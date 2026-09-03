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[GALLERY] BYD Denza N8 mới lộ nội thất màn hình 1,1 m, chạy tới 1.008 km

Số hóa - Xe

[GALLERY] BYD Denza N8 mới lộ nội thất màn hình 1,1 m, chạy tới 1.008 km

Mẫu SUV thuần điện Denza N8 sở hữu màn hình dài tới 1,1m nằm dưới kính chắn gió cùng bảng điều khiển trung tâm, xe sẽ sớm được bán tại thị trường Trung Quốc.

Nguyễn Chung
Mẫu SUV cỡ lớn Denza N8 2026 mới của BYD đã được hé lộ nội thất trước khi ra mắt tại Trung Quốc. Những hình ảnh chính thức này đã được thương hiệu Denza của BYD công bố tại Trung Quốc vào hôm 31/8/2026 vừa qua.
Mẫu SUV cỡ lớn Denza N8 2026 mới của BYD đã được hé lộ nội thất trước khi ra mắt tại Trung Quốc. Những hình ảnh chính thức này đã được thương hiệu Denza của BYD công bố tại Trung Quốc vào hôm 31/8/2026 vừa qua.
Đại diện thương hiệu cho biết mẫu xe mới sẽ theo đuổi ngôn ngữ thiết kế hợp xu hướng. Điều này khá rõ ràng khi mẫu SUV mới được trang bị màn hình toàn cảnh dài 1,1 m trên mặt táp-lô. Đây là trang bị hiện cũng được sử dụng trên nhiều mẫu xe Trung Quốc như Xiaomi YU7, Avatr 12, Jetour G700,...
Đại diện thương hiệu cho biết mẫu xe mới sẽ theo đuổi ngôn ngữ thiết kế hợp xu hướng. Điều này khá rõ ràng khi mẫu SUV mới được trang bị màn hình toàn cảnh dài 1,1 m trên mặt táp-lô. Đây là trang bị hiện cũng được sử dụng trên nhiều mẫu xe Trung Quốc như Xiaomi YU7, Avatr 12, Jetour G700,...
Bên cạnh đó, Denza N8 cũng không sử dụng màn hình đặt nổi có thể xoay truyền thống vốn phổ biến trên nhiều mẫu xe thuộc hệ sinh thái BYD. Thay vào đó, xe sở hữu màn hình cỡ lớn 30 inch, tương tự nhiều mẫu SUV khác như Lynk &amp; Co 900, Geely Galaxy M9 và Li Auto L9. Táp-pi cửa của xe kết hợp tay nắm cửa thông thường với các nút bấm điều khiển điện.
Bên cạnh đó, Denza N8 cũng không sử dụng màn hình đặt nổi có thể xoay truyền thống vốn phổ biến trên nhiều mẫu xe thuộc hệ sinh thái BYD. Thay vào đó, xe sở hữu màn hình cỡ lớn 30 inch, tương tự nhiều mẫu SUV khác như Lynk & Co 900, Geely Galaxy M9 và Li Auto L9. Táp-pi cửa của xe kết hợp tay nắm cửa thông thường với các nút bấm điều khiển điện.
Cần số của Denza N8 được đặt phía sau vô lăng 3 chấu vát đáy thể thao. Xe có sạc điện thoại không dây, cụm nút bấm vật lý và một ngăn chứa đồ ẩn. Những trang bị đáng chú ý khác gồm các nút chỉnh ghế được bố trí trên tay nắm cửa, camera giám sát người lái gắn trên cột A cùng hàng ghế trước tích hợp chức năng sưởi, thông gió và massage.
Cần số của Denza N8 được đặt phía sau vô lăng 3 chấu vát đáy thể thao. Xe có sạc điện thoại không dây, cụm nút bấm vật lý và một ngăn chứa đồ ẩn. Những trang bị đáng chú ý khác gồm các nút chỉnh ghế được bố trí trên tay nắm cửa, camera giám sát người lái gắn trên cột A cùng hàng ghế trước tích hợp chức năng sưởi, thông gió và massage.
Denza N8 là mẫu SUV 5 chỗ với kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.150 x 1.999 x 1.820 mm và chiều dài cơ sở 3.075 mm. Xe duy trì ngôn ngữ thiết kế mới nhất của thương hiệu Denza với đèn pha hai tầng, tay nắm cửa bán ẩn và cụm đèn hậu thanh mảnh, nằm song song với nhau trên cửa cốp.
Denza N8 là mẫu SUV 5 chỗ với kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.150 x 1.999 x 1.820 mm và chiều dài cơ sở 3.075 mm. Xe duy trì ngôn ngữ thiết kế mới nhất của thương hiệu Denza với đèn pha hai tầng, tay nắm cửa bán ẩn và cụm đèn hậu thanh mảnh, nằm song song với nhau trên cửa cốp.
Phiên bản tiêu chuẩn của BYD Denza N8 được trang bị 1 mô-tơ điện trên cầu sau, cho công suất tối đa 320 kW (khoảng 429 mã lực). Ngoài ra, xe còn có phiên bản dẫn động cầu sau mạnh hơn với công suất tối đa 370 kW (497 mã lực).
Phiên bản tiêu chuẩn của BYD Denza N8 được trang bị 1 mô-tơ điện trên cầu sau, cho công suất tối đa 320 kW (khoảng 429 mã lực). Ngoài ra, xe còn có phiên bản dẫn động cầu sau mạnh hơn với công suất tối đa 370 kW (497 mã lực).
Phiên bản cao cấp nhất của BYD Denza N8 2026 mới sẽ sử dụng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian với 3 mô-tơ điện, cho tổng công suất 890 kW (1.193 mã lực).
Phiên bản cao cấp nhất của BYD Denza N8 2026 mới sẽ sử dụng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian với 3 mô-tơ điện, cho tổng công suất 890 kW (1.193 mã lực).
Chưa hết, BYD Denza N8 còn có 2 tùy chọn pin LFP với dung lượng lần lượt 105,792 kWh và 130,15 kWh. Phạm vi hoạt động của xe dao động từ 800-1.008 km, không thua kém ô tô dùng động cơ đốt trong.
Chưa hết, BYD Denza N8 còn có 2 tùy chọn pin LFP với dung lượng lần lượt 105,792 kWh và 130,15 kWh. Phạm vi hoạt động của xe dao động từ 800-1.008 km, không thua kém ô tô dùng động cơ đốt trong.
Tất nhiên, xe cũng hỗ trợ công nghệ sạc siêu nhanh mới của BYD, cho phép sạc từ 10% lên 97% chỉ trong 9 phút trong điều kiện nhiệt độ thông thường. Ngay cả khi nhiệt độ xuống mức thấp vào mùa đông, thời gian sạc pin cũng chỉ dài hơn 3 phút.
Tất nhiên, xe cũng hỗ trợ công nghệ sạc siêu nhanh mới của BYD, cho phép sạc từ 10% lên 97% chỉ trong 9 phút trong điều kiện nhiệt độ thông thường. Ngay cả khi nhiệt độ xuống mức thấp vào mùa đông, thời gian sạc pin cũng chỉ dài hơn 3 phút.
BYD Denza N8 sẽ sớm được bán tại thị trường Trung Quốc, hứa hẹn giúp thương hiệu này cải thiện doanh số. Theo China EV DataTracker, Denza đã giao 18.060 xe tại Trung Quốc trong tháng 7/2026, tăng 69% so với cùng kỳ năm trước.
BYD Denza N8 sẽ sớm được bán tại thị trường Trung Quốc, hứa hẹn giúp thương hiệu này cải thiện doanh số. Theo China EV DataTracker, Denza đã giao 18.060 xe tại Trung Quốc trong tháng 7/2026, tăng 69% so với cùng kỳ năm trước.
Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV BYD Denza N8 phản PHEV.
Nguyễn Chung
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