Biến động giá xăng, xe máy động cơ đốt trong giảm giá mạnh

Doanh số xe máy xăng Honda đang giảm mạnh, trong khi phân khúc xe máy điện tăng trưởng thần tốc chiếm tới hơn 13% thị phần toàn thị trường Việt Nam đầu 2026.

Video: Đánh giá xe máy điện Honda icon e: tại Việt Nam.

Thị trường xe máy Việt Nam những tháng đầu năm 2026 đang ghi nhận sự dịch chuyển đáng kể về cơ cấu tiêu thụ. Trong khi doanh số của các dòng xe máy chạy xăng truyền thống, điển hình là Honda, có dấu hiệu sụt giảm mạnh, phân khúc xe máy điện lại đang vươn lên mạnh mẽ và chiếm lĩnh tỷ trọng ngày càng lớn trên tổng quy mô thị trường.

Theo số liệu bán hàng mới nhất, trong tháng 2/2026, Honda Việt Nam chỉ bàn giao tổng cộng 156.779 xe máy, giảm gần 60.000 chiếc so với tháng trước đó. So với giai đoạn cao điểm tháng 12/2025, lượng xe bán ra của hãng xe Nhật đã sụt giảm hơn 120.000 chiếc, tương đương mức giảm hơn 40%. Thậm chí, khi so sánh với cùng kỳ năm ngoái, doanh số tháng 2 năm nay cũng ghi nhận mức giảm gần 20%.

Doanh số xe máy xăng giảm mạnh, trong khi phân khúc xe máy điện tăng trưởng.

Dù sự sụt giảm sau Tết Nguyên đán vốn là đặc tính mùa vụ quen thuộc của thị trường, nhưng số liệu thống kê qua các năm cho thấy một xu hướng đi xuống dài hạn hơn. Cụ thể, tổng lượng xe bán ra trong hai tháng đầu năm của Honda đã liên tục lùi dần từ mốc 422.000 xe năm 2024 xuống còn 372.000 xe vào năm 2026. Với vị thế nắm giữ hơn 80% thị phần xe xăng, diễn biến của Honda cũng phản ánh bức tranh chung đang dần thu hẹp của phân khúc này.

Trái ngược với đà chững lại của xe xăng, thị trường xe máy điện đang ghi nhận những con số tăng trưởng đột biến. Số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) cho thấy tổng doanh số của 5 hãng thành viên trong năm 2025 giảm 1,5%. Trong khi đó, riêng thương hiệu xe điện VinFast đã đạt doanh số 406.453 xe, tăng trưởng tới 473% so với năm trước.

Trái ngược với đà chững lại của xe xăng, thị trường xe máy điện đang ghi nhận những con số tăng trưởng đột biến.

Sức hút của xe điện không chỉ dừng lại ở các con số báo cáo mà còn thể hiện rõ rệt tại các hệ thống đại lý. Tại các đô thị lớn như TP.HCM, lượng khách hàng đến tìm hiểu và đặt mua xe điện ngay sau Tết 2026 tăng trưởng rõ rệt. Người tiêu dùng hiện nay có xu hướng sẵn sàng xuống tiền mua xe thay vì chỉ tham khảo như trước, cho thấy niềm tin vào phương tiện "xanh" và sự quan tâm đến chi phí vận hành đang ngày càng lớn.

Cơ cấu thị trường xe máy Việt Nam đang chứng kiến bước ngoặt về tỷ trọng giữa hai dòng nhiên liệu. Nếu như năm 2024, xe máy điện chỉ chiếm khoảng 2,6% tổng quy mô thị trường, thì đến hết năm 2025, con số này đã tăng vọt lên mức 13 - 14%. Tốc độ mở rộng nhanh chóng này cho thấy quá trình chuyển đổi phương tiện đang diễn ra quyết liệt hơn dự kiến.

Các chuyên gia nhận định, dù tính mùa vụ vẫn ảnh hưởng đến doanh số xe xăng, nhưng đà tăng trưởng bền vững của xe điện mới chính là yếu tố cốt lõi.

Nguyên nhân của sự dịch chuyển này đến từ việc người dùng dần thích nghi với xu hướng dịch chuyển xanh và ưu tiên các mẫu xe có công nghệ hiện đại, chi phí bảo trì thấp. Các chuyên gia nhận định, dù tính mùa vụ vẫn ảnh hưởng đến doanh số xe xăng, nhưng đà tăng trưởng bền vững của xe điện mới chính là yếu tố cốt lõi thay đổi diện mạo thị trường trong tương lai gần.

Với đà tăng trưởng hiện tại, khoảng cách giữa xe máy xăng và xe máy điện được dự báo sẽ tiếp tục thu hẹp nhanh chóng. Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng, cùng với sự đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng trạm sạc và dải sản phẩm xe điện đa dạng, đang đẩy nhanh lộ trình thay thế xe động cơ đốt trong tại Việt Nam.

Cán cân thị trường đang nghiêng dần về phía các phương tiện thân thiện với môi trường. Điều này đặt ra bài toán lớn cho các nhà sản xuất xe xăng truyền thống trong việc làm mới sản phẩm hoặc gia nhập cuộc đua xe điện để giữ vững thị phần trước một làn sóng tiêu dùng mới đang hình thành rõ nét hơn bao giờ hết.

Xe máy điện VinFast Viper giá gần 40 triệu đồng lộ ảnh thực tế

Mẫu xe máy điện VinFast Viper xuất hiện thực tế tại Hà Nội trước ngày mở bán. Xe có giá bán công bố từ 39,9 triệu đồng, dự kiến bàn giao trong tuần tới.

Video: Xem trước xe máy điện VinFast Viper bản thử nghiệm trước ngày mở bán.

Những hình ảnh đầu tiên của VinFast Viper được ghi nhận tại một khu đô thị ở Hà Nội, trong bối cảnh mẫu xe này đang được giới thiệu tới các đại lý trước khi chính thức bán ra thị trường. Đây là dòng xe máy điện mới thuộc danh mục sản phẩm của VinFast, với mức giá công bố 39,9 triệu đồng (không kèm pin) và 45,5 triệu đồng (kèm pin).

Giá xăng tăng, nhiều xe máy điện đồng loạt giảm giá đua doanh số

Nhiều thương hiệu xe máy điện tại Việt Nam đang giảm giá và tung ưu đãi khi giá xăng tăng cao. Một số mẫu xe được giảm tới 17 triệu đồng để kích cầu tiêu dùng.

Video: Yamaha Neo's - Ưu/nhược và những khác biệt so với Vinfast.

Thị trường xe máy điện Việt Nam đang ghi nhận làn sóng giảm giá và ưu đãi từ nhiều thương hiệu. Động thái này diễn ra trong bối cảnh giá xăng trong nước duy trì ở mức cao, khiến chi phí đi lại của người dân tăng đáng kể.

Orbiter V1 - xe máy điện giá 14 triệu đồng vẫn có cruise control

Hãng xe Ấn Độ TVS Motor mới đây đã chính thức giới thiệu phiên bản tiêu chuẩn mới của dòng xe tay ga điện Orbiter mang tên Orbiter V1 thế hệ mới.

Orbiter là dòng scooter điện đã được TVS giới thiệu từ năm ngoái và nhanh chóng góp phần giúp hãng củng cố vị thế trong thị trường xe điện hai bánh. Hiện nay, cùng với mẫu iQube, Orbiter giúp TVS Motor vươn lên trở thành thương hiệu xe máy điện bán chạy nhất tại Ấn Độ, vượt qua các đối thủ như Ola Electric.
Mẫu xe máy điện Orbiter V1 2026 mới ra mắt tại Ấn Độ được trang bị bộ pin dung lượng 1,8 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa khoảng 86 km sau mỗi lần sạc.
5 smartphone pin trâu nhất năm 2026

Realme, OnePlus, Oppo, Motorola và Nubia là những mẫu smartphone có thời lượng pin vượt trội năm 2026, giúp người dùng yên tâm sử dụng cả ngày dài.

Loa thông minh biến thành gián điệp

Loa thông minh có thể bị hacker chiếm quyền, âm thầm nghe lén và thu thập dữ liệu cá nhân, biến thiết bị quen thuộc thành mối nguy an ninh trong gia đình.

