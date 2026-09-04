[GALLERY] Cận cảnh Jaecoo J5 máy xăng tại Việt Nam, giá dưới 500 triệu đồng

Jaecoo J5 là mẫu xe mới nhất của Omoda & Jaecoo vừa được ra mắt thị trường Việt Nam với 4 phiên bản, trong đó bản động cơ thuần xăng có giá bán thấp nhất.