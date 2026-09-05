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[GALLERY] Lewis Hamilton tậu chiếc Ferrari mơ ước, sau khi bán tất cả siêu xe

Số hóa - Xe

[GALLERY] Lewis Hamilton tậu chiếc Ferrari mơ ước, sau khi bán tất cả siêu xe

Dù đã bán bộ sưu tập xế hộp để chuyển sang sưu tầm nghệ thuật, tay đua Lewis Hamilton vẫn không thể cưỡng lại việc sở hữu chiếc siêu xe Ferrari mơ ước của mình.

Nguyễn Chung
Không thể phủ nhận tầm quan trọng của Ferrari F40. Không chỉ là một mẫu siêu xe thông thường, F40 còn là sản phẩm cuối cùng được phát triển dưới sự tham gia trực tiếp của nhà sáng lập Enzo Ferrari trước khi ông qua đời vào năm 1988. Được chế tạo để kỷ niệm 40 năm thành lập hãng.
Không thể phủ nhận tầm quan trọng của Ferrari F40. Không chỉ là một mẫu siêu xe thông thường, F40 còn là sản phẩm cuối cùng được phát triển dưới sự tham gia trực tiếp của nhà sáng lập Enzo Ferrari trước khi ông qua đời vào năm 1988. Được chế tạo để kỷ niệm 40 năm thành lập hãng.
Ferrari F40 cũng là mẫu xe sản xuất hàng loạt đầu tiên vượt qua mốc 322 km/h vào thời kỳ mà các khái niệm như kiểm soát ổn định, túi khí hay bộ giới hạn tốc độ bắt buộc theo quy định của chính phủ vẫn còn xa lạ. Động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 2.9L mang tính chuẩn mực và thiết kế không thể nhầm lẫn là những lý do khiến Ferrari F40 xuất hiện trên tường phòng ngủ của nhiều đứa trẻ lớn lên vào cuối thập niên 1980.
Ferrari F40 cũng là mẫu xe sản xuất hàng loạt đầu tiên vượt qua mốc 322 km/h vào thời kỳ mà các khái niệm như kiểm soát ổn định, túi khí hay bộ giới hạn tốc độ bắt buộc theo quy định của chính phủ vẫn còn xa lạ. Động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 2.9L mang tính chuẩn mực và thiết kế không thể nhầm lẫn là những lý do khiến Ferrari F40 xuất hiện trên tường phòng ngủ của nhiều đứa trẻ lớn lên vào cuối thập niên 1980.
Với chỉ khoảng 1.300 chiếc được sản xuất và giá trị sưu tầm ngày càng tăng, không nhiều đứa trẻ trong số đó có thể biến giấc mơ sở hữu F40 thành hiện thực. Ngay cả với một người giàu có như Lewis Hamilton - tay đua từng 7 lần vô địch giải đua Công thức 1 đồng thời cũng là một trong những ngôi sao thể thao được trả lương cao nhất thế giới, việc mua Ferrari F40 cũng không hẳn là dễ dàng.
Với chỉ khoảng 1.300 chiếc được sản xuất và giá trị sưu tầm ngày càng tăng, không nhiều đứa trẻ trong số đó có thể biến giấc mơ sở hữu F40 thành hiện thực. Ngay cả với một người giàu có như Lewis Hamilton - tay đua từng 7 lần vô địch giải đua Công thức 1 đồng thời cũng là một trong những ngôi sao thể thao được trả lương cao nhất thế giới, việc mua Ferrari F40 cũng không hẳn là dễ dàng.
Mặc dù Hamilton đã đầu quân cho đội đua Ferrari F1 trong gần 2 năm, việc tìm được một chiếc xe F40 hoàn hảo lại là một thử thách không nhỏ. Thử thách đó cuối cùng đã hoàn thành khi tay đua người Anh mới đây đã chính thức khoe chiếc Ferrari F40 của mình trên mạng xã hội.
Mặc dù Hamilton đã đầu quân cho đội đua Ferrari F1 trong gần 2 năm, việc tìm được một chiếc xe F40 hoàn hảo lại là một thử thách không nhỏ. Thử thách đó cuối cùng đã hoàn thành khi tay đua người Anh mới đây đã chính thức khoe chiếc Ferrari F40 của mình trên mạng xã hội.
Tình yêu của Hamilton dành cho Ferrari F40 đã được ghi nhận rõ ràng. Trước đây, anh từng đề cập đến mong muốn tạo ra một mẫu xe kế nhiệm của F40, thậm chí còn đặt tên là F44. Khi được công bố trở thành tay đua của Ferrari, anh cũng đích thân đảm bảo rằng một chiếc F40 xuất hiện ở hậu cảnh trong bức ảnh mang tính biểu tượng chụp trên đường đua thử Fiorano.
Tình yêu của Hamilton dành cho Ferrari F40 đã được ghi nhận rõ ràng. Trước đây, anh từng đề cập đến mong muốn tạo ra một mẫu xe kế nhiệm của F40, thậm chí còn đặt tên là F44. Khi được công bố trở thành tay đua của Ferrari, anh cũng đích thân đảm bảo rằng một chiếc F40 xuất hiện ở hậu cảnh trong bức ảnh mang tính biểu tượng chụp trên đường đua thử Fiorano.
Dù bản thân Hamilton không xa lạ với những mẫu siêu xe, từng sở hữu một số chiếc như Ferrari LaFerrari và Pagani Zonda 760 LH nhưng có vẻ như anh đã không còn hứng thú với việc sưu tầm xế hộp. Những thông tin gần đây cho biết anh đã bán toàn bộ bộ sưu tập siêu xe của mình.
Dù bản thân Hamilton không xa lạ với những mẫu siêu xe, từng sở hữu một số chiếc như Ferrari LaFerrari và Pagani Zonda 760 LH nhưng có vẻ như anh đã không còn hứng thú với việc sưu tầm xế hộp. Những thông tin gần đây cho biết anh đã bán toàn bộ bộ sưu tập siêu xe của mình.
“Tôi không còn chiếc xe nào nữa. Tôi đã bán hết xe. Hiện nay tôi quan tâm đến nghệ thuật hơn”, Hamilton nói trước thời điểm diễn ra chặng đua Azerbaijan vào năm ngoái.
“Tôi không còn chiếc xe nào nữa. Tôi đã bán hết xe. Hiện nay tôi quan tâm đến nghệ thuật hơn”, Hamilton nói trước thời điểm diễn ra chặng đua Azerbaijan vào năm ngoái.
“Nếu mua một chiếc xe, đó sẽ là F40. Nhưng đó cũng là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp”, Hamilton cho biết thêm. Cuối cùng thì tay đua này cũng hoàn thành được giấc mơ của mình.
“Nếu mua một chiếc xe, đó sẽ là F40. Nhưng đó cũng là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp”, Hamilton cho biết thêm. Cuối cùng thì tay đua này cũng hoàn thành được giấc mơ của mình.
Theo Hamilton, chiếc siêu xe Ferrari F40 mà anh sở hữu có phần giống một chiếc xe được tìm thấy trong nhà kho. Chiếc xe này đã bị bỏ không trong gara trong thời gian suốt hơn 30 năm.
Theo Hamilton, chiếc siêu xe Ferrari F40 mà anh sở hữu có phần giống một chiếc xe được tìm thấy trong nhà kho. Chiếc xe này đã bị bỏ không trong gara trong thời gian suốt hơn 30 năm.
Những hình ảnh do Hamilton chia sẻ cho thấy chiếc siêu xe V8 phủ đầy bụi. Hình ảnh này có vẻ như được chụp tại bộ phận chuyên phục chế và bảo tồn xe cổ Classiche của Ferrari ở Maranello, Ý.
Những hình ảnh do Hamilton chia sẻ cho thấy chiếc siêu xe V8 phủ đầy bụi. Hình ảnh này có vẻ như được chụp tại bộ phận chuyên phục chế và bảo tồn xe cổ Classiche của Ferrari ở Maranello, Ý.
Hamilton hé lộ sẽ đăng một đoạn video giới thiệu đầy đủ về chiếc Ferrari F40 của mình lên YouTube. Tay đua F1 này đã bắt đầu khám phá văn hóa xe hơi thông qua kênh YouTube của mình. “Đây là chiếc xe trong mơ của tôi”, Hamilton viết. “Xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã góp phần vào dự án này. Đây thực sự là giấc mơ đã trở thành hiện thực”.
Hamilton hé lộ sẽ đăng một đoạn video giới thiệu đầy đủ về chiếc Ferrari F40 của mình lên YouTube. Tay đua F1 này đã bắt đầu khám phá văn hóa xe hơi thông qua kênh YouTube của mình. “Đây là chiếc xe trong mơ của tôi”, Hamilton viết. “Xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã góp phần vào dự án này. Đây thực sự là giấc mơ đã trở thành hiện thực”.
Video: Ngày đầu tiên của Lewis Hamilton tại Ferrari.
Nguyễn Chung
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