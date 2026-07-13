Midu lên tiếng giữa ồn ào lộ mặt mộc: Không hoàn hảo nhưng là chính mình

Giữa lúc tranh cãi về hình ảnh được cho "kém sắc" qua clip lan truyền trên mạng, Midu đăng đàn chia sẻ quan điểm sống tự nhiên, không cầu toàn ngoại hình.

Vài ngày trước, diễn viên Midu bất ngờ trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội khi một đoạn clip ghi lại hình ảnh đời thường của cô được lan truyền. Không ít bình luận soi kỹ gương mặt mộc, đặc biệt là vùng mắt, và cho rằng nhan sắc ngoài đời của nữ diễn viên có phần khác biệt so với hình ảnh vẫn xuất hiện trên mạng xã hội.

Song bên cạnh đó, cũng có một bộ phận khán giả khen Midu da mặt đẹp, không nếp nhăn, thần thái rạng rỡ và tươi tắn.

Hình ảnh "mặt mộc" của Midu được cho quay bằng cam thường gây tranh cãi.

Giữa lúc những tranh luận về ngoại hình đời thường chưa lắng xuống, Midu đã đăng tải một dòng trạng thái dài trên trang cá nhân để chia sẻ quan điểm của mình về chuyện làm đẹp và vẻ tự nhiên.

Trong bài viết, cô cho biết bản thân không còn quá đặt nặng chuyện trang điểm hay can thiệp thẩm mỹ mỗi khi ra đường. Nữ diễn viên tiết lộ đã lâu không nhuộm tóc, không sơn móng tay, và lý giải rằng việc này giúp cô tiết kiệm thời gian để chăm sóc gia đình cũng như dồn sức cho những việc cô cho là ý nghĩa hơn. Với Midu, điều quan trọng là cảm giác tự nhiên, dù không hoàn hảo nhưng vẫn giữ được nét riêng của chính mình.

Cô cũng bày tỏ suy nghĩ rằng con người không cần quá cầu toàn về ngoại hình, bởi hạnh phúc nhiều khi đơn giản chỉ đến từ việc biết đủ, biết ơn và hài lòng với những điều nhỏ bé đang có trong cuộc sống.

Hình ảnh đi kèm cùng bài đăng mới của Midu. Ảnh: FBNV

Bài đăng của Midu nhanh chóng thu hút sự chú ý và bình luận từ cộng đồng mạng. Bên cạnh những ý kiến đồng tình với quan điểm sống tích cực mà cô chia sẻ, nhiều người cũng cho rằng việc xuất hiện với gương mặt không trang điểm là chuyện hết sức bình thường, không nên bị đem ra làm thước đo đánh giá nhan sắc của bất kỳ ai.

Midu, tên thật Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989, từng được biết đến với danh xưng Hot VTeen trước khi lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất với các bộ phim như Thiên mệnh anh hùng, Nhân duyên: Người yêu tiền kiếp, Mẹ chồng...

Ngoài công việc nghệ thuật, cô còn kinh doanh, tham gia giảng dạy tại một trường đại học và thường xuyên chia sẻ về cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội. Năm 2024, Midu kết hôn cùng doanh nhân Minh Đạt và từ đó ít xuất hiện trong các hoạt động giải trí hơn, dành nhiều thời gian cho gia đình.