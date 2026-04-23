Sở hữu không gian rộng rãi, công nghệ ADAS với tính năng hỗ trợ lái hiện đại và an toàn... Hyundai Stargazer là làn gió mới nổi bật trong phân khúc MPV đa dụng.

Video: Giới thiệu mẫu xe MPV Hyundai Stargazer 2026 mới.

Hyundai Stargazer 2026 mới đã chính thức có mặt tại Việt Nam, được tân trang mạnh mẽ ở thiết kế, mang đến diện mạo hoàn toàn mới.

Không theo phong cách thuần MPV như phiên bản trước, Stargazer mới gây ấn tượng bằng thiết kế kiểu xe SUV, thể hiện rõ ở phần đầu xe góc cạnh hơn. Mặt ca-lăng với các chi tiết trang trí hình chữ nhật to bản cũng khuếch đại sự hầm hố cho xe. Tương tự, dải LED ban ngày được làm dày và vuông vắn, đồng điệu với thiết kế mạnh mẽ của xe.

Hyundai Stargazer 2026 thiết kế “lột xác” - thừa thực dụng, đáng mua.

Ở phía sau, Hyundai tân trang nắp cốp khi chuyển cụm biển số xuống phía cản, khiến nắp cốp thoáng, gọn gàng hơn. Phần cản sau cũng được gọt giũa tinh tế, đặt cao hơn so với bản trước, từ đó cải thiện góc thoát của xe.

Không chỉ vậy, nội thất của xe cũng được tân trang với bảng táp-lô trông cao cấp hơn, gợi nhớ đến những mẫu xe đàn anh như Tucson hay Santa Fe. Điều này có thể thấy được ở cụm màn hình đôi 10,25 inch được thiết kế liền mạch, tích hợp nhiều chức năng như Apple CarPlay / Android Auto, hay bản đồ lồng ghép hiển thị thời gian chờ đèn đỏ.

Khu vực trung tâm còn có cụm phím điều khiển được làm mới, kết hợp giữa nút cảm ứng và phím cơ. Sự phối hợp này giúp giảm thời gian thao tác cho người sử dụng, từ đó cũng giảm xao nhãng khi lái xe.

Hyundai Stargazer mới cũng có sự cải thiện ở mặt kích thước khi nhỉnh hơn ở chiều dài và chiều cao tổng thể. Với trục cơ sở dài nhất phân khúc (2.780 mm), Stargazer sở hữu khoang cabin rộng rãi hàng đầu. Thực tế trải nghiệm cho thấy, ngay cả người cao 1m85 vẫn có thể ngồi ở hàng ghế thứ 3 với dư không gian để chân và không gian trần.

Hyundai Stargazer mới không chỉ thay đổi diện mạo để trở nên cứng cáp, hiện đại hơn mà còn tập trung tối đa vào giá trị sử dụng thực tế - điều mà khách hàng xe gia đình 7 chỗ quan tâm nhất. Điều này không chỉ đến từ không gian nội thất rộng rãi, mà còn tới từ loạt trang bị tinh tế khiến việc sử dụng xe thoải mái, nhẹ nhàng hơn.

Điểm ăn khách của Stargazer còn nằm ở khả năng tối ưu hóa mục đích sử dụng. Hàng ghế thứ 2 có độ ngả lưng sâu, giúp hành khách nghỉ ngơi thoải mái trên những hành trình dài. Với hàng ghế thứ 3 có thể gập mở linh hoạt, người dùng có thể biến xe thành một chiếc "5 chỗ siêu rộng", đáp ứng mọi nhu cầu từ chở đồ đạc cồng kềnh đến phục vụ các chuyến dã ngoại.

Tính thực dụng còn thể hiện qua những chi tiết nhỏ nhưng vô cùng tinh tế. Stargazer là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc trang bị bàn gấp ở lưng ghế trước, tích hợp rãnh sâu để điện thoại hoặc máy tính bảng.

Chi tiết này biến hàng ghế sau thành không gian làm việc hoặc giải trí lý tưởng cho trẻ nhỏ. Bên cạnh đó, hệ thống cổng sạc và ngăn chứa bình nước được bố trí khắp 3 hàng ghế, đảm bảo sự tiện lợi tối đa cho mọi thành viên.

Đáng chú ý, mức giá của Hyundai Stargazer đang nằm ở khoảng dễ tiếp cận hàng đầu phân khúc, khởi điểm 569 triệu đồng cho phiên bản Đặc biệt, và 615 triệu đồng cho phiên bản Cao cấp. Đó là chưa kể tới mẫu xe này đi kèm chương trình khuyến mại như 1 năm bảo hiểm Hyundai Auto Car, ưu đãi lãi suất vay, hay gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km tùy điều kiện nào đến trước.

Có thể nói, Hyundai Stargazer bản nâng cấp không chỉ là một phương tiện di chuyển, mà là một "ngôi nhà di động" đầy thực dụng. Xe dung hòa tốt giữa kích thước nhỏ gọn để đi phố hàng ngày và không gian rộng rãi, an toàn cho những chuyến đi xa của cả gia đình.