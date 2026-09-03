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[GALLERY] Bảo Ngọc ghi điểm khi trình diễn trang phục văn hóa tại Miss World

Giải trí - Giới trẻ

[GALLERY] Bảo Ngọc ghi điểm khi trình diễn trang phục văn hóa tại Miss World

Bảo Ngọc diện thiết kế lấy cảm hứng từ thiếu nữ Tây Bắc, cùng 110 người đẹp Miss World 2026 trình diễn trang phục văn hóa.

Thu Cúc (Ảnh: BTC)
Tối ngày 2/9, 111 thí sinh Miss World 2026 tham gia Dances of the World trong chương trình “Hello Vietnam - Hello World” tại Nha Trang (Khánh Hòa). Các người đẹp trình diễn trang phục gắn với văn hóa của quốc gia, vùng lãnh thổ mình đại diện.
Tối ngày 2/9, 111 thí sinh Miss World 2026 tham gia Dances of the World trong chương trình “Hello Vietnam - Hello World” tại Nha Trang (Khánh Hòa). Các người đẹp trình diễn trang phục gắn với văn hóa của quốc gia, vùng lãnh thổ mình đại diện.
Các thí sinh được chia thành bốn nhóm gồm châu Mỹ và vùng Caribbean, châu Phi, châu Âu, châu Á và châu Đại Dương. Mỗi nhóm đồng diễn trước khi từng đại diện thể hiện tiết mục riêng với âm nhạc, vũ đạo và trang phục đặc trưng.
Các thí sinh được chia thành bốn nhóm gồm châu Mỹ và vùng Caribbean, châu Phi, châu Âu, châu Á và châu Đại Dương. Mỗi nhóm đồng diễn trước khi từng đại diện thể hiện tiết mục riêng với âm nhạc, vũ đạo và trang phục đặc trưng.
Các người đẹp cùng thực hiện vũ đạo trên sân khấu trong trang phục mang đặc trưng riêng của từng quốc gia, vùng lãnh thổ. Những thiết kế đa dạng về phom dáng, màu sắc và cách sử dụng phụ kiện.
Các người đẹp cùng thực hiện vũ đạo trên sân khấu trong trang phục mang đặc trưng riêng của từng quốc gia, vùng lãnh thổ. Những thiết kế đa dạng về phom dáng, màu sắc và cách sử dụng phụ kiện.
Dances of the World là một trong những hoạt động của Miss World lần thứ 73 tại Việt Nam. Sân khấu ngoài trời có chiều dài hơn 110 m, được bố trí nhiều lớp để phục vụ phần đồng diễn của 111 thí sinh.
Dances of the World là một trong những hoạt động của Miss World lần thứ 73 tại Việt Nam. Sân khấu ngoài trời có chiều dài hơn 110 m, được bố trí nhiều lớp để phục vụ phần đồng diễn của 111 thí sinh.
Đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc xuất hiện với trang phục “Lưng trời vương nắng” của hai nhà thiết kế Bùi Thế Bảo và Nguyễn Nguyên Bảo. Thiết kế nổi bật với tông hồng cùng nhiều chi tiết đính kết.
Đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc xuất hiện với trang phục “Lưng trời vương nắng” của hai nhà thiết kế Bùi Thế Bảo và Nguyễn Nguyên Bảo. Thiết kế nổi bật với tông hồng cùng nhiều chi tiết đính kết.
Trang phục của Bảo Ngọc lấy cảm hứng từ hình ảnh thiếu nữ Tây Bắc trong điệu múa khèn của đồng bào H'Mông mỗi độ xuân về.
Trang phục của Bảo Ngọc lấy cảm hứng từ hình ảnh thiếu nữ Tây Bắc trong điệu múa khèn của đồng bào H'Mông mỗi độ xuân về.
Thiết kế sử dụng sắc hồng làm chủ đạo, kết hợp họa tiết thổ cẩm, tua rua và nhiều lớp vải tạo độ xòe cho chân váy. Bảo Ngọc sử dụng khăn làm đạo cụ, kết hợp các động tác múa trong phần trình diễn.
Thiết kế sử dụng sắc hồng làm chủ đạo, kết hợp họa tiết thổ cẩm, tua rua và nhiều lớp vải tạo độ xòe cho chân váy. Bảo Ngọc sử dụng khăn làm đạo cụ, kết hợp các động tác múa trong phần trình diễn.
Âm nhạc, chuyển động và trang phục được sử dụng để giới thiệu những lát cắt văn hóa của từng quốc gia, vùng lãnh thổ.
Âm nhạc, chuyển động và trang phục được sử dụng để giới thiệu những lát cắt văn hóa của từng quốc gia, vùng lãnh thổ.
Sau Dances of the World, các thí sinh cùng khách mời xuất hiện trên sân khấu. 111 người đẹp tiếp tục bước vào những hoạt động cuối của Miss World lần thứ 73 trước đêm chung kết diễn ra ngày 5/9.
Sau Dances of the World, các thí sinh cùng khách mời xuất hiện trên sân khấu. 111 người đẹp tiếp tục bước vào những hoạt động cuối của Miss World lần thứ 73 trước đêm chung kết diễn ra ngày 5/9.
Xem video: Hoa hậu Bảo Ngọc đại diện Việt Nam ở Miss World 2026. Nguồn Vietnamnet.
Thu Cúc (Ảnh: BTC)
#Bảo Ngọc #Miss World #trang phục văn hóa #thiết kế thời trang #Hoa hậu

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