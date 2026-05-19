Theo Euro NCAP, nhiều mẫu ôtô vẫn đáp ứng quy định an toàn tối thiểu, nhưng nhà sản xuất vẫn lựa chọn không trang bị đầy đủ công nghệ để giữ mức giá cạnh tranh.

Theo Euro NCAP, tổ chức đánh giá an toàn xe hơi nổi tiếng tại châu Âu, một số thương hiệu ôtô hiện nay sẵn sàng đánh đổi điểm an toàn cao để duy trì lợi thế giá bán. Dù vậy, tổ chức này cho rằng các quy định về phê duyệt kiểu loại vẫn giúp mọi mẫu xe bán ra thị trường đạt mức an toàn tối thiểu.

Chia sẻ với truyền thông Australia và New Zealand, Giám đốc kỹ thuật của Euro NCAP - ông Richard Schram - cho biết có những hãng xe không đặt mục tiêu đạt chứng nhận an toàn 5 sao.

"Tôi không thể nói cụ thể về thị trường Australia vì nơi này có một số khác biệt so với châu Âu. Tuy nhiên, tại thị trường châu Âu, có thể thấy Dacia là ví dụ rõ ràng về một thương hiệu không đặt mục tiêu đạt 5 sao an toàn", ông Schram nói.

Nhiều hãng ôtô chấp nhận giảm điểm an toàn để giữ xe giá rẻ.

Những hãng xe kiểu này muốn duy trì vị thế ở phân khúc xe giá rẻ, nên sẽ nhắm tới mức đánh giá khoảng 3 sao. Dù vậy, các mẫu xe vẫn có mức an toàn cao hơn đáng kể so với yêu cầu tối thiểu của quy định pháp lý.

"Các nhà sản xuất này đã đưa ra những lựa chọn rất rõ ràng, chẳng hạn như không trang bị một hệ thống nào đó vì chi phí quá cao", đại diện Euro NCAP phân tích.

Dù Dacia không được phân phối tại Australia, một mẫu xe của hãng hiện vẫn có mặt ở thị trường này là Duster, nhưng được bán dưới thương hiệu Renault. Theo kết quả thử nghiệm của Euro NCAP, mẫu xe này đạt xếp hạng an toàn 3 sao. Tại Australia, Renault Duster có giá khởi điểm từ 31.990 AUD, chưa bao gồm chi phí lăn bánh.

Đáng chú ý, vẫn có những mẫu xe rẻ hơn nhưng đạt mức an toàn tối đa 5 sao. Tuy nhiên, tại châu Âu, Dacia được định vị ở phân khúc thấp hơn nhiều, nên cách tiếp cận về giá bán và trang bị an toàn của hãng cũng khác biệt.

Ông Richard Schram cho biết một số hãng xe có xu hướng chỉ trang bị các công nghệ an toàn cần thiết để đạt điểm số cao nhất trên những phiên bản đắt tiền hơn. Tuy nhiên, Euro NCAP hiện áp dụng cơ chế xếp hạng kép để người mua có thể nhận biết rõ phiên bản nào an toàn hơn.

"Vấn đề không phải là các hãng không biết phải làm gì để đạt 5 sao, mà là họ chủ động lựa chọn không đưa những trang bị đó thành tiêu chuẩn. Dù vậy, đôi khi họ vẫn cung cấp chúng dưới dạng tùy chọn", ông Schram nói.

Với cách đánh giá kép, Euro NCAP có thể công bố hai mức xếp hạng khác nhau cho cùng một mẫu xe. Điều này giúp người tiêu dùng quan tâm đến an toàn hiểu rằng nếu muốn một phiên bản đạt điểm cao hơn, họ có thể phải mua thêm gói trang bị không có sẵn trên bản tiêu chuẩn.

Ông Schram cho biết Honda từng áp dụng cách làm này, Kia cũng là một trong những thương hiệu tương tự. Volkswagen được cho là cũng sẽ đi theo hướng này đối với các mẫu xe cỡ nhỏ, nơi chi phí bổ sung trang bị an toàn có ảnh hưởng đáng kể đến giá bán.

Các ví dụ được nhắc đến gồm Honda HR-V và CR-V, những mẫu xe chỉ đạt xếp hạng an toàn 5 sao ở các phiên bản cao cấp nhất. Trong khi đó, Kia K4 ở cấu hình tiêu chuẩn chỉ được đánh giá 4 sao.

