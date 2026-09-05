Mẫu xe máy số Honda Super Cub phiên bản mới được bổ sung hai màu Xám đen và Bạc trắng, đồng thời nâng cấp động cơ 125cc đạt tiêu chuẩn khí thải EURO 4.

Video: Giới thiệu mẫu xe máy số Honda Super Cub thế hệ mới.

Ngày 5/9, Honda Việt Nam (HVN) chính thức giới thiệu Super Cub phiên bản mới. Mẫu xe tiếp tục duy trì thiết kế đặc trưng của dòng Super Cub, đồng thời được bổ sung một số nâng cấp về màu sắc, động cơ và trang bị.

Honda Super Cub 2026 ra mắt tại Việt Nam, từ 88,35 triệu đồng.

Về thiết kế, Super Cub mới giữ lại thân xe hình chữ S, tay lái cong theo dáng cánh chim, cụm đèn pha tròn và các chi tiết mạ chrome. Logo cánh chim cách điệu dạng 3D tiếp tục được bố trí hai bên thân xe.

Đáng chú ý, Honda bổ sung hai màu mới gồm Xám đen và Bạc trắng, bên cạnh màu Đen nhám quen thuộc. Các lựa chọn màu mới hướng đến phong cách hiện đại nhưng vẫn giữ nét cổ điển đặc trưng của Super Cub.

Honda bổ sung hai màu mới gồm Xám đen và Bạc trắng, bên cạnh màu Đen nhám quen thuộc.

Honda Super Cub mới sử dụng động cơ 125cc kết hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI. Theo Honda Việt Nam, động cơ được tối ưu nhằm cải thiện hiệu quả vận hành và khả năng tiết kiệm nhiên liệu, đồng thời giảm 32% lượng khí thải so với phiên bản trước.

Mẫu xe cũng được trang bị hệ thống đèn LED toàn phần, đèn trước luôn sáng AHO và cụm đồng hồ dạng tròn kết hợp màn hình LCD hiển thị các thông tin về nhiên liệu, quãng đường và thời gian.

onda Super Cub mới sử dụng động cơ 125cc kết hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI.

Về vận hành, Super Cub mới sử dụng phanh đĩa thủy lực phía trước, vành nhôm đúc 17 inch cùng lốp không săm. Yên xe dùng đệm Urethane, trong khi ghi-đông được tinh chỉnh nhằm tạo tư thế điều khiển tự nhiên hơn.

Trang bị đáng chú ý khác là hệ thống khóa thông minh Smart Key với ba chức năng gồm cảnh báo chống trộm, xác định vị trí xe và khởi động hệ thống điện.

Mức giá bán chính hãng Honda Super Cub 2026 tại Việt Nam.

Honda Super Cub mới sẽ được phân phối tại hệ thống Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc từ ngày 12/9/2026.