượng 18,4 kWh của BYD. Hiệu suất và khả năng vận hành được cải thiện phải đánh đổi bằng việc tiêu tốn nhiều điện năng hơn khiến phạm vi chạy thuần điện giảm từ 100 km xuống 80 km theo chu trình NEDC.
Cung cấp năng lượng cho các mô-tơ điện vẫn là bộ pin LFP có dung lượng 18,4 kWh của BYD. Hiệu suất và khả năng vận hành được cải thiện phải đánh đổi bằng việc tiêu tốn nhiều điện năng hơn khiến phạm vi chạy thuần điện giảm từ 100 km xuống 80 km theo chu trình NEDC.
Các bộ phận còn lại của Jaecoo J7 PHEV AWD không thay đổi so với phiên bản dẫn động cầu trước. Xe vẫn hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 40 kW, giúp nạp pin từ 30% lên 80% trong 20 phút. Đối với sạc chậm AC, công suất vẫn được giới hạn ở mức 6,6 kW khiến thời gian sạc từ 25% lên 100% kéo dài 2,6 giờ.
Các bộ phận còn lại của Jaecoo J7 PHEV AWD không thay đổi so với phiên bản dẫn động cầu trước. Xe vẫn hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 40 kW, giúp nạp pin từ 30% lên 80% trong 20 phút. Đối với sạc chậm AC, công suất vẫn được giới hạn ở mức 6,6 kW khiến thời gian sạc từ 25% lên 100% kéo dài 2,6 giờ.
Bên trong, xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, màn hình thông tin giải trí 14,8 inch đặt dọc, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD), vô lăng có sưởi, ghế trước chỉnh điện/sưởi/thông gió, vật liệu giả da, hệ thống âm thanh Sony 8 loa, camera hành trình tích hợp, đèn viền nội thất tùy chỉnh, cửa sổ trời toàn cảnh, camera 360 độ và cửa cốp chỉnh điện.
Bên trong, xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, màn hình thông tin giải trí 14,8 inch đặt dọc, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD), vô lăng có sưởi, ghế trước chỉnh điện/sưởi/thông gió, vật liệu giả da, hệ thống âm thanh Sony 8 loa, camera hành trình tích hợp, đèn viền nội thất tùy chỉnh, cửa sổ trời toàn cảnh, camera 360 độ và cửa cốp chỉnh điện.
Tại thị trường Úc, Jaecoo J7 PHEV AWD được bán với bản Summit cao cấp nhất, tiếp tục sở hữu hệ thống đèn ngoại thất LED toàn phần, mâm hợp kim 19 inch kiểu turbine khí động học và cặp gương chiếu hậu thiết kế thanh thoát hơn.
Tại thị trường Úc, Jaecoo J7 PHEV AWD được bán với bản Summit cao cấp nhất, tiếp tục sở hữu hệ thống đèn ngoại thất LED toàn phần, mâm hợp kim 19 inch kiểu turbine khí động học và cặp gương chiếu hậu thiết kế thanh thoát hơn.
Trang bị an toàn tiêu chuẩn của xe gồm 8 túi khí, hệ thống phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng với chức năng dừng/đi và hỗ trợ giữ xe ở giữa làn đường. Tại thị trường Úc, Jaecoo J7 PHEV AWD có giá 47.990 AUD (khoảng 897 triệu đồng).
Trang bị an toàn tiêu chuẩn của xe gồm 8 túi khí, hệ thống phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng với chức năng dừng/đi và hỗ trợ giữ xe ở giữa làn đường. Tại thị trường Úc, Jaecoo J7 PHEV AWD có giá 47.990 AUD (khoảng 897 triệu đồng).
Video: ánh giá Jaecoo J7 (AWD): có thật sự AWD hay chỉ là “Giả cầy”?
Hải Nam
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