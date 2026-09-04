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[GALLERY] Cận cảnh Jaecoo J5 máy xăng tại Việt Nam, giá dưới 500 triệu đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Cận cảnh Jaecoo J5 máy xăng tại Việt Nam, giá dưới 500 triệu đồng

Jaecoo J5 là mẫu xe mới nhất của Omoda & Jaecoo vừa được ra mắt thị trường Việt Nam với 4 phiên bản, trong đó bản động cơ thuần xăng có giá bán thấp nhất.

Nguyễn Anh
Phiên bản Jaecoo J5 Premium tại Việt Nam động cơ đốt trong là phiên bản thấp nhất của dòng xe này với giá bán ở mức 599 triệu đồng. Đối với nhóm khách hàng đầu tiên, hãng mang đến ưu đãi hỗ chi phí nhiên liệu có thể quy đổi thành giảm giá tiền mặt. Điều này giúp giá bán xe hạ thấp đến mức 499 triệu đồng.
Phiên bản Jaecoo J5 Premium tại Việt Nam động cơ đốt trong là phiên bản thấp nhất của dòng xe này với giá bán ở mức 599 triệu đồng. Đối với nhóm khách hàng đầu tiên, hãng mang đến ưu đãi hỗ chi phí nhiên liệu có thể quy đổi thành giảm giá tiền mặt. Điều này giúp giá bán xe hạ thấp đến mức 499 triệu đồng.
Về phiên bản này, xe sở hữu ngoại hình tương đồng với mẫu Jaecoo J5 SHS-H dùng động cơ hybrid. Khác biệt bên ngoài của bản này so với bản hybrid chủ yếu nằm ở bộ mâm kích thước 17 inch sơn bạc với lốp Chao Yang dày. Một điểm khác dễ nhận biết nữa là bộ cửa sổ trời không được trang bị như trên phiên bản cao cấp hơn.
Về phiên bản này, xe sở hữu ngoại hình tương đồng với mẫu Jaecoo J5 SHS-H dùng động cơ hybrid. Khác biệt bên ngoài của bản này so với bản hybrid chủ yếu nằm ở bộ mâm kích thước 17 inch sơn bạc với lốp Chao Yang dày. Một điểm khác dễ nhận biết nữa là bộ cửa sổ trời không được trang bị như trên phiên bản cao cấp hơn.
Tương tự như những phiên bản khác, Jaecoo J5 Premium động cơ xăng sở hữu các thông số kích thước tổng thể tương đối lý tưởng cho một mẫu xe đô thị cỡ B+ với chiều dài 4.380 mm, rộng 1.860 mm, cao 1.650 mm cùng chiều dài cơ sở ở mức 2.620 mm. Các phiên bản dùng động cơ xăng và hybrid sẽ có lưới tản nhiệt nan dọc mạ crom thay vì cản trước kín như bản BEV.
Tương tự như những phiên bản khác, Jaecoo J5 Premium động cơ xăng sở hữu các thông số kích thước tổng thể tương đối lý tưởng cho một mẫu xe đô thị cỡ B+ với chiều dài 4.380 mm, rộng 1.860 mm, cao 1.650 mm cùng chiều dài cơ sở ở mức 2.620 mm. Các phiên bản dùng động cơ xăng và hybrid sẽ có lưới tản nhiệt nan dọc mạ crom thay vì cản trước kín như bản BEV.
Bên trong, nội thất của mẫu xe SUV Jaecoo J5 Premium máy xăng này được trang bị khá đầy đủ và ưa nhìn chứ không bị cắt quá nhiều trang bị như phiên bản Premium dùng động cơ hybrid.
Bên trong, nội thất của mẫu xe SUV Jaecoo J5 Premium máy xăng này được trang bị khá đầy đủ và ưa nhìn chứ không bị cắt quá nhiều trang bị như phiên bản Premium dùng động cơ hybrid.
Ở vị trí trung tâm, Jaecoo J5 được trang bị màn hình cảm ứng kích thước lớn 13,2 inch được đặt dọc, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Phía sau vô-lăng được trang bị màn hình hiển thị thông tin kỹ thuật số 8 inch.
Ở vị trí trung tâm, Jaecoo J5 được trang bị màn hình cảm ứng kích thước lớn 13,2 inch được đặt dọc, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Phía sau vô-lăng được trang bị màn hình hiển thị thông tin kỹ thuật số 8 inch.
Phiên bản này sẽ không có sạc không dây 50W ở bệ tì tay trung tâm, không có cửa sổ trời như các phiên bản cao cấp. Cùng với đó, ghế ngồi được bọc nỉ, chỉnh cơ thay vì da và chỉnh điện. Vô-lăng nhựa thay vì bọc da.
Phiên bản này sẽ không có sạc không dây 50W ở bệ tì tay trung tâm, không có cửa sổ trời như các phiên bản cao cấp. Cùng với đó, ghế ngồi được bọc nỉ, chỉnh cơ thay vì da và chỉnh điện. Vô-lăng nhựa thay vì bọc da.
Về phần trang bị, phiên bản Jaecoo J5 Premium máy xăng không được trang bị các tính năng ADAS nâng cao như các phiên bản khác. Tuy nhiên, xe vẫn được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình, camera 360 độ, cảm biến hỗ trợ đỗ xe,... Bản này cũng chỉ được trang bị 4 túi khí thay vì 6 túi khí như các phiên bản cao cấp.
Về phần trang bị, phiên bản Jaecoo J5 Premium máy xăng không được trang bị các tính năng ADAS nâng cao như các phiên bản khác. Tuy nhiên, xe vẫn được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình, camera 360 độ, cảm biến hỗ trợ đỗ xe,... Bản này cũng chỉ được trang bị 4 túi khí thay vì 6 túi khí như các phiên bản cao cấp.
Về phần hiệu năng, Jaecoo J5 Premium máy xăng được trang bị động cơ 1.5L tăng áp có công suất 145 mã lực và mô-men xoắn 210 Nm. Sức mạnh được truyền đến bánh trước thông qua hộp số CVT.
Về phần hiệu năng, Jaecoo J5 Premium máy xăng được trang bị động cơ 1.5L tăng áp có công suất 145 mã lực và mô-men xoắn 210 Nm. Sức mạnh được truyền đến bánh trước thông qua hộp số CVT.
Nhìn chung, Jaecoo J5 Premium máy xăng sở hữu trang bị ở mức cơ bản nhất dành cho một mẫu xe cỡ trung. Với giá bán ưu đãi chỉ 499 triệu đồng, có lẽ đây sẽ một lựa chọn phù hợp cho những bạn trẻ tìm kiếm chiếc xe đầu tiên hoặc những người cần một chiếc xe ở mức cơ bản để phục vụ việc đi lại hàng ngày.
Nhìn chung, Jaecoo J5 Premium máy xăng sở hữu trang bị ở mức cơ bản nhất dành cho một mẫu xe cỡ trung. Với giá bán ưu đãi chỉ 499 triệu đồng, có lẽ đây sẽ một lựa chọn phù hợp cho những bạn trẻ tìm kiếm chiếc xe đầu tiên hoặc những người cần một chiếc xe ở mức cơ bản để phục vụ việc đi lại hàng ngày.
Jaecoo J5 là mẫu xe mới nhất của Omoda &amp; Jaecoo (Chery) được lắp ráp tại thị trường Việt Nam vào tháng 8/2026. Mẫu xe này được giới thiệu với 4 phiên bản, trong đó bản dùng động cơ xăng hoàn toàn với giá bán thấp nhất, tiếp đến là 2 bản dùng động cơ hybrid và một bản cao cấp dùng động cơ thuần điện.
Jaecoo J5 là mẫu xe mới nhất của Omoda & Jaecoo (Chery) được lắp ráp tại thị trường Việt Nam vào tháng 8/2026. Mẫu xe này được giới thiệu với 4 phiên bản, trong đó bản dùng động cơ xăng hoàn toàn với giá bán thấp nhất, tiếp đến là 2 bản dùng động cơ hybrid và một bản cao cấp dùng động cơ thuần điện.
Video: Jaecoo J5 chính thức mở bán tại Việt Nam với 4 phiên bản.
Nguyễn Anh
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