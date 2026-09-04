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[GALLERY] Từng được đề cử Top 100 đẹp nhất thế giới, Khả Ngân giờ ra sao?

Giải trí - Giới trẻ

[GALLERY] Từng được đề cử Top 100 đẹp nhất thế giới, Khả Ngân giờ ra sao?

Khả Ngân nhận lời cầu hôn của Nhan Phúc Vinh sau thời gian kín tiếng chuyện tình cảm. Nữ diễn viên từng được đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới.

Thu Cúc (ảnh: FB Khả Ngân)
Khả Ngân được công chúng biết đến từ khi còn ở tuổi teen. Thời điểm mới nổi tiếng, cô gây chú ý với gương mặt sáng, nụ cười tươi cùng hình ảnh khỏe khoắn, năng động. Những lợi thế ngoại hình cũng giúp người đẹp sinh năm 1997 sớm thử sức với công việc người mẫu.
Khả Ngân được công chúng biết đến từ khi còn ở tuổi teen. Thời điểm mới nổi tiếng, cô gây chú ý với gương mặt sáng, nụ cười tươi cùng hình ảnh khỏe khoắn, năng động. Những lợi thế ngoại hình cũng giúp người đẹp sinh năm 1997 sớm thử sức với công việc người mẫu.
Năm 2020, Khả Ngân được TC Candler đề cử vào danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới. Cùng xuất hiện trong danh sách đề cử năm đó còn có nhiều mỹ nhân nổi tiếng của làng giải trí quốc tế như Jennie (BlackPink), Địch Lệ Nhiệt Ba.
Năm 2020, Khả Ngân được TC Candler đề cử vào danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới. Cùng xuất hiện trong danh sách đề cử năm đó còn có nhiều mỹ nhân nổi tiếng của làng giải trí quốc tế như Jennie (BlackPink), Địch Lệ Nhiệt Ba.
Năm 2019, Khả Ngân lọt Top 100 gương mặt đẹp nhất châu Á do TCCAsia công bố. Bảng xếp hạng quy tụ các gương mặt đến từ nhiều lĩnh vực và quốc gia trong khu vực, trong đó có những thị trường giải trí lớn như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản.
Năm 2019, Khả Ngân lọt Top 100 gương mặt đẹp nhất châu Á do TCCAsia công bố. Bảng xếp hạng quy tụ các gương mặt đến từ nhiều lĩnh vực và quốc gia trong khu vực, trong đó có những thị trường giải trí lớn như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản.
Từ hình ảnh khỏe khoắn những năm đầu nổi tiếng, Khả Ngân dần chuyển sang vẻ mềm mại, đằm thắm hơn.
Từ hình ảnh khỏe khoắn những năm đầu nổi tiếng, Khả Ngân dần chuyển sang vẻ mềm mại, đằm thắm hơn.
Khi dự sự kiện, cô thường chọn cách làm tóc và trang điểm tôn đường nét gương mặt, tạo sự khác biệt so với hình ảnh đời thường.
Khi dự sự kiện, cô thường chọn cách làm tóc và trang điểm tôn đường nét gương mặt, tạo sự khác biệt so với hình ảnh đời thường.
Ngoài những lần xuất hiện chỉn chu trên thảm đỏ, Khả Ngân thường chia sẻ hình ảnh giản dị trong cuộc sống hàng ngày. Cô búi tóc gọn, tiết chế phụ kiện và ưu tiên lớp trang điểm trong trẻo, qua đó làm nổi bật những đường nét tự nhiên trên gương mặt.
Ngoài những lần xuất hiện chỉn chu trên thảm đỏ, Khả Ngân thường chia sẻ hình ảnh giản dị trong cuộc sống hàng ngày. Cô búi tóc gọn, tiết chế phụ kiện và ưu tiên lớp trang điểm trong trẻo, qua đó làm nổi bật những đường nét tự nhiên trên gương mặt.
Trong các chuyến nghỉ dưỡng, Khả Ngân thoải mái hơn về tạo hình. Cô để tóc buông tự nhiên, gần như không sử dụng phụ kiện nổi bật. Những khung hình bên bờ biển mang đến một góc khác của nữ diễn viên, tách khỏi vẻ cầu kỳ thường thấy tại các sự kiện giải trí.
Trong các chuyến nghỉ dưỡng, Khả Ngân thoải mái hơn về tạo hình. Cô để tóc buông tự nhiên, gần như không sử dụng phụ kiện nổi bật. Những khung hình bên bờ biển mang đến một góc khác của nữ diễn viên, tách khỏi vẻ cầu kỳ thường thấy tại các sự kiện giải trí.
Kiểu tóc cũng là yếu tố giúp Khả Ngân liên tục làm mới diện mạo. Bên cạnh tóc dài buông xõa quen thuộc, cô từng búi thấp, buộc nửa đầu hoặc để những lọn tóc ôm gương mặt. Nữ diễn viên không đóng khung bản thân trong một cách tạo hình cố định.
Kiểu tóc cũng là yếu tố giúp Khả Ngân liên tục làm mới diện mạo. Bên cạnh tóc dài buông xõa quen thuộc, cô từng búi thấp, buộc nửa đầu hoặc để những lọn tóc ôm gương mặt. Nữ diễn viên không đóng khung bản thân trong một cách tạo hình cố định.
Trong một bộ ảnh, Khả Ngân để tóc mái ngang kết hợp mái tóc dài uốn nhẹ, trang điểm tông hồng. Cách tạo hình gợi lại phần nào nét nhí nhảnh thời mới nổi tiếng, đồng thời cho thấy nữ diễn viên vẫn linh hoạt giữa vẻ trẻ trung và hình ảnh trưởng thành ở tuổi 29.
Trong một bộ ảnh, Khả Ngân để tóc mái ngang kết hợp mái tóc dài uốn nhẹ, trang điểm tông hồng. Cách tạo hình gợi lại phần nào nét nhí nhảnh thời mới nổi tiếng, đồng thời cho thấy nữ diễn viên vẫn linh hoạt giữa vẻ trẻ trung và hình ảnh trưởng thành ở tuổi 29.
Mời quý độc giả xem video: "Khả Ngân tham gia phim truyền hình Gia đình mình vui bất thình lình". Nguồn VTV.
Thu Cúc (ảnh: FB Khả Ngân)
#Khả Ngân #Top 100 gương mặt đẹp nhất #Nữ diễn viên #sao Việt #Nhan Phúc Vinh

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