[GALLERY] Loạt điện thoại “cục gạch” cá tính gây sốt năm 2026

Số hóa - Xe

Điện thoại “cục gạch” đang trở lại mạnh mẽ năm 2026 với thiết kế cá tính, pin bền bỉ và nhiều tính năng hiện đại phục vụ xu hướng sống tối giản.

Thiên Trang (TH)
Ngày càng nhiều người dùng tìm cách giảm thời gian sử dụng smartphone bằng việc chuyển sang các dòng điện thoại cơ bản có thiết kế tối giản nhưng vẫn đầy phong cách.
Sự mệt mỏi từ thông báo liên tục, mạng xã hội và dòng tin tức không ngừng nghỉ đã khiến xu hướng sử dụng điện thoại “cục gạch” quay trở lại mạnh mẽ trong năm 2026.
Không còn đơn thuần là thiết bị chỉ để nghe gọi, các mẫu điện thoại cơ bản hiện nay được cải tiến với ngoại hình cá tính, màu sắc nổi bật cùng nhiều tính năng hữu ích cho nhu cầu giải trí và liên lạc hằng ngày.
HMD Barbie Phone 4G đang trở thành tâm điểm nhờ thiết kế gập màu hồng nổi bật, giao diện mang phong cách Barbie độc đáo cùng nhiều phụ kiện cá nhân hóa dành cho người dùng yêu thích sự khác biệt.
Trong khi đó, Nokia 5310 phiên bản mới tiếp tục chinh phục người yêu âm nhạc với loa kép mặt trước, phím điều khiển nhạc vật lý, hỗ trợ MP3, đài FM và thời lượng pin kéo dài nhiều tuần ở chế độ chờ.
Nokia 3210 4G cũng tạo sức hút lớn khi hồi sinh thiết kế huyền thoại cuối thập niên 90 nhưng được bổ sung kết nối 4G, truy cập internet, camera 2 MP và trò chơi Rắn kinh điển gắn liền với tuổi thơ nhiều người dùng.
Ở phân khúc thực dụng hơn, Nokia 2660 Flip 4G ghi điểm với kiểu dáng gập nhỏ gọn, bàn phím lớn dễ thao tác, màn hình phụ tiện lợi cùng nút khẩn cấp hỗ trợ liên lạc nhanh trong các tình huống cần thiết.
Ngoài ra, TCL Flip 4 5G mang đến trải nghiệm hiện đại hơn khi hỗ trợ mạng 5G, chạy KaiOS 4.0, sử dụng được Google Maps, YouTube và email, trở thành lựa chọn phù hợp cho người muốn “cai nghiện” smartphone nhưng vẫn cần kết nối internet ổn định.
