Biến động giá xăng, xe máy động cơ đốt trong giảm giá mạnh

Thị trường xe máy Việt Nam những tháng đầu năm 2026 đang ghi nhận sự dịch chuyển đáng kể về cơ cấu tiêu thụ. Trong khi doanh số của các dòng xe máy chạy xăng truyền thống, điển hình là Honda, có dấu hiệu sụt giảm mạnh, phân khúc xe máy điện lại đang vươn lên mạnh mẽ và chiếm lĩnh tỷ trọng ngày càng lớn trên tổng quy mô thị trường.

Theo số liệu bán hàng mới nhất, trong tháng 2/2026, Honda Việt Nam chỉ bàn giao tổng cộng 156.779 xe máy, giảm gần 60.000 chiếc so với tháng trước đó. So với giai đoạn cao điểm tháng 12/2025, lượng xe bán ra của hãng xe Nhật đã sụt giảm hơn 120.000 chiếc, tương đương mức giảm hơn 40%. Thậm chí, khi so sánh với cùng kỳ năm ngoái, doanh số tháng 2 năm nay cũng ghi nhận mức giảm gần 20%.

Doanh số xe máy xăng giảm mạnh, trong khi phân khúc xe máy điện tăng trưởng.

Dù sự sụt giảm sau Tết Nguyên đán vốn là đặc tính mùa vụ quen thuộc của thị trường, nhưng số liệu thống kê qua các năm cho thấy một xu hướng đi xuống dài hạn hơn. Cụ thể, tổng lượng xe bán ra trong hai tháng đầu năm của Honda đã liên tục lùi dần từ mốc 422.000 xe năm 2024 xuống còn 372.000 xe vào năm 2026. Với vị thế nắm giữ hơn 80% thị phần xe xăng, diễn biến của Honda cũng phản ánh bức tranh chung đang dần thu hẹp của phân khúc này.

Trái ngược với đà chững lại của xe xăng, thị trường xe máy điện đang ghi nhận những con số tăng trưởng đột biến. Số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) cho thấy tổng doanh số của 5 hãng thành viên trong năm 2025 giảm 1,5%. Trong khi đó, riêng thương hiệu xe điện VinFast đã đạt doanh số 406.453 xe, tăng trưởng tới 473% so với năm trước.

Sức hút của xe điện không chỉ dừng lại ở các con số báo cáo mà còn thể hiện rõ rệt tại các hệ thống đại lý. Tại các đô thị lớn như TP.HCM, lượng khách hàng đến tìm hiểu và đặt mua xe điện ngay sau Tết 2026 tăng trưởng rõ rệt. Người tiêu dùng hiện nay có xu hướng sẵn sàng xuống tiền mua xe thay vì chỉ tham khảo như trước, cho thấy niềm tin vào phương tiện "xanh" và sự quan tâm đến chi phí vận hành đang ngày càng lớn.

Cơ cấu thị trường xe máy Việt Nam đang chứng kiến bước ngoặt về tỷ trọng giữa hai dòng nhiên liệu. Nếu như năm 2024, xe máy điện chỉ chiếm khoảng 2,6% tổng quy mô thị trường, thì đến hết năm 2025, con số này đã tăng vọt lên mức 13 - 14%. Tốc độ mở rộng nhanh chóng này cho thấy quá trình chuyển đổi phương tiện đang diễn ra quyết liệt hơn dự kiến.

Nguyên nhân của sự dịch chuyển này đến từ việc người dùng dần thích nghi với xu hướng dịch chuyển xanh và ưu tiên các mẫu xe có công nghệ hiện đại, chi phí bảo trì thấp. Các chuyên gia nhận định, dù tính mùa vụ vẫn ảnh hưởng đến doanh số xe xăng, nhưng đà tăng trưởng bền vững của xe điện mới chính là yếu tố cốt lõi thay đổi diện mạo thị trường trong tương lai gần.