[GALLERY] Khả Ngân - Nhan Phúc Vinh thân thiết ra sao trước tin vui?

Trước khi chia sẻ về “mái ấm nhỏ”, Khả Ngân - Nhan Phúc Vinh từng nhiều lần xuất hiện bên nhau tại sự kiện và các hoạt động đời thường.