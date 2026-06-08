[GALLERY] Senat 900 hơn 4 tỷ đồng, sedan hạng sang Nga đổi tên từ Hồng Kỳ H9

Là mẫu xe sedan hạng sang của thương hiệu Nga, nhưng Senat 900 lại được ra đời từ mẫu ôtô Hồng Kỳ H9 của Trung Quốc và từng được bán ở Việt Nam.