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[GALLERY] Ngắm Harley-Davidson Dyna và Road King sidecar hàng hiếm ở Hưng Yên

Số hóa - Xe

[GALLERY] Ngắm Harley-Davidson Dyna và Road King sidecar hàng hiếm ở Hưng Yên

Mới đây, MC Mộng Linh gây chú ý với màn đọ dáng ngẫu hứng bên cặp đôi Harley-Davidson Dyna 2009 và Road King 2016 gắn sidecar tại một sự kiện tại Hưng Yên.

Nguyễn Bắc
Tại một sự kiện môtô mới diễn ra tại Hưng Yên vừa qua, cô nàng MC mộng Linh đã có màn tạo dáng đầy ngẫu hứng bên cạnh cặp đôi Harley-Davidson Sidecar hàng hiếm đậm chất cơ bắp Mỹ của những tay chơi môtô có tiếng tại Hà Tĩnh.
Tại một sự kiện môtô mới diễn ra tại Hưng Yên vừa qua, cô nàng MC mộng Linh đã có màn tạo dáng đầy ngẫu hứng bên cạnh cặp đôi Harley-Davidson Sidecar hàng hiếm đậm chất cơ bắp Mỹ của những tay chơi môtô có tiếng tại Hà Tĩnh.
Một trong hai mẫu xe nổi bật xuất hiện trong bộ ảnh là Harley-Davidson Dyna 2009. Đây là dòng xe được giới chơi mô tô và sưu tầm đánh giá cao bởi số lượng sản xuất giới hạn, chỉ khoảng 2.450 chiếc trên toàn cầu trong năm 2009.
Một trong hai mẫu xe nổi bật xuất hiện trong bộ ảnh là Harley-Davidson Dyna 2009. Đây là dòng xe được giới chơi mô tô và sưu tầm đánh giá cao bởi số lượng sản xuất giới hạn, chỉ khoảng 2.450 chiếc trên toàn cầu trong năm 2009.
Mẫu xe môtô cruiser này sở hữu thiết kế cơ bắp đặc trưng của nhà Harley-Davidson, kết hợp động cơ Twin Cam 96 dung tích khoảng 1.584 cc, làm mát bằng không khí và hộp số 6 cấp.
Mẫu xe môtô cruiser này sở hữu thiết kế cơ bắp đặc trưng của nhà Harley-Davidson, kết hợp động cơ Twin Cam 96 dung tích khoảng 1.584 cc, làm mát bằng không khí và hộp số 6 cấp.
Dyna nổi tiếng nhờ khả năng vận hành mạnh mẽ, âm thanh đặc trưng cùng hệ thống khung gầm được thiết kế để giảm rung hiệu quả, mang lại cảm giác lái ổn định trên nhiều cung đường.
Dyna nổi tiếng nhờ khả năng vận hành mạnh mẽ, âm thanh đặc trưng cùng hệ thống khung gầm được thiết kế để giảm rung hiệu quả, mang lại cảm giác lái ổn định trên nhiều cung đường.
Ngoài ra, chiếc xe còn được chủ nhân cá nhân hóa với ghi đông Monkey và bánh sau kích thước lớn 310 mm, giúp tổng thể xe trở nên hầm hố và khác biệt hơn so với phiên bản nguyên bản.
Ngoài ra, chiếc xe còn được chủ nhân cá nhân hóa với ghi đông Monkey và bánh sau kích thước lớn 310 mm, giúp tổng thể xe trở nên hầm hố và khác biệt hơn so với phiên bản nguyên bản.
Đồng hành cùng Dyna là Harley-Davidson Road King 2016 gắn sidecar, mẫu xe mang đậm dấu ấn cổ điển của thương hiệu môtô Mỹ. Xe thuộc dòng Road King Classic và nằm trong dự án nâng cấp Rushmore nổi tiếng của Harley-Davidson.
Đồng hành cùng Dyna là Harley-Davidson Road King 2016 gắn sidecar, mẫu xe mang đậm dấu ấn cổ điển của thương hiệu môtô Mỹ. Xe thuộc dòng Road King Classic và nằm trong dự án nâng cấp Rushmore nổi tiếng của Harley-Davidson.
Road King 2016 được trang bị động cơ Twin Cam 103 dung tích 1.690 cc kết hợp hộp số Cruise Drive 6 cấp. Mẫu xe này nổi tiếng với khả năng vận hành êm ái trên những hành trình dài nhưng vẫn đảm bảo sức mạnh cần thiết.
Road King 2016 được trang bị động cơ Twin Cam 103 dung tích 1.690 cc kết hợp hộp số Cruise Drive 6 cấp. Mẫu xe này nổi tiếng với khả năng vận hành êm ái trên những hành trình dài nhưng vẫn đảm bảo sức mạnh cần thiết.
Bên cạnh đó, xe còn sở hữu nhiều trang bị hiện đại như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, ga tự động Electronic Cruise Control, kính chắn gió cỡ lớn cùng bộ thùng hông bọc da đặc trưng. Điểm nhấn đáng chú ý là cả hai chiếc Harley-Davidson đều được sơn airbrush cầu kỳ với nhiều chi tiết tinh xảo.
Bên cạnh đó, xe còn sở hữu nhiều trang bị hiện đại như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, ga tự động Electronic Cruise Control, kính chắn gió cỡ lớn cùng bộ thùng hông bọc da đặc trưng. Điểm nhấn đáng chú ý là cả hai chiếc Harley-Davidson đều được sơn airbrush cầu kỳ với nhiều chi tiết tinh xảo.
Theo chủ sở hữu bộ đôi xe, riêng chi phí thực hiện phần sơn đã vượt mức 60 triệu đồng. Sự kết hợp giữa chiếc Road King gắn sidecar mang phong cách hoài cổ, mẫu Dyna cơ bắp và hình ảnh cá tính của MC Mộng Linh đã tạo nên điểm nhấn đặc biệt tại sự kiện, không chỉ thu hút những người yêu xe mà còn góp phần mang đến màu sắc mới.
Theo chủ sở hữu bộ đôi xe, riêng chi phí thực hiện phần sơn đã vượt mức 60 triệu đồng. Sự kết hợp giữa chiếc Road King gắn sidecar mang phong cách hoài cổ, mẫu Dyna cơ bắp và hình ảnh cá tính của MC Mộng Linh đã tạo nên điểm nhấn đặc biệt tại sự kiện, không chỉ thu hút những người yêu xe mà còn góp phần mang đến màu sắc mới.
Video: Harley-Davidson Touring Road King 2020 độ Sidecar 3 bánh độc đáo.
Nguyễn Bắc
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