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[GALLERY] Senat 900 hơn 4 tỷ đồng, sedan hạng sang Nga đổi tên từ Hồng Kỳ H9

Số hóa - Xe

[GALLERY] Senat 900 hơn 4 tỷ đồng, sedan hạng sang Nga đổi tên từ Hồng Kỳ H9

Là mẫu xe sedan hạng sang của thương hiệu Nga,  nhưng Senat 900 lại được ra đời từ mẫu ôtô Hồng Kỳ H9 của Trung Quốc và từng được bán ở Việt Nam.

Nguyễn Anh
Hiện các thương hiệu phương Tây đã đồng loạt rút lui, bán lại nhà máy và chấm dứt hoạt động sản xuất cũng như kinh doanh tại Nga, sau khi nước này phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào đầu năm 2022. Khoảng trống để lại được lấp đầy theo hai hướng: làn sóng xe Trung Quốc tràn vào thị trường và một số nhà sản xuất nội địa cố gắng gia tăng sản lượng.
Hiện các thương hiệu phương Tây đã đồng loạt rút lui, bán lại nhà máy và chấm dứt hoạt động sản xuất cũng như kinh doanh tại Nga, sau khi nước này phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào đầu năm 2022. Khoảng trống để lại được lấp đầy theo hai hướng: làn sóng xe Trung Quốc tràn vào thị trường và một số nhà sản xuất nội địa cố gắng gia tăng sản lượng.
Aurus Motors là một trong những doanh nghiệp đó. Aurus được thành lập vào năm 2018 với nhiệm vụ duy nhất là chế tạo xe limousine chuyên chở Tổng thống Nga Vladimir Putin mang tên Senat. Tuy nhiên, công ty hiện đã phát triển Senat thành một thương hiệu xe sang riêng. Senat giờ đây là một thương hiệu độc lập và vừa giới thiệu mẫu xe thương mại đầu tiên của mình.
Aurus Motors là một trong những doanh nghiệp đó. Aurus được thành lập vào năm 2018 với nhiệm vụ duy nhất là chế tạo xe limousine chuyên chở Tổng thống Nga Vladimir Putin mang tên Senat. Tuy nhiên, công ty hiện đã phát triển Senat thành một thương hiệu xe sang riêng. Senat giờ đây là một thương hiệu độc lập và vừa giới thiệu mẫu xe thương mại đầu tiên của mình.
Tuy nhiên, câu chuyện về một sản phẩm hoàn toàn nội địa nhanh chóng trở nên kém thuyết phục. Mẫu xe mang tên Senat 900 2026 mới thực chất không phải là sản phẩm kỹ thuật do Nga phát triển. Thay vào đó, đây là phiên bản đổi tên của Hồng Kỳ H9 thế hệ mới nhất - một trong những mẫu sedan cỡ lớn và sang trọng nhất tại thị trường Trung Quốc.
Tuy nhiên, câu chuyện về một sản phẩm hoàn toàn nội địa nhanh chóng trở nên kém thuyết phục. Mẫu xe mang tên Senat 900 2026 mới thực chất không phải là sản phẩm kỹ thuật do Nga phát triển. Thay vào đó, đây là phiên bản đổi tên của Hồng Kỳ H9 thế hệ mới nhất - một trong những mẫu sedan cỡ lớn và sang trọng nhất tại thị trường Trung Quốc.
Mẫu sedan hạng sang Senat 900 sở hữu phần đầu xe được thiết kế lại với lưới tản nhiệt và cản trước mới cùng cụm đèn pha khác biệt. Lưới tản nhiệt được lấy cảm hứng từ các mẫu xe Aurus hiện có giúp phần đầu xe tạo được sự khác biệt nhất định so với mẫu ôtô gốc đến từ Trung Quốc.
Mẫu sedan hạng sang Senat 900 sở hữu phần đầu xe được thiết kế lại với lưới tản nhiệt và cản trước mới cùng cụm đèn pha khác biệt. Lưới tản nhiệt được lấy cảm hứng từ các mẫu xe Aurus hiện có giúp phần đầu xe tạo được sự khác biệt nhất định so với mẫu ôtô gốc đến từ Trung Quốc.
Trong khi đó, phần đuôi xe gần như giống hệt Hồng Kỳ H9 với cụm đèn hậu tương đồng và dải đèn LED kéo dài toàn chiều rộng. Ngay cả cản sau và các chi tiết trang trí ống xả dường như cũng được giữ nguyên. Thiết kế thân xe nhìn ngang cũng không có nhiều thay đổi so với Hồng Kỳ H9.
Trong khi đó, phần đuôi xe gần như giống hệt Hồng Kỳ H9 với cụm đèn hậu tương đồng và dải đèn LED kéo dài toàn chiều rộng. Ngay cả cản sau và các chi tiết trang trí ống xả dường như cũng được giữ nguyên. Thiết kế thân xe nhìn ngang cũng không có nhiều thay đổi so với Hồng Kỳ H9.
Với chiều dài 5,14 mét, Senat 900 được cung cấp với hai cấu hình nội thất gồm bản VIP 4 chỗ và bản tiêu chuẩn 5 chỗ. Xe sở hữu mâm họp kim đa chấu cỡ lớn thiết kế khá bắt mắt cùng nhiều chi tiết sang trọng hơn...
Với chiều dài 5,14 mét, Senat 900 được cung cấp với hai cấu hình nội thất gồm bản VIP 4 chỗ và bản tiêu chuẩn 5 chỗ. Xe sở hữu mâm họp kim đa chấu cỡ lớn thiết kế khá bắt mắt cùng nhiều chi tiết sang trọng hơn...
Bên trong xe là khoang lái gần như được kế thừa hoàn toàn từ Hồng Kỳ H9. Nội thất hầu như không thay đổi ngoài logo trên vô lăng. Senat 900 sẽ được trang bị nội thất bọc da Nappa và các chi tiết ốp gỗ sang trọng.
Bên trong xe là khoang lái gần như được kế thừa hoàn toàn từ Hồng Kỳ H9. Nội thất hầu như không thay đổi ngoài logo trên vô lăng. Senat 900 sẽ được trang bị nội thất bọc da Nappa và các chi tiết ốp gỗ sang trọng.
Bên cạnh đó mẫu xe sedan hạng sang của Nga này còn sở hữu ghế ngồi có chức năng sưởi, thông gió và massage... cùng các hệ thống hỗ trợ lái hiện đại đầy đủ.
Bên cạnh đó mẫu xe sedan hạng sang của Nga này còn sở hữu ghế ngồi có chức năng sưởi, thông gió và massage... cùng các hệ thống hỗ trợ lái hiện đại đầy đủ.
Tương tự Hồng Kỳ H9 của Trung Quốc, mẫu xe sedan hạng sang Senat 900 2026 mới tại Nga được trang bị động cơ V6, tăng áp, dung tích 3.0L, sản sinh công suất tối đa 326 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450 Nm.
Tương tự Hồng Kỳ H9 của Trung Quốc, mẫu xe sedan hạng sang Senat 900 2026 mới tại Nga được trang bị động cơ V6, tăng áp, dung tích 3.0L, sản sinh công suất tối đa 326 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450 Nm.
Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian tiêu chuẩn, cho khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 6,5 giây. Hệ thống treo khí nén cũng là trang bị tiêu chuẩn.
Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian tiêu chuẩn, cho khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 6,5 giây. Hệ thống treo khí nén cũng là trang bị tiêu chuẩn.
Dây chuyền sản xuất Senat 900 đã được khởi động tại nhà máy Toyota cũ ở St. Petersburg. Thương hiệu Senat hiện cũng đã bắt đầu nhận đặt hàng dành cho mẫu xe sang này tại thị trường Nga.
Dây chuyền sản xuất Senat 900 đã được khởi động tại nhà máy Toyota cũ ở St. Petersburg. Thương hiệu Senat hiện cũng đã bắt đầu nhận đặt hàng dành cho mẫu xe sang này tại thị trường Nga.
Mức giá bán của mẫu xe sedan Senat 900 hạng sang tại Nga có mức bán ra khởi điểm từ 12 triệu Ruble (khoảng 4,32 tỷ đồng) cho phiên bản 5 chỗ. Phiên bản VIP 4 chỗ có giá từ 12,5 triệu Ruble (tương đương 4,5 tỷ đồng).
Mức giá bán của mẫu xe sedan Senat 900 hạng sang tại Nga có mức bán ra khởi điểm từ 12 triệu Ruble (khoảng 4,32 tỷ đồng) cho phiên bản 5 chỗ. Phiên bản VIP 4 chỗ có giá từ 12,5 triệu Ruble (tương đương 4,5 tỷ đồng).
Video: Ra mắt xe sedan Senat 900 hạng sang tại Nga.
Nguyễn Anh
#Senat 900 hơn 4 tỷ đồng #Senat 900 #xe sang Nga #Hồng Kỳ H9 #xe nội địa #xe cao cấp

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