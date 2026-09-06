Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] Hàn Hằng sau sinh đẹp nõn nà khiến hội mẹ bỉm trầm trồ

Giải trí - Giới trẻ

[GALLERY] Hàn Hằng sau sinh đẹp nõn nà khiến hội mẹ bỉm trầm trồ

Sau khi làm mẹ, Hàn Hằng – bà xã vlogger Huyme nhận được nhiều sự chú ý khi xuất hiện với diện mạo rạng rỡ cùng vóc dáng thon gọn, quyến rũ.

Ngọc Mai
Nhắc đến những hot girl nổi bật trên mạng xã hội, Hàn Hằng là cái tên quen thuộc với nhiều người. Cô gây ấn tượng bởi gương mặt xinh đẹp, thần thái cuốn hút cùng phong cách thời trang trẻ trung, gợi cảm. Ảnh: FB Hàn Hằng
Nhắc đến những hot girl nổi bật trên mạng xã hội, Hàn Hằng là cái tên quen thuộc với nhiều người. Cô gây ấn tượng bởi gương mặt xinh đẹp, thần thái cuốn hút cùng phong cách thời trang trẻ trung, gợi cảm. Ảnh: FB Hàn Hằng
Sau khi kết hôn với vlogger Huyme và đón con gái đầu lòng, Hàn Hằng dần chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống gia đình. Hình ảnh bà mẹ trẻ chăm sóc con nhưng vẫn giữ được sự tươi tắn khiến cô nhận được nhiều sự quan tâm. Ảnh: FB Hàn Hằng
Sau khi kết hôn với vlogger Huyme và đón con gái đầu lòng, Hàn Hằng dần chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống gia đình. Hình ảnh bà mẹ trẻ chăm sóc con nhưng vẫn giữ được sự tươi tắn khiến cô nhận được nhiều sự quan tâm. Ảnh: FB Hàn Hằng
Điều khiến cộng đồng mạng đặc biệt chú ý là diện mạo của Hàn Hằng sau khi sinh con. Không còn hình ảnh của một hot girl độc thân, cô giờ đây mang vẻ đẹp trưởng thành, nữ tính nhưng vẫn giữ được nét cuốn hút vốn có. Ảnh: FB Hàn Hằng
Điều khiến cộng đồng mạng đặc biệt chú ý là diện mạo của Hàn Hằng sau khi sinh con. Không còn hình ảnh của một hot girl độc thân, cô giờ đây mang vẻ đẹp trưởng thành, nữ tính nhưng vẫn giữ được nét cuốn hút vốn có. Ảnh: FB Hàn Hằng
Trong những hình ảnh được chia sẻ, Hàn Hằng gây chú ý với vóc dáng khá thon gọn. Vòng eo nhỏ cùng đường nét cơ thể cân đối khiến nhiều người nhận xét cô nhanh chóng lấy lại phong độ sau thời gian mang thai và sinh con. Ảnh: FB Hàn Hằng
Trong những hình ảnh được chia sẻ, Hàn Hằng gây chú ý với vóc dáng khá thon gọn. Vòng eo nhỏ cùng đường nét cơ thể cân đối khiến nhiều người nhận xét cô nhanh chóng lấy lại phong độ sau thời gian mang thai và sinh con. Ảnh: FB Hàn Hằng
Đặc biệt, vòng hai gọn gàng của bà xã Huyme trở thành một trong những chi tiết được nhiều người chú ý. Hình ảnh này khiến không ít mẹ bỉm trầm trồ trước sự thay đổi của cô sau khoảng một năm làm mẹ. Ảnh: FB Hàn Hằng
Đặc biệt, vòng hai gọn gàng của bà xã Huyme trở thành một trong những chi tiết được nhiều người chú ý. Hình ảnh này khiến không ít mẹ bỉm trầm trồ trước sự thay đổi của cô sau khoảng một năm làm mẹ. Ảnh: FB Hàn Hằng
Trên mạng xã hội, không ít người dành lời khen cho vóc dáng hiện tại của Hàn Hằng. Những nhận xét như “như chưa từng sinh con” phần nào cho thấy cô đã khiến nhiều người bất ngờ với diện mạo sau sinh. Ảnh: FB Hàn Hằng
Trên mạng xã hội, không ít người dành lời khen cho vóc dáng hiện tại của Hàn Hằng. Những nhận xét như “như chưa từng sinh con” phần nào cho thấy cô đã khiến nhiều người bất ngờ với diện mạo sau sinh. Ảnh: FB Hàn Hằng
Không chỉ có vóc dáng nổi bật, Hàn Hằng còn được chú ý bởi gu thời trang. Cô thường lựa chọn những trang phục tôn dáng, bắt trend và phù hợp với hình ảnh một bà mẹ trẻ hiện đại. Ảnh: FB Hàn Hằng
Không chỉ có vóc dáng nổi bật, Hàn Hằng còn được chú ý bởi gu thời trang. Cô thường lựa chọn những trang phục tôn dáng, bắt trend và phù hợp với hình ảnh một bà mẹ trẻ hiện đại. Ảnh: FB Hàn Hằng
Sau khi có con, Hàn Hằng dường như không đánh mất phong cách cá nhân. Ngược lại, hình ảnh một bà mẹ trẻ tự tin, chăm chút cho bản thân và gia đình càng giúp cô nhận được sự yêu thích từ cộng đồng mạng. Ảnh: FB Hàn Hằng
Sau khi có con, Hàn Hằng dường như không đánh mất phong cách cá nhân. Ngược lại, hình ảnh một bà mẹ trẻ tự tin, chăm chút cho bản thân và gia đình càng giúp cô nhận được sự yêu thích từ cộng đồng mạng. Ảnh: FB Hàn Hằng
Vóc dáng của Hàn Hằng cũng trở thành chủ đề khiến nhiều mẹ bỉm quan tâm. Ảnh: FB Hàn Hằng
Vóc dáng của Hàn Hằng cũng trở thành chủ đề khiến nhiều mẹ bỉm quan tâm. Ảnh: FB Hàn Hằng
Nhan sắc rạng rỡ, vóc dáng gọn gàng cùng phong cách thời trang ấn tượng tiếp tục giúp cô trở thành cái tên được nhiều người quan tâm. Ảnh: FB Hàn Hằng
Nhan sắc rạng rỡ, vóc dáng gọn gàng cùng phong cách thời trang ấn tượng tiếp tục giúp cô trở thành cái tên được nhiều người quan tâm. Ảnh: FB Hàn Hằng
Hàn Hằng bắt trend biến hình. Clip: FB Hàn Hằng
Ngọc Mai
#Hàn Hằng sau sinh #Hàn Hằng trở lại sau sinh #hàn hằng huyme #Hàn Hằng #hot girl hàn hằng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT