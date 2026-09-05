[GALLERY] Lewis Hamilton tậu chiếc Ferrari mơ ước, sau khi bán tất cả siêu xe

Dù đã bán bộ sưu tập xế hộp để chuyển sang sưu tầm nghệ thuật, tay đua Lewis Hamilton vẫn không thể cưỡng lại việc sở hữu chiếc siêu xe Ferrari mơ ước của mình.
Dù đã bán bộ sưu tập xế hộp để chuyển sang sưu tầm nghệ thuật, tay đua Lewis Hamilton vẫn không thể cưỡng lại việc sở hữu chiếc siêu xe Ferrari mơ ước của mình.
Mới đây, MC Mộng Linh gây chú ý với màn đọ dáng ngẫu hứng bên cặp đôi Harley-Davidson Dyna 2009 và Road King 2016 gắn sidecar tại một sự kiện tại Hưng Yên.
Jaecoo J5 là mẫu xe mới nhất của Omoda & Jaecoo vừa được ra mắt thị trường Việt Nam với 4 phiên bản, trong đó bản động cơ thuần xăng có giá bán thấp nhất.
Nhan Phúc Vinh có nhiều dấu ấn trong sự nghiệp diễn xuất. Mới đây, anh công khai cầu hôn, dành những món quà giá trị cho Khả Ngân.
Lực lượng giao thông Hà Nội kiểm tra, xử lý vi phạm của học sinh, phụ huynh nhằm đảm bảo an toàn giao thông trước khai giảng năm học mới.
Mẫu SUV cỡ nhỏ Honda WR-V 2026 được nâng cấp cả về thiết kế ngoại thất, trang bị tiện nghi với màn hình 10 inch mới, camera 360 độ, sạc không dây và an toàn.
Mẫu SUV điện hạng sang Range Rover Electric vừa chính thức ra mắt, thiết kế như xe xăng, chạy gần 600 km/lần sạc và có giá từ 138.000 USD (khoảng 3,6 tỷ đồng).
Phiên bản đặc biệt mới của dòng Rampage Rebel Ignition mang lớp sơn Pacific Blue, bộ tem trang trí đặc biệt lấy cảm hứng từ TRX và sức mạnh lên tới 272 mã lực.
Khả Ngân nhận lời cầu hôn của Nhan Phúc Vinh sau thời gian kín tiếng chuyện tình cảm. Nữ diễn viên từng được đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới.
Ford Everest 2027 vừa ra mắt tại Philippines với bốn phiên bản, đáng chú ý là sự xuất hiện của bản Platinum sử dụng động cơ diesel V6 3.0L, mô-men xoắn 600 Nm.
Mitsubishi Pajero 2027 sẽ bán ra từ tháng 12/2026, giá khởi điểm 68.490 AUD (49.100 USD), sử dụng động cơ diesel 2.4L và hệ dẫn động bốn bánh Super Select II.
Dù chưa công bố thời điểm cụ thể, đại diện hãng xe Nhật Bản đã xác nhận việc đưa Mitsubishi Outlander thế hệ mới về thị trường Việt Nam ngay trong năm 2026.
Trước khi chia sẻ về “mái ấm nhỏ”, Khả Ngân - Nhan Phúc Vinh từng nhiều lần xuất hiện bên nhau tại sự kiện và các hoạt động đời thường.
Bảo Ngọc diện thiết kế lấy cảm hứng từ thiếu nữ Tây Bắc, cùng 110 người đẹp Miss World 2026 trình diễn trang phục văn hóa.
Mẫu SUV thuần điện Denza N8 sở hữu màn hình dài tới 1,1m nằm dưới kính chắn gió cùng bảng điều khiển trung tâm, xe sẽ sớm được bán tại thị trường Trung Quốc.
Jaecoo J7 PHEV AWD mới có giá 47.990 AUD (khoảng 897 triệu đồng), đắt hơn đáng kể so với phiên bản dẫn động cầu trước và đối thủ Geely Starray EM-i Inspire AWD.
Hãng xe Mitsubishi vừa chính thức bổ sung biến thể bán tải Triton Single Cab sử dụng hộp số tự động (AT) vào dải sản phẩm bán tải cabin đơn tại Đông Nam Á.
Sau hơn một tháng sinh con đầu lòng, Thu Trang – bà xã diễn viên Tuấn Mõ gây chú ý với diện mạo tươi tắn cùng vóc dáng thon gọn.
Honda CR-V TrailSport HRC Concept đã được giới thiệu tại Bangkok Auto Salon 2026 được kỳ vọng sẽ là tiền đề cho một phiên bản thương mại ra mắt cuối năm nay.
Đúng 21h00 ngày 2/9, bầu trời Hà Nội được thắp sáng bởi màn pháo chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Hàng nghìn người từ các tỉnh đổ về TP HCM sau kỳ nghỉ lễ, khiến phà Cát Lái chật kín phương tiện. Trên những chiếc xe máy nhiều em nhỏ mệt mỏi, thiếp ngủ...