[GALLERY] Giật mình với cảnh giới trẻ Việt online 7 giờ mỗi ngày

Người trẻ Việt đang dành tới 7 tiếng mỗi ngày trên Internet, khiến những cuộc gặp trực tiếp dần bị “chen ngang” bởi điện thoại và mạng xã hội.

Thiên Trang (TH)
Một buổi cà phê cuối tuần tưởng chừng là dịp để bạn bè trò chuyện lại đang trở thành hình ảnh quen thuộc của thời đại số, nơi mỗi người ngồi cạnh nhau nhưng lại chìm trong màn hình điện thoại và các thông báo mạng xã hội liên tục hiện lên.
Theo báo cáo “Digital 2026: Vietnam” của We Are Social và Meltwater, người Việt hiện dành trung bình từ 6 đến 7 tiếng mỗi ngày trên không gian mạng, trong đó nhóm tuổi 18-34 chiếm tỷ lệ áp đảo về thời gian online.
Sự phát triển của TikTok, Reels và các nền tảng mạng xã hội đang khiến điện thoại trở thành “người chen ngang” trong mọi cuộc gặp khi người dùng liên tục bị kéo vào vòng xoáy thông báo, video ngắn và tin nhắn chưa đọc.
Nhiều chuyên gia cho rằng các nền tảng công nghệ hiện đại được tối ưu bằng thuật toán AI, cơ chế lượt thích và thông báo đẩy nhằm giữ chân người dùng càng lâu càng tốt thông qua cảm giác thỏa mãn tức thời do dopamine tạo ra.
Hệ quả là hội chứng “phubbing” - vừa dùng điện thoại vừa phớt lờ người đối diện - ngày càng xuất hiện phổ biến tại quán cà phê, bàn ăn gia đình, các buổi hẹn hò hay tụ tập bạn bè của giới trẻ hiện nay.
PGS.TS Trần Thành Nam nhận định việc duy trì trạng thái trực tuyến quá lâu có thể khiến người trẻ giảm khả năng tập trung, gia tăng căng thẳng tâm lý và dần suy yếu các kết nối đời thực.
Không ít người trẻ cũng bắt đầu nhận ra nghịch lý của thời đại số khi sở hữu hàng nghìn lượt theo dõi trên mạng xã hội nhưng lại thiếu những mối quan hệ đủ sâu sắc để chia sẻ khi gặp khủng hoảng tinh thần ngoài đời thực.
Giữa bối cảnh đó, xu hướng “digital detox”, tắt thông báo ứng dụng và ưu tiên các cuộc gặp không màn hình đang dần phổ biến hơn, khi nhiều người trẻ muốn tìm lại cảm giác hiện diện thật sự thay vì chỉ kết nối qua những chiếc smartphone.
