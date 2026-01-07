Lamborghini triệu hồi hơn 10.500 siêu xe SUV Urus do lỗi phần mềm.

Các xe Lamborghini Urus bị triệu hồi được sản xuất từ ​​2019 đến 2024 bị ảnh hưởng bởi lỗi phần mềm khiến camera chiếu hậu không hiển thị hình ảnh phía sau.

Video: Giới thiệu siêu SUV Lamborghini Urus SE mới.

Hãng siêu xe Lamborghini của Sant'Agata Bolognese đang triệu hồi gần như tất cả các xe SUV Urus được sản xuất cho thị trường Hoa Kỳ từ ngày 30/7/2018 đến ngày 26/1/2025.

Các xe được sản xuất cho các năm sản xuất từ ​​2019 đến 2024 bị ảnh hưởng bởi lỗi phần mềm khiến camera chiếu hậu không hiển thị hình ảnh phía sau trên màn hình thông tin giải trí. Lamborghini bắt đầu xem xét vấn đề này từ năm ngoái, cụ thể là tháng 4 năm 2025, sau khi được một thương hiệu khác thuộc tập đoàn Volkswagen thông báo.

Đến tháng 10/ 2025, nhà sản xuất ôtô Ý đã tiến hành cuộc điều tra riêng của mình. Về phân tích kỹ thuật, hãng xe Lamborghini đã xác định được vấn đề xuất phát từ phần mềm của bộ điều khiển hệ thống hỗ trợ lái xe Urus.

Theo công ty sản xuất Miura và Countach, hoạt động của camera chiếu hậu có thể bị ảnh hưởng bởi nhiễu điện từ, độ kín khít của lớp chắn và các vấn đề về thời gian. Lamborghini giải thích trong tài liệu triệu hồi rằng nhiễu tín hiệu tăng lên giữa camera và bộ điều khiển có thể gây ra lỗi dữ liệu thanh ghi, dẫn đến hỏng camera. Cần phải đề cập đến hiện tượng nhiễu điện từ do lớp chắn của cáp đồng trục bị giảm.

Cuối cùng, sự sai lệch ở các mối nối bấm chỉ làm trầm trọng thêm tình trạng lỗi. Mặc dù biện pháp khắc phục hiện đang được phát triển, Lamborghini cho biết gói phần mềm sửa chữa của họ đang được thiết kế để thực hiện quy trình tự phục hồi của camera trong chu kỳ lái xe nhằm ngăn ngừa sự cố. Các mẫu xe năm 2025 trở lên có phần cứng và phần mềm khác nhau, có nghĩa là Urus SE không bị ảnh hưởng.

Dễ dàng nhận thấy Urus là mẫu Lamborghini bán chạy nhất trong tất cả các dòng xe, ra mắt vào tháng 12/2017 cho năm sản xuất 2018 với động cơ V8 tăng áp kép. Động cơ này được bổ sung thêm hệ thống hybrid cắm điện với sự ra mắt của Urus SE, thay thế cho cả Urus S và Urus Performante.

Vào khoảng năm 2026, Urus SE sẽ được nâng cấp theo phong cách Urus Performante, như đã được chứng minh qua nhiều lần xuất hiện các nguyên mẫu Urus SE được ngụy trang với những đặc điểm thiết kế của Urus Performante. Liệu phiên bản mới này có mạnh mẽ hơn hay không thì chúng ta vẫn chưa biết chắc.

Được phát triển song song với Bentley Bentayga và Porsche Cayenne trên nền tảng MLB Evo, Urus giờ đây sản sinh công suất mạnh mẽ 789 mã lực và mô-men xoắn cực đại 701 pound-feet (950 Nm). Có giá khởi điểm khoảng 280.000 đô la (đã bao gồm phí vận chuyển), Urus SE cần 3,4 giây để đạt tốc độ 100 km/h, tương đương khoảng 3,2 giây từ 0 đến 97 km/giờ.

Với khả năng tăng tốc đáng kinh ngạc trên đường thẳng, Urus SE đạt tốc độ tối đa 194 dặm/giờ (312 km/giờ). Để so sánh, hãng xe Ngựa chồm của Maranello quảng cáo mẫu Purosangue sử dụng động cơ V12 hút khí tự nhiên với tốc độ trên 310 km/giờ.