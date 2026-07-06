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[GALLERY] Loạt ôtô "hàng hot" tại Việt Nam giảm giá mạnh, tới 170 triệu đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Loạt ôtô "hàng hot" tại Việt Nam giảm giá mạnh, tới 170 triệu đồng

Thay vì liên tục triển khai các chương trình ưu đãi ngắn hạn theo từng tháng, nhiều hãng ôtô tại Việt Nam đã chuyển sang điều chỉnh trực tiếp giá niêm yết mới.

Hải Nam
Trước làn sóng giảm giá ôtô mạnh mẽ tại Việt Nam, Hyundai Palisade là mẫu xe có mức điều chỉnh lớn nhất. Theo thông tin từ hệ thống đại lý, phiên bản Exclusive 7 chỗ giảm 170 triệu đồng, xuống còn 1,299 tỷ đồng. Phiên bản Exclusive 6 chỗ giảm 160 triệu đồng, còn 1,309 tỷ đồng.
Trước làn sóng giảm giá ôtô mạnh mẽ tại Việt Nam, Hyundai Palisade là mẫu xe có mức điều chỉnh lớn nhất. Theo thông tin từ hệ thống đại lý, phiên bản Exclusive 7 chỗ giảm 170 triệu đồng, xuống còn 1,299 tỷ đồng. Phiên bản Exclusive 6 chỗ giảm 160 triệu đồng, còn 1,309 tỷ đồng.
Hai phiên bản Prestige cũng được giảm khoảng 160 triệu đồng, với giá bán mới lần lượt là 1,399 tỷ đồng và 1,429 tỷ đồng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh thế hệ Palisade thế hệ mới đã được giới thiệu trên thị trường quốc tế. Tại Việt Nam, nhiều đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc mẫu xe thế hệ mới và dự kiến sẽ mở bán trong quý III năm nay.
Hai phiên bản Prestige cũng được giảm khoảng 160 triệu đồng, với giá bán mới lần lượt là 1,399 tỷ đồng và 1,429 tỷ đồng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh thế hệ Palisade thế hệ mới đã được giới thiệu trên thị trường quốc tế. Tại Việt Nam, nhiều đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc mẫu xe thế hệ mới và dự kiến sẽ mở bán trong quý III năm nay.
Kia là một trong những hãng có mức điều chỉnh mạnh nhất trong đầu tháng 7/2026 khi đồng loạt giảm giá ba dòng xe chủ lực gồm Sonet, Seltos và Carens. Đối với Sonet, cả bốn phiên bản đều được điều chỉnh. Sau khi giảm từ 20 - 30 triệu đồng, giá bán của mẫu SUV cỡ A hiện dao động từ 469 - 584 triệu đồng.
Kia là một trong những hãng có mức điều chỉnh mạnh nhất trong đầu tháng 7/2026 khi đồng loạt giảm giá ba dòng xe chủ lực gồm Sonet, Seltos và Carens. Đối với Sonet, cả bốn phiên bản đều được điều chỉnh. Sau khi giảm từ 20 - 30 triệu đồng, giá bán của mẫu SUV cỡ A hiện dao động từ 469 - 584 triệu đồng.
Đối với Kia Seltos, các phiên bản sử dụng động cơ 1.5L hút khí tự nhiên đều có giá mới. Phiên bản Luxury giảm nhiều nhất, tới 36 triệu đồng, xuống còn 609 triệu đồng. Ba phiên bản còn lại được điều chỉnh từ 10 - 30 triệu đồng, đưa giá bán về khoảng 549 - 689 triệu đồng.
Đối với Kia Seltos, các phiên bản sử dụng động cơ 1.5L hút khí tự nhiên đều có giá mới. Phiên bản Luxury giảm nhiều nhất, tới 36 triệu đồng, xuống còn 609 triệu đồng. Ba phiên bản còn lại được điều chỉnh từ 10 - 30 triệu đồng, đưa giá bán về khoảng 549 - 689 triệu đồng.
Trong khi đó, Kia Carens cũng được điều chỉnh trên ba phiên bản máy xăng. Sau khi giảm 20 - 30 triệu đồng, bản tiêu chuẩn Deluxe còn 559 triệu đồng, trở thành một trong những mẫu MPV 7 chỗ có giá khởi điểm thấp nhất thị trường hiện nay.
Trong khi đó, Kia Carens cũng được điều chỉnh trên ba phiên bản máy xăng. Sau khi giảm 20 - 30 triệu đồng, bản tiêu chuẩn Deluxe còn 559 triệu đồng, trở thành một trong những mẫu MPV 7 chỗ có giá khởi điểm thấp nhất thị trường hiện nay.
Honda Việt Nam cũng cập nhật giá bán cho phiên bản HR-V G từ đầu tháng 7. Mẫu SUV cỡ B này được giảm 30 triệu đồng, từ 699 triệu xuống còn 669 triệu đồng. Sau khi điều chỉnh, khoảng cách giá giữa HR-V G và các đối thủ trong cùng phân khúc được thu hẹp đáng kể, trong bối cảnh nhiều hãng xe cũng đang liên tục thay đổi chính sách giá để tăng sức cạnh tranh.
Honda Việt Nam cũng cập nhật giá bán cho phiên bản HR-V G từ đầu tháng 7. Mẫu SUV cỡ B này được giảm 30 triệu đồng, từ 699 triệu xuống còn 669 triệu đồng. Sau khi điều chỉnh, khoảng cách giá giữa HR-V G và các đối thủ trong cùng phân khúc được thu hẹp đáng kể, trong bối cảnh nhiều hãng xe cũng đang liên tục thay đổi chính sách giá để tăng sức cạnh tranh.
Toyota lựa chọn cách vừa đổi tên phiên bản vừa điều chỉnh giá đối với dòng Camry Hybrid. Theo chính sách mới áp dụng cho các xe xuất hóa đơn từ ngày 1/7, phiên bản Camry HEV MID CE được đổi tên thành Camry HEV Premium và giảm từ 1,46 tỷ đồng xuống còn 1,32 tỷ đồng, tương đương mức giảm 140 triệu đồng.
Toyota lựa chọn cách vừa đổi tên phiên bản vừa điều chỉnh giá đối với dòng Camry Hybrid. Theo chính sách mới áp dụng cho các xe xuất hóa đơn từ ngày 1/7, phiên bản Camry HEV MID CE được đổi tên thành Camry HEV Premium và giảm từ 1,46 tỷ đồng xuống còn 1,32 tỷ đồng, tương đương mức giảm 140 triệu đồng.
Trong khi đó, Toyota Camry phiên bản HEV TOP CE cũng đã được đổi tên thành Camry HEV Luxury nhưng vẫn giữ nguyên giá 1,46 tỷ đồng. Việc điều chỉnh này cũng giúp rút ngắn khoảng cách giá giữa hai phiên bản hybrid xuống còn 140 triệu đồng.
Trong khi đó, Toyota Camry phiên bản HEV TOP CE cũng đã được đổi tên thành Camry HEV Luxury nhưng vẫn giữ nguyên giá 1,46 tỷ đồng. Việc điều chỉnh này cũng giúp rút ngắn khoảng cách giá giữa hai phiên bản hybrid xuống còn 140 triệu đồng.
Khác với giai đoạn trước khi các hãng chủ yếu áp dụng ưu đãi dưới dạng hỗ trợ lệ phí trước bạ hoặc ưu đãi trực tiếp tại đại lý, việc điều chỉnh giá niêm yết đang trở thành xu hướng mới trên thị trường. Mức giá bán chính thức thấp hơn không chỉ giúp người mua dễ dàng xác định chi phí thực tế mà còn có thể kéo theo mức lệ phí trước bạ giảm sau khi cơ quan quản lý cập nhật bảng giá tính phí.
Khác với giai đoạn trước khi các hãng chủ yếu áp dụng ưu đãi dưới dạng hỗ trợ lệ phí trước bạ hoặc ưu đãi trực tiếp tại đại lý, việc điều chỉnh giá niêm yết đang trở thành xu hướng mới trên thị trường. Mức giá bán chính thức thấp hơn không chỉ giúp người mua dễ dàng xác định chi phí thực tế mà còn có thể kéo theo mức lệ phí trước bạ giảm sau khi cơ quan quản lý cập nhật bảng giá tính phí.
Video: Giảm giá 160 triệu đồng, Hyundai Palisade bộc lộ công năng.
Hải Nam
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