Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] Mercedes-Maybach S580 e Night Series hơn 9 tỷ đồng có về Việt Nam?

Số hóa - Xe

[GALLERY] Mercedes-Maybach S580 e Night Series hơn 9 tỷ đồng có về Việt Nam?

Mercedes-Maybach S 580 e Night Series 2026 vừa ra mắt tại Thái Lan với diện mạo tối màu sang trọng, động cơ hybrid gần 500 mã lực và giá quy đổi hơn 9 tỷ đồng.

Nam Nguyễn
Hãng Mercedes-Benz đã chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp của dòng xe Mercedes-Maybach S-Class (mã Z223) tại thị trường Thái Lan. Ở thị trường này, xe có 2 bản là Mercedes-Maybach S 580 e Night Series và Mercedes-Maybach S 580 4Matic. Xe có giá khởi điểm từ khoảng 11,2 triệu Baht (khoảng hơn 9 tỷ đồng).
Hãng Mercedes-Benz đã chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp của dòng xe Mercedes-Maybach S-Class (mã Z223) tại thị trường Thái Lan. Ở thị trường này, xe có 2 bản là Mercedes-Maybach S 580 e Night Series và Mercedes-Maybach S 580 4Matic. Xe có giá khởi điểm từ khoảng 11,2 triệu Baht (khoảng hơn 9 tỷ đồng).
Đây là phiên bản CKD lắp ráp nội địa, giúp mức giá dễ tiếp cận hơn đáng kể so với các cấu hình nhập khẩu nguyên chiếc trước đây. Điểm nhấn lớn nhất trên phiên bản Night Series nằm ở phong cách thiết kế tối màu. Ngoại thất xuất hiện nhiều chi tiết sơn đen bóng và chrome tối màu theo phong cách “dark luxury”.
Đây là phiên bản CKD lắp ráp nội địa, giúp mức giá dễ tiếp cận hơn đáng kể so với các cấu hình nhập khẩu nguyên chiếc trước đây. Điểm nhấn lớn nhất trên phiên bản Night Series nằm ở phong cách thiết kế tối màu. Ngoại thất xuất hiện nhiều chi tiết sơn đen bóng và chrome tối màu theo phong cách “dark luxury”.
Thiết kế ngoại hình xe trên phiên bản Mercedes-Maybach S 580 4Matic với hàng loạt cải tiến đáng chú ý như cụm đèn pha Digital Light thiết kế mới với họa tiết ngôi sao 3 cánh và các chi tiết màu vàng hồng Rosé Gold. Tương tự đèn pha, đèn hậu của xe cũng đi kèm đồ họa ngôi sao 3 cánh.
Thiết kế ngoại hình xe trên phiên bản Mercedes-Maybach S 580 4Matic với hàng loạt cải tiến đáng chú ý như cụm đèn pha Digital Light thiết kế mới với họa tiết ngôi sao 3 cánh và các chi tiết màu vàng hồng Rosé Gold. Tương tự đèn pha, đèn hậu của xe cũng đi kèm đồ họa ngôi sao 3 cánh.
Tiếp theo đó là lưới tản nhiệt phát sáng với kích thước tăng 20% so với trước, họa tiết trang trí Maybach mới ở hai góc cản trước, bộ mâm hợp kim 20 inch đi kèm logo Mercedes-Benz luôn giữ thẳng đứng khi bánh xe quay và hệ thống Comfort Doors cho phép đóng/mở cửa sau bằng điện.
Tiếp theo đó là lưới tản nhiệt phát sáng với kích thước tăng 20% so với trước, họa tiết trang trí Maybach mới ở hai góc cản trước, bộ mâm hợp kim 20 inch đi kèm logo Mercedes-Benz luôn giữ thẳng đứng khi bánh xe quay và hệ thống Comfort Doors cho phép đóng/mở cửa sau bằng điện.
Tương tự ngoại thất, nội thất của mẫu xe sedan hạng sang Mercedes-Maybach S-Class 2026 ở Thái Lan cũng được nâng cấp ở mặt táp-lô với màn hình MBUX Superscreen. Xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình cảm ứng trung tâm OLED 14,4 inch.
Tương tự ngoại thất, nội thất của mẫu xe sedan hạng sang Mercedes-Maybach S-Class 2026 ở Thái Lan cũng được nâng cấp ở mặt táp-lô với màn hình MBUX Superscreen. Xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình cảm ứng trung tâm OLED 14,4 inch.
Màn hình giải trí dành cho hành khách phía trước cũng có kích thước 12,3 inch. Xe dùng hệ điều hành MBUX thế hệ mới với trợ lý ảo MBUX Virtual Assistant trong khi cửa gió điều hòa Digital Vent Control điều chỉnh tự động bằng AI. Hàng ghế sau có hệ thống giải trí MBUX High-End Rear Seat Entertainment với 2 màn hình gối treo ở lưng ghế trước.
Màn hình giải trí dành cho hành khách phía trước cũng có kích thước 12,3 inch. Xe dùng hệ điều hành MBUX thế hệ mới với trợ lý ảo MBUX Virtual Assistant trong khi cửa gió điều hòa Digital Vent Control điều chỉnh tự động bằng AI. Hàng ghế sau có hệ thống giải trí MBUX High-End Rear Seat Entertainment với 2 màn hình gối treo ở lưng ghế trước.
Những trang bị còn lại của Mercedes-Maybach S-Class 2026 ở Thái Lan không thay đổi, vẫn gồm màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, ghế chỉnh điện hoàn toàn với độ ngả 43,5 độ, bệ đỡ bắp chân chỉnh tối đa 50 độ, hệ thống massage Energizing, ghế sau sưởi/làm mát, 2 tai nghe không dây ở hàng ghế sau, hệ thống âm thanh Burmester High-End 4D Surround Sound 31 loa, công suất 1.610 W và hỗ trợ Dolby Atmos.
Những trang bị còn lại của Mercedes-Maybach S-Class 2026 ở Thái Lan không thay đổi, vẫn gồm màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, ghế chỉnh điện hoàn toàn với độ ngả 43,5 độ, bệ đỡ bắp chân chỉnh tối đa 50 độ, hệ thống massage Energizing, ghế sau sưởi/làm mát, 2 tai nghe không dây ở hàng ghế sau, hệ thống âm thanh Burmester High-End 4D Surround Sound 31 loa, công suất 1.610 W và hỗ trợ Dolby Atmos.
Riêng Mercedes-Maybach S 580 e Night Series 2026 sở hữu những chi tiết ngoại thất độc quyền như gói trang trí Dark Shadow Gloss màu đen bóng. Gói này bao gồm lưới tản nhiệt, cản trước/sau, tay nắm cửa, logo Maybach trên cột C, ốp gương chiếu hậu, ống xả và cột B đều sơn màu đen.
Riêng Mercedes-Maybach S 580 e Night Series 2026 sở hữu những chi tiết ngoại thất độc quyền như gói trang trí Dark Shadow Gloss màu đen bóng. Gói này bao gồm lưới tản nhiệt, cản trước/sau, tay nắm cửa, logo Maybach trên cột C, ốp gương chiếu hậu, ống xả và cột B đều sơn màu đen.
Bên trong xe, Mercedes-Maybach S 580 e Night Series 2026 cũng có những trang bị nội thất riêng như ghế bọc da Maybach Exclusive Nappa Leather màu đen, ốp gỗ Manufaktur màu nâu đậm, chìa khóa màu đen bóng và ốp bệ cửa với dòng chữ Maybach Night Series phát sáng.
Bên trong xe, Mercedes-Maybach S 580 e Night Series 2026 cũng có những trang bị nội thất riêng như ghế bọc da Maybach Exclusive Nappa Leather màu đen, ốp gỗ Manufaktur màu nâu đậm, chìa khóa màu đen bóng và ốp bệ cửa với dòng chữ Maybach Night Series phát sáng.
Xe sở hữu động cơ hybrid sạc điện (PHEV), bao gồm máy xăng 6 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 3.0L, kết hợp với mô-tơ điện và pin điện áp cao dung lượng 21,96 kWh. Động cơ xăng cho công suất tối đa 449 mã lực tại dải tua máy 5.500-6.100 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 560 Nm tại dải tua máy 2.200-5.000 vòng/phút.
Xe sở hữu động cơ hybrid sạc điện (PHEV), bao gồm máy xăng 6 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 3.0L, kết hợp với mô-tơ điện và pin điện áp cao dung lượng 21,96 kWh. Động cơ xăng cho công suất tối đa 449 mã lực tại dải tua máy 5.500-6.100 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 560 Nm tại dải tua máy 2.200-5.000 vòng/phút.
Hai con số tương ứng của mô-tơ điện là 163 mã lực và 480 Nm. Nhờ đó, xe có tổng công suất 585 mã lực và mô-men xoắn cực đại 750 Nm. Chưa hết, Mercedes-Maybach S-Class 2026 ở Thái Lan còn được trang bị hộp số tự động 9 cấp 9G-Tronic và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Matic. Xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,8 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 250 km/h.
Hai con số tương ứng của mô-tơ điện là 163 mã lực và 480 Nm. Nhờ đó, xe có tổng công suất 585 mã lực và mô-men xoắn cực đại 750 Nm. Chưa hết, Mercedes-Maybach S-Class 2026 ở Thái Lan còn được trang bị hộp số tự động 9 cấp 9G-Tronic và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Matic. Xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,8 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 250 km/h.
Xe hỗ trợ sạc chậm AC tối đa 11 kW và sạc nhanh DC tối đa 60 kW. Thời gian sạc đầy pin bằng sạc chậm là 2 giờ 15 phút. Trong khi đó, thời gian sạc pin từ 10% lên 80% bằng sạc nhanh DC là 20 phút. Xe có thể chạy từ 92-98 km mà không cần dùng đến động cơ xăng theo tiêu chuẩn WLTP...
Xe hỗ trợ sạc chậm AC tối đa 11 kW và sạc nhanh DC tối đa 60 kW. Thời gian sạc đầy pin bằng sạc chậm là 2 giờ 15 phút. Trong khi đó, thời gian sạc pin từ 10% lên 80% bằng sạc nhanh DC là 20 phút. Xe có thể chạy từ 92-98 km mà không cần dùng đến động cơ xăng theo tiêu chuẩn WLTP...
Những tính năng an toàn của xe như camera 360 độ và gói trợ lái nâng cao MB.Drive Assist, gồm cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ phanh, hỗ trợ đánh lái tránh va chạm, giới hạn tốc độ, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, kiểm soát khoảng cách an toàn với xe phía trước, nhận diện biển báo giao thông cũng như cảnh báo giới hạn tốc độ.
Những tính năng an toàn của xe như camera 360 độ và gói trợ lái nâng cao MB.Drive Assist, gồm cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ phanh, hỗ trợ đánh lái tránh va chạm, giới hạn tốc độ, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, kiểm soát khoảng cách an toàn với xe phía trước, nhận diện biển báo giao thông cũng như cảnh báo giới hạn tốc độ.
Video: Giới thiệu Mercedes-Maybach S580 e Night Series mới. ​
Nam Nguyễn
#Mercedes-Maybach S580 e Night Series hơn 9 tỷ đồng #Mercedes-Maybach S 580 e Night Series 2026 mới #Mercedes-Maybach S 580 e Night Series 2026 về Việt Nam #giá xe Mercedes-Maybach S 580 e Night Series 2026 #Mercedes-Maybach S 580 e Night Series 2026 bản đặc biệt #Mercedes-Maybach S 580 e Night Series 2026 động cơ hybrid

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT