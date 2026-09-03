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[GALLERY] Khả Ngân - Nhan Phúc Vinh thân thiết ra sao trước tin vui?

Giải trí - Giới trẻ

[GALLERY] Khả Ngân - Nhan Phúc Vinh thân thiết ra sao trước tin vui?

Trước khi chia sẻ về “mái ấm nhỏ”, Khả Ngân - Nhan Phúc Vinh từng nhiều lần xuất hiện bên nhau tại sự kiện và các hoạt động đời thường.

Thu Cúc (tổng hợp)
Mới đây, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh xác nhận hẹn hò. Nữ diễn viên gọi đây là “một hành trình mới”, đồng thời cảm ơn nam diễn viên đã đến và cùng cô xây dựng “một mái ấm nhỏ” của riêng mình. Ảnh: FB Khả Ngân.
Mới đây, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh xác nhận hẹn hò. Nữ diễn viên gọi đây là “một hành trình mới”, đồng thời cảm ơn nam diễn viên đã đến và cùng cô xây dựng “một mái ấm nhỏ” của riêng mình. Ảnh: FB Khả Ngân.
Nhan Phúc Vinh viết ngắn gọn trên trang cá nhân rằng Khả Ngân đã nhận lời cầu hôn của anh. Ảnh: FB Nhan Phúc Vinh.
Nhan Phúc Vinh viết ngắn gọn trên trang cá nhân rằng Khả Ngân đã nhận lời cầu hôn của anh. Ảnh: FB Nhan Phúc Vinh.
Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh từng nhiều lần xuất hiện cùng nhau. Tại một sự kiện, hai nghệ sĩ đứng cạnh nhau khi chụp ảnh cùng bạn bè, đồng nghiệp trong giới giải trí. Ảnh: FB Khả Ngân.
Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh từng nhiều lần xuất hiện cùng nhau. Tại một sự kiện, hai nghệ sĩ đứng cạnh nhau khi chụp ảnh cùng bạn bè, đồng nghiệp trong giới giải trí. Ảnh: FB Khả Ngân.
Khả Ngân từng gọi Nhan Phúc Vinh là “ông anh hướng nội”, hài hước cho rằng anh “cũng thoát được với mấy chị em”. Cô đồng thời gửi lời cảm ơn đến nam diễn viên. Ảnh: FB Khả Ngân.
Khả Ngân từng gọi Nhan Phúc Vinh là “ông anh hướng nội”, hài hước cho rằng anh “cũng thoát được với mấy chị em”. Cô đồng thời gửi lời cảm ơn đến nam diễn viên. Ảnh: FB Khả Ngân.
Trong một lần xuất hiện chung, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh đứng sát bên nhau. Ảnh: FB Khả Ngân.
Trong một lần xuất hiện chung, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh đứng sát bên nhau. Ảnh: FB Khả Ngân.
Không chỉ gặp nhau tại các sự kiện, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh còn góp mặt trong các buổi tụ họp cùng bạn bè. Cả hai ngồi cạnh nhau, thoải mái chụp ảnh trong không gian đời thường. Ảnh: FB Khả Ngân.
Không chỉ gặp nhau tại các sự kiện, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh còn góp mặt trong các buổi tụ họp cùng bạn bè. Cả hai ngồi cạnh nhau, thoải mái chụp ảnh trong không gian đời thường. Ảnh: FB Khả Ngân.
Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh cùng chọn trang phục tông đen khi dự một sự kiện. Đây là một trong những dịp hai nghệ sĩ xuất hiện cạnh nhau trước khi nữ diễn viên công khai chia sẻ về chặng đường mới trong cuộc sống. Ảnh: FB Khả Ngân.
Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh cùng chọn trang phục tông đen khi dự một sự kiện. Đây là một trong những dịp hai nghệ sĩ xuất hiện cạnh nhau trước khi nữ diễn viên công khai chia sẻ về chặng đường mới trong cuộc sống. Ảnh: FB Khả Ngân.
Bên cạnh các cuộc gặp gỡ trong giới giải trí, hai nghệ sĩ còn có dịp đồng hành ở hoạt động thể thao. Ảnh: FB Khả Ngân.
Bên cạnh các cuộc gặp gỡ trong giới giải trí, hai nghệ sĩ còn có dịp đồng hành ở hoạt động thể thao. Ảnh: FB Khả Ngân.
Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh từng cùng tham gia một hoạt động thể thao năm 2024. Ảnh: FB Khả Ngân.
Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh từng cùng tham gia một hoạt động thể thao năm 2024. Ảnh: FB Khả Ngân.
Sau hoạt động thể thao, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh cùng khoe huy chương. Nữ diễn viên tựa đầu vào nam diễn viên khi chụp ảnh, thể hiện sự thân thiết trong một lần xuất hiện chung. Ảnh: FB Khả Ngân.
Sau hoạt động thể thao, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh cùng khoe huy chương. Nữ diễn viên tựa đầu vào nam diễn viên khi chụp ảnh, thể hiện sự thân thiết trong một lần xuất hiện chung. Ảnh: FB Khả Ngân.
Mời quý độc giả xem video: "Khả Ngân đóng phim truyền hình Gia đình mình vui bất thình lình". Nguồn VTV.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Khả Ngân #Nhan Phúc Vinh #hẹn hò #giới giải trí #mái ấm nhỏ #cầu hôn

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