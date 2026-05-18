Honda xả hàng và chuẩn bị ngừng phân phối loạt ôtô ở Trung Quốc, vì...ế

Những mẫu xe đang được xả hàng giảm giá mạnh tay cũng như chuẩn bị ngừng phân phối tại thị trường Trung Quốc bao gồm Honda ZR-V, Fit, Accord e:PHEV và e:NS1.

Nguyễn Thảo
Video: Giới thiệu mẫu xe sedan Honda Accord Plug-In Hybrid mới.

Honda đang đẩy nhanh quá trình điều chỉnh sản xuất tại Trung Quốc khi đưa nhiều mẫu xe dùng động cơ đốt trong và điện hóa vào giai đoạn chỉ bán hàng tồn kho, dừng nhận đơn hoặc cắt giảm phân bổ sản xuất trong bối cảnh doanh số của hãng ở thị trường này tiếp tục suy giảm mạnh trong tháng 4/2026. Những mẫu xe này bao gồm Honda ZR-V, Fit, Accord e:PHEV và e:NS1.

Cụ thể, doanh số xe Honda tại Trung Quốc trong tháng 4/2026 chỉ đạt 22.595 xe, giảm 48,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng doanh số lũy trong 4 tháng đầu năm nay của hãng đạt 145.065 xe, giảm 28% so với cùng kỳ năm 2025.

Honda hiện hoạt động tại Trung Quốc thông qua hai liên doanh là GAC Honda và Dongfeng Honda. Mỗi liên doanh đều phụ trách sản xuất, bán hàng và vận hành hệ thống đại lý riêng cho các mẫu xe mang thương hiệu Honda.

Mẫu SUV cỡ nhỏ GAC Honda ZR-V vốn đã ra mắt tại Trung Quốc vào tháng 8/2022 hiện gần như biến mất khỏi các kênh quảng bá bán lẻ chính thức khi các đại lý tập trung xả lượng xe tồn kho còn lại. Dữ liệu từ các nền tảng ô tô Trung Quốc như Dongchedi và Autohome cho thấy không có dấu hiệu rõ ràng về việc phân bổ sản xuất mới trong hệ thống đặt hàng của đại lý.

Các xe tồn kho còn lại đang được giảm giá mạnh xuống khoảng 84.800 Nhân dân tệ (tương đương 297 triệu đồng), thấp hơn nhiều so với mức giá ra mắt 210.000 nhân dân tệ (735 triệu đồng).

ZR-V là một trong nhiều mẫu xe Honda tại Trung Quốc đã bước vào trạng thái chỉ bán hàng tồn hoặc trên thực tế là tạm dừng sản xuất, dựa trên tình trạng phân bổ xe tại đại lý cũng như cắt giảm công suất liên quan đến điều chỉnh quy mô hoạt động của GAC Honda tại Quảng Châu.

Mẫu xe hatchback cỡ nhỏ Honda Fit, lần đầu được sản xuất tại Trung Quốc vào năm 2003, cũng đã bước vào giai đoạn ngừng nhận đơn đặt hàng. Các nguồn tin từ giới truyền thông Trung Quốc và thông báo tổng hợp từ đại lý cho biết việc nhận đơn mới đã dừng từ đầu năm 2026, trong khi hoạt động bán hàng hiện chỉ giới hạn ở xe tồn kho.

Mẫu xe Dongfeng Honda Life, ra mắt năm 2020 như phiên bản song sinh của Fit, cũng đã bị loại khỏi kế hoạch sản xuất chủ động. Doanh số của mẫu xe này hiện chủ yếu đến từ lượng xe tồn tại đại lý.

Mẫu sedan hạng trung Honda Accord e:PHEV, ra mắt tại Trung Quốc năm 2022, cũng đã bước vào giai đoạn xả hàng và giảm quảng bá sau chiến dịch giảm giá triển khai từ tháng 2/2026. Chiến dịch này hạ giá xe xuống còn 138.800 Nhân dân tệ (486 triệu đồng) cho khách hàng đủ điều kiện và chỉ áp dụng cho khoảng 1.000 xe. Trong thời gian diễn ra chương trình, không có phân bổ sản xuất mới cho Accord e:PHEV dù Honda chưa chính thức xác nhận khai tử mẫu xe này.

Mẫu xe Integra, ra mắt tại Trung Quốc vào tháng 12/2021 dưới thương hiệu GAC Honda, cũng bị thu hẹp phạm vi sản xuất trong năm 2026 khi các phiên bản số sàn đã bị loại bỏ khỏi danh mục sản phẩm. Hiện hoạt động sản xuất của Honda Integra chỉ tập trung vào một số cấu hình giới hạn.

Mẫu SUV điện Honda e:NS1, ra mắt năm 2022, cũng ghi nhận sự hiện diện trên thị trường giảm mạnh khi Honda đã cắt ưu tiên sản xuất mẫu xe này trước sức ép cạnh tranh từ các thương hiệu ô tô điện nội địa.

Việc cắt giảm sản xuất diễn ra song song với quá trình tái cấu trúc quy mô của Honda tại Trung Quốc. Nhà máy Huangpu của GAC Honda tại Quảng Châu, nơi từng sản xuất ZR-V, Fit và Integra, dự kiến sẽ dừng hoạt động vào tháng 6/2026. Trong khi đó, nhà máy của Dongfeng Honda tại Vũ Hán cũng sẽ đóng cửa vào năm 2027. Sau quá trình tái cấu trúc, công suất sản xuất xe động cơ đốt trong của Honda tại Trung Quốc dự kiến giảm từ khoảng 1,2 triệu xe mỗi năm xuống còn 720.000 xe.

Honda cũng từng áp dụng các đợt tạm ngừng sản xuất tại Trung Quốc vào cuối năm 2025 do tình trạng thiếu hụt chất bán dẫn, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng. Trong năm 2025, Honda bán được 645.345 xe tại Trung Quốc, giảm 24,28% so với năm 2024 và thấp hơn đáng kể so với đỉnh doanh số hơn 1,6 triệu xe vào năm 2020.

Doanh số quý I/2026 của Honda Trung Quốc đạt 122.470 xe, giảm 22,4% so với cùng kỳ năm trước. Doanh số trong tháng 4/2026 của liên doanh GAC Honda chỉ đạt 5.100 xe, giảm tới 72,42% so với cùng kỳ.

