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[GALLERY] Rampage Rebel Ignition giá 1,2 tỷ - "Baby TRX" giới hạn 400 chiếc

Số hóa - Xe

[GALLERY] Rampage Rebel Ignition giá 1,2 tỷ - "Baby TRX" giới hạn 400 chiếc

Phiên bản đặc biệt mới của dòng Rampage Rebel Ignition mang lớp sơn Pacific Blue, bộ tem trang trí đặc biệt lấy cảm hứng từ TRX và sức mạnh lên tới 272 mã lực.

Nguyễn Chung
Ram Rampage là dòng xe bán tải cỡ nhỏ thân liền (unibody) có mặt trên thị trường Nam Mỹ từ giữa năm 2023, định vị ở phân khúc thấp nhất về kích thước lẫn giá bán. Để giữ cho mẫu xe như vậy luôn thu hút sự chú ý sau hai năm rưỡi ra mắt, các thông số kỹ thuật là chưa đủ.
Ram Rampage là dòng xe bán tải cỡ nhỏ thân liền (unibody) có mặt trên thị trường Nam Mỹ từ giữa năm 2023, định vị ở phân khúc thấp nhất về kích thước lẫn giá bán. Để giữ cho mẫu xe như vậy luôn thu hút sự chú ý sau hai năm rưỡi ra mắt, các thông số kỹ thuật là chưa đủ.
Vậy nên Stellantis tung ra phiên bản đặc biệt dành riêng cho thị trường Brazil với phong cách lấy cảm hứng từ dòng TRX giới hạn 400 chiếc. Phiên bản đặc biệt giới hạn Ignition Limited Special Edition được phát triển dựa trên dòng Ram Rampage Rebel chuyên biệt cho địa hình off-road, với những tinh chỉnh đáng chú ý.
Vậy nên Stellantis tung ra phiên bản đặc biệt dành riêng cho thị trường Brazil với phong cách lấy cảm hứng từ dòng TRX giới hạn 400 chiếc. Phiên bản đặc biệt giới hạn Ignition Limited Special Edition được phát triển dựa trên dòng Ram Rampage Rebel chuyên biệt cho địa hình off-road, với những tinh chỉnh đáng chú ý.
Điểm nhấn lớn nhất là lớp sơn độc quyền Pacific Blue, kết hợp với các điểm nhấn màu đen tương phản trên mui xe, gương chiếu hậu và bộ mâm hợp kim 17 inch.
Điểm nhấn lớn nhất là lớp sơn độc quyền Pacific Blue, kết hợp với các điểm nhấn màu đen tương phản trên mui xe, gương chiếu hậu và bộ mâm hợp kim 17 inch.
Rampage này được trang bị thêm bộ tem màu đen mờ chạy dọc nắp ca-pô và thành thùng xe, đi kèm thanh thể thao chính hãng. Các chi tiết khác như cản trước được làm ngầu hơn tích hợp tấm chắn gầm và lưới tản nhiệt màu đen vẫn được giữ nguyên từ bản Rebel tiêu chuẩn.
Rampage này được trang bị thêm bộ tem màu đen mờ chạy dọc nắp ca-pô và thành thùng xe, đi kèm thanh thể thao chính hãng. Các chi tiết khác như cản trước được làm ngầu hơn tích hợp tấm chắn gầm và lưới tản nhiệt màu đen vẫn được giữ nguyên từ bản Rebel tiêu chuẩn.
Nội thất của chiếc xe dài 5.028 mm này kết hợp giữa các nét chấm phá thể thao và vật liệu cao cấp. Khoang cabin được bọc da đen kết hợp da lộn, điểm xuyết các chi tiết nhôm cùng những đường chỉ khâu màu xanh trên vô-lăng, tappi cửa, bệ trung tâm và táp-lô.
Nội thất của chiếc xe dài 5.028 mm này kết hợp giữa các nét chấm phá thể thao và vật liệu cao cấp. Khoang cabin được bọc da đen kết hợp da lộn, điểm xuyết các chi tiết nhôm cùng những đường chỉ khâu màu xanh trên vô-lăng, tappi cửa, bệ trung tâm và táp-lô.
Một chi tiết rất thú vị là tấm huy hiệu đánh số thứ tự được đặt trên bảng táp-lô, giúp phân biệt phiên bản này với các biến thể Rampage thông thường. Các trang bị tiêu chuẩn gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,3 inch, màn hình thông tin giải trí 12,3 inch, tấm ốp bệ cửa phát sáng tích hợp logo Ram, thảm sàn cao su, 7 túi khí và gói công nghệ an toàn ADAS cấp độ 2+.
Một chi tiết rất thú vị là tấm huy hiệu đánh số thứ tự được đặt trên bảng táp-lô, giúp phân biệt phiên bản này với các biến thể Rampage thông thường. Các trang bị tiêu chuẩn gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,3 inch, màn hình thông tin giải trí 12,3 inch, tấm ốp bệ cửa phát sáng tích hợp logo Ram, thảm sàn cao su, 7 túi khí và gói công nghệ an toàn ADAS cấp độ 2+.
Dù mang phong cách ngoại hình lấy cảm hứng từ dòng TRX, phiên bản Ignition không hề bổ sung cải tiến nào về hiệu suất hay khung gầm so với bản Rebel tiêu chuẩn. Thậm chí, lốp xe sử dụng Pirelli Scorpion All Terrain Plus có độ bám cao mà bản Rebel vốn đã sở hữu.
Dù mang phong cách ngoại hình lấy cảm hứng từ dòng TRX, phiên bản Ignition không hề bổ sung cải tiến nào về hiệu suất hay khung gầm so với bản Rebel tiêu chuẩn. Thậm chí, lốp xe sử dụng Pirelli Scorpion All Terrain Plus có độ bám cao mà bản Rebel vốn đã sở hữu.
Nằm dưới nắp ca-pô là hai tùy chọn động cơ 4 xi-lanh tăng áp dung tích 2.0 lít chạy bằng xăng và ethanol sản sinh công suất lên tới 272 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm, trong khi phiên bản động cơ dầu tăng áp dung tích 2.2 lít sản sinh 200 mã lực và mô-men xoắn 450 Nm.
Nằm dưới nắp ca-pô là hai tùy chọn động cơ 4 xi-lanh tăng áp dung tích 2.0 lít chạy bằng xăng và ethanol sản sinh công suất lên tới 272 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm, trong khi phiên bản động cơ dầu tăng áp dung tích 2.2 lít sản sinh 200 mã lực và mô-men xoắn 450 Nm.
Cả hai động cơ đều kết hợp với hộp số tự động 9 cấp và trang bị tiêu chuẩn hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4×4 Auto, tích hợp khóa vi sai điện tử 4WD và tùy chọn cầu chậm. Rampage sử dụng cấu trúc khung gầm liền khối, những ai muốn tìm kiếm khung gầm rời sẽ phải nâng cấp lên dòng xe cỡ trung Ram Dakota.
Cả hai động cơ đều kết hợp với hộp số tự động 9 cấp và trang bị tiêu chuẩn hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4×4 Auto, tích hợp khóa vi sai điện tử 4WD và tùy chọn cầu chậm. Rampage sử dụng cấu trúc khung gầm liền khối, những ai muốn tìm kiếm khung gầm rời sẽ phải nâng cấp lên dòng xe cỡ trung Ram Dakota.
Ram Rampage Rebel Ignition sẽ được sản xuất giới hạn với số lượng 400 chiếc dành riêng cho thị trường Brazil. Giá bán khởi điểm từ 250.990 R$, tương đương 48.800 USD (quy đổi khoảng 1,27 tỷ đồng) đối với phiên bản máy xăng và phiên bản máy dầu là 270.990 R$ tương đương 52.600 USD (quy đổi 1,37 tỷ đồng).
Ram Rampage Rebel Ignition sẽ được sản xuất giới hạn với số lượng 400 chiếc dành riêng cho thị trường Brazil. Giá bán khởi điểm từ 250.990 R$, tương đương 48.800 USD (quy đổi khoảng 1,27 tỷ đồng) đối với phiên bản máy xăng và phiên bản máy dầu là 270.990 R$ tương đương 52.600 USD (quy đổi 1,37 tỷ đồng).
Đồng nghĩa Ignition có giá rẻ hơn 9.000 R$ tương đương 1.800 USD quy đổi gần 47 triệu đồng so với giá gốc của dòng Rampage Rebel máy xăng. Ram trưng bày phiên bản đặc biệt mới của dòng Rampage tại Lễ hội Interlagos ở Brazil, bên cạnh mẫu xe cỡ lớn 1500 TRX và nhiều dòng xe tải khác.
Đồng nghĩa Ignition có giá rẻ hơn 9.000 R$ tương đương 1.800 USD quy đổi gần 47 triệu đồng so với giá gốc của dòng Rampage Rebel máy xăng. Ram trưng bày phiên bản đặc biệt mới của dòng Rampage tại Lễ hội Interlagos ở Brazil, bên cạnh mẫu xe cỡ lớn 1500 TRX và nhiều dòng xe tải khác.
Video: Ra mắt bản đặc biệt mới của dòng Rampage Rebel Ignition.
Nguyễn Chung
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