[GALLERY] Từng được đề cử Top 100 đẹp nhất thế giới, Khả Ngân giờ ra sao?

Khả Ngân nhận lời cầu hôn của Nhan Phúc Vinh sau thời gian kín tiếng chuyện tình cảm. Nữ diễn viên từng được đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới.
Toyota Việt Nam (TMV) vừa công bố doanh số bán hàng trong tháng 8 đạt 4.900 xe (bao gồm Lexus), giảm 31% so với tháng 7/2026 do nhu cầu mua xe giảm tháng Ngâu.
Ford Everest 2027 vừa ra mắt tại Philippines với bốn phiên bản, đáng chú ý là sự xuất hiện của bản Platinum sử dụng động cơ diesel V6 3.0L, mô-men xoắn 600 Nm.
Mitsubishi Pajero 2027 sẽ bán ra từ tháng 12/2026, giá khởi điểm 68.490 AUD (49.100 USD), sử dụng động cơ diesel 2.4L và hệ dẫn động bốn bánh Super Select II.
Dù chưa công bố thời điểm cụ thể, đại diện hãng xe Nhật Bản đã xác nhận việc đưa Mitsubishi Outlander thế hệ mới về thị trường Việt Nam ngay trong năm 2026.
Bảo Ngọc diện thiết kế lấy cảm hứng từ thiếu nữ Tây Bắc, cùng 110 người đẹp Miss World 2026 trình diễn trang phục văn hóa.
Mẫu SUV thuần điện Denza N8 sở hữu màn hình dài tới 1,1m nằm dưới kính chắn gió cùng bảng điều khiển trung tâm, xe sẽ sớm được bán tại thị trường Trung Quốc.
Jaecoo J7 PHEV AWD mới có giá 47.990 AUD (khoảng 897 triệu đồng), đắt hơn đáng kể so với phiên bản dẫn động cầu trước và đối thủ Geely Starray EM-i Inspire AWD.
Hãng xe Mitsubishi vừa chính thức bổ sung biến thể bán tải Triton Single Cab sử dụng hộp số tự động (AT) vào dải sản phẩm bán tải cabin đơn tại Đông Nam Á.
Sau hơn một tháng sinh con đầu lòng, Thu Trang – bà xã diễn viên Tuấn Mõ gây chú ý với diện mạo tươi tắn cùng vóc dáng thon gọn.
Honda CR-V TrailSport HRC Concept đã được giới thiệu tại Bangkok Auto Salon 2026 được kỳ vọng sẽ là tiền đề cho một phiên bản thương mại ra mắt cuối năm nay.
Đúng 21h00 ngày 2/9, bầu trời Hà Nội được thắp sáng bởi màn pháo chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Hàng nghìn người từ các tỉnh đổ về TP HCM sau kỳ nghỉ lễ, khiến phà Cát Lái chật kín phương tiện. Trên những chiếc xe máy nhiều em nhỏ mệt mỏi, thiếp ngủ...
Người dân Hà Nội tập trung đông đúc quanh Hồ Gươm và các tuyến phố để chờ đón pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9 trong không khí sôi động, náo nhiệt.
Hội sách Mùa Thu Độc lập 2026 tại Phố Sách Hà Nội thu hút đông đảo người dân với không gian đọc sách, trải nghiệm thực tế ảo và nhiều hoạt động văn hóa ý nghĩa.
Hàng nghìn người ở TP HCM và các tỉnh lân cận đổ về Thảo Cầm Viên (phường Sài Gòn) để vui chơi khiến nơi này đông nghẹt từ ngoài đường đến bên trong rộng 20ha.
Mẫu minivan nhỏ nhất của Toyota là Roomy 2026 mới ra mắt Nhật Bản được bổ sung loạt công nghệ thông minh hơn, nhưng giá chỉ ngang Hyundai Grand i10.
Mitsubishi Pajero đã chính thức trở lại sau hơn 20 năm vắng bóng. Mẫu SUV 7 chỗ mới được định vị cao hơn Pajero Sport, kích thước tiệm cận Toyota Land Cruiser.
Trận địa pháo hoa mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại khu vực Vườn hoa Lạc Long Quân.
Dưới đây là 10 loại quả có lượng đường tương đối thấp, thích hợp đưa vào chế độ ăn uống của người giảm cân.
Chiếc Koenigsegg Gemera trị giá 3 triệu USD (khoảng hơn 80 tỷ đồng) vừa bị đập phá này này, khả năng cao sẽ phải trở lại trụ sở của hãng để sửa chữa.
Mẫu xe SUV Jetour Traveller 7 của Chery vừa ra mắt tại Trung Quốc mang phong cách vuông vức đi kèm những thay đổi về thiết kế cả bên ngoài lẫn bên trong.