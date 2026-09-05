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[GALLERY] Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khoe sắc trên thảm xanh chung kết Miss World

Giải trí - Giới trẻ

[GALLERY] Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khoe sắc trên thảm xanh chung kết Miss World

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Opal Suchata cùng nhiều mỹ nhân xuất hiện trên thảm xanh chung kết Miss World 2026 - Hoa hậu Thế giới 2026.

Thu Cúc (Ảnh: BTC)
Chung kết Miss World 2026 - Hoa hậu Thế giới 2026 quy tụ dàn mỹ nhân đông đảo trên thảm xanh sự kiện. Đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata diện váy trắng bạc đính kết, phom đuôi cá ôm sát. Phần voan xếp lớp tạo khối lớn ở hai bên cánh tay, trong khi đuôi váy kéo dài trên thảm xanh. Cô đội vương miện và kết hợp bộ trang sức nổi bật.
Chung kết Miss World 2026 - Hoa hậu Thế giới 2026 quy tụ dàn mỹ nhân đông đảo trên thảm xanh sự kiện. Đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata diện váy trắng bạc đính kết, phom đuôi cá ôm sát. Phần voan xếp lớp tạo khối lớn ở hai bên cánh tay, trong khi đuôi váy kéo dài trên thảm xanh. Cô đội vương miện và kết hợp bộ trang sức nổi bật.
Miss World 2021 Karolina Bielawska nổi bật với váy đỏ ôm dáng, phần thân trên đính kết bắt sáng và chân váy kéo dài. Người đẹp kết hợp vòng cổ, hoa tai cùng clutch ánh kim, để tóc búi thấp khi dự sự kiện.
Miss World 2021 Karolina Bielawska nổi bật với váy đỏ ôm dáng, phần thân trên đính kết bắt sáng và chân váy kéo dài. Người đẹp kết hợp vòng cổ, hoa tai cùng clutch ánh kim, để tóc búi thấp khi dự sự kiện.
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chọn váy trắng dáng dài trên thảm xanh chung kết Miss World 2026. Thiết kế quây, điểm chi tiết hoa ở thân trên, kết hợp phần choàng tạo độ phồng ở hai tay. Cô búi tóc gọn và sử dụng trang sức thanh mảnh.
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chọn váy trắng dáng dài trên thảm xanh chung kết Miss World 2026. Thiết kế quây, điểm chi tiết hoa ở thân trên, kết hợp phần choàng tạo độ phồng ở hai tay. Cô búi tóc gọn và sử dụng trang sức thanh mảnh.
Hoa hậu Lương Thùy Linh diện váy trắng ôm dáng, điểm xuyết chi tiết hoa nổi ở phần thân. Dải voan dài từ vai kéo xuống sàn tạo điểm nhấn. Người đẹp búi tóc cao, kết hợp vòng cổ và hoa tai nhỏ.
Hoa hậu Lương Thùy Linh diện váy trắng ôm dáng, điểm xuyết chi tiết hoa nổi ở phần thân. Dải voan dài từ vai kéo xuống sàn tạo điểm nhấn. Người đẹp búi tóc cao, kết hợp vòng cổ và hoa tai nhỏ.
Hoa hậu Yến Nhi chọn váy dạ hội xanh navy ôm sát cơ thể. Phần ngực váy đính kết trên nền vải xuyên thấu, trong khi chân váy xòe rộng và kéo dài phía sau. Cô búi tóc gọn, kết hợp vòng cổ và hoa tai nhỏ.
Hoa hậu Yến Nhi chọn váy dạ hội xanh navy ôm sát cơ thể. Phần ngực váy đính kết trên nền vải xuyên thấu, trong khi chân váy xòe rộng và kéo dài phía sau. Cô búi tóc gọn, kết hợp vòng cổ và hoa tai nhỏ.
Hoa hậu Phan Phương Oanh lựa chọn váy dạ hội tông trắng bạc với phần thân ôm, phủ họa tiết đính kết. Thiết kế có tà dài phía sau, tạo độ mềm mại khi tạo dáng. Cô búi tóc cao và sử dụng trang sức nhỏ.
Hoa hậu Phan Phương Oanh lựa chọn váy dạ hội tông trắng bạc với phần thân ôm, phủ họa tiết đính kết. Thiết kế có tà dài phía sau, tạo độ mềm mại khi tạo dáng. Cô búi tóc cao và sử dụng trang sức nhỏ.
Á hậu Trương Tâm Như diện váy quây màu trắng kem với phần thân corset và chân váy xếp tầng tạo độ phồng. Thiết kế mang phom công chúa, khác với loạt váy ôm dáng xuất hiện trên thảm đỏ.
Á hậu Trương Tâm Như diện váy quây màu trắng kem với phần thân corset và chân váy xếp tầng tạo độ phồng. Thiết kế mang phom công chúa, khác với loạt váy ôm dáng xuất hiện trên thảm đỏ.
Hoa hậu Lê Hoàng Phương xuất hiện với váy dạ hội tông nude đính kết, thiết kế cổ yếm và ôm sát vóc dáng. Hai dải vải xếp ly lớn ở hai bên tạo điểm nhấn cho trang phục. Cô để tóc dài uốn nhẹ, buông lệch một bên vai.
Hoa hậu Lê Hoàng Phương xuất hiện với váy dạ hội tông nude đính kết, thiết kế cổ yếm và ôm sát vóc dáng. Hai dải vải xếp ly lớn ở hai bên tạo điểm nhấn cho trang phục. Cô để tóc dài uốn nhẹ, buông lệch một bên vai.
Á hậu Lê Phương Khánh Như chọn váy dạ hội tông hồng nhạt phủ chi tiết bắt sáng. Thiết kế ôm dáng, đi cùng phần tà dài từ vai xuống sàn. Cô buộc nửa tóc, lựa chọn lối trang điểm nhẹ và trang sức nhỏ.
Á hậu Lê Phương Khánh Như chọn váy dạ hội tông hồng nhạt phủ chi tiết bắt sáng. Thiết kế ôm dáng, đi cùng phần tà dài từ vai xuống sàn. Cô buộc nửa tóc, lựa chọn lối trang điểm nhẹ và trang sức nhỏ.
Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy diện váy quây màu tím với phom ôm sát, phần chân váy xòe nhẹ. Thiết kế tối giản chi tiết, tập trung vào đường cắt và sắc tím nổi bật. Cô chọn kiểu tóc ngắn gọn gàng, kết hợp vòng cổ mảnh.
Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy diện váy quây màu tím với phom ôm sát, phần chân váy xòe nhẹ. Thiết kế tối giản chi tiết, tập trung vào đường cắt và sắc tím nổi bật. Cô chọn kiểu tóc ngắn gọn gàng, kết hợp vòng cổ mảnh.
Á hậu Phan Lê Kim Ngọc lựa chọn thiết kế phối hai tông màu. Phần thân trên đính kết bắt sáng kết hợp chân váy trắng xếp ly mềm mại. Cô búi tóc thấp, đeo trang sức nhỏ.
Á hậu Phan Lê Kim Ngọc lựa chọn thiết kế phối hai tông màu. Phần thân trên đính kết bắt sáng kết hợp chân váy trắng xếp ly mềm mại. Cô búi tóc thấp, đeo trang sức nhỏ.
Xem video: Bảo Ngọc rực rỡ trong chung kết Miss World 2026.
Thu Cúc (Ảnh: BTC)
#Mỹ Linh #Opal Suchata #Miss World #chung kết #thảm xanh #hoa hậu

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