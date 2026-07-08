Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] BYD Seal 6 bổ sung bản rẻ chỉ 639 triệu đồng, chạy 410 km/sạc

Số hóa - Xe

[GALLERY] BYD Seal 6 bổ sung bản rẻ chỉ 639 triệu đồng, chạy 410 km/sạc

Phiên bản giá rẻ này gia nhập danh mục sản phẩm của BYD Seal 6 cùng Dynamic và Premium với mức giá thấp hơn nhưng đánh đổi bằng phạm vi hoạt động ngắn hơn.

Hải Nam
Thương hiệu xe năng lượng mới BYD vừa bổ sung phiên bản tiêu chuẩn mới mang tên Standard cho dòng xe điện Seal 6 tại thị trường Thái Lan. Phiên bản này gia nhập danh mục sản phẩm cùng Dynamic và Premium với mức giá thấp hơn nhưng đánh đổi bằng phạm vi hoạt động ngắn hơn.
Thương hiệu xe năng lượng mới BYD vừa bổ sung phiên bản tiêu chuẩn mới mang tên Standard cho dòng xe điện Seal 6 tại thị trường Thái Lan. Phiên bản này gia nhập danh mục sản phẩm cùng Dynamic và Premium với mức giá thấp hơn nhưng đánh đổi bằng phạm vi hoạt động ngắn hơn.
Với mức giá rẻ hơn, xe sử dụng bộ pin Blade LFP với dung lượng 46,08 kWh, nhỏ hơn đáng kể so với loại 56,64 kWh dùng trên hai phiên bản còn lại. Ngoài ra, phiên bản Standard sử dụng cùng mô-tơ điện với bản Dynamic, cho công suất tối đa 129 mã lực và mô-men xoắn cực đại 220 Nm.
Với mức giá rẻ hơn, xe sử dụng bộ pin Blade LFP với dung lượng 46,08 kWh, nhỏ hơn đáng kể so với loại 56,64 kWh dùng trên hai phiên bản còn lại. Ngoài ra, phiên bản Standard sử dụng cùng mô-tơ điện với bản Dynamic, cho công suất tối đa 129 mã lực và mô-men xoắn cực đại 220 Nm.
Tuy nhiên, phạm vi hoạt động của xe chỉ đạt 410 km theo tiêu chuẩn NEDC, thấp hơn mức 485 km của bản Dynamic. Không chỉ có phạm vi hoạt động thấp hơn, phiên bản Standard còn có khả năng tăng tốc chậm hơn.
Tuy nhiên, phạm vi hoạt động của xe chỉ đạt 410 km theo tiêu chuẩn NEDC, thấp hơn mức 485 km của bản Dynamic. Không chỉ có phạm vi hoạt động thấp hơn, phiên bản Standard còn có khả năng tăng tốc chậm hơn.
Mặc dù sở hữu cùng công suất, bản Standard dường như đã được tinh chỉnh hệ truyền động để ưu tiên tiết kiệm năng lượng. Do đó, xe mất 12,5 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h, chậm hơn hơn 1,5 giây so với bản Dynamic.
Mặc dù sở hữu cùng công suất, bản Standard dường như đã được tinh chỉnh hệ truyền động để ưu tiên tiết kiệm năng lượng. Do đó, xe mất 12,5 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h, chậm hơn hơn 1,5 giây so với bản Dynamic.
Khả năng sạc nhanh DC cũng giảm từ 100 kW xuống còn 80 kW. Tuy nhiên, nhờ bộ pin nhỏ hơn, thời gian sạc từ 30% lên 80% vẫn giữ ở mức 23 phút. Trong khi đó, công suất sạc chậm AC vẫn được giới hạn ở mức 7 kW.
Khả năng sạc nhanh DC cũng giảm từ 100 kW xuống còn 80 kW. Tuy nhiên, nhờ bộ pin nhỏ hơn, thời gian sạc từ 30% lên 80% vẫn giữ ở mức 23 phút. Trong khi đó, công suất sạc chậm AC vẫn được giới hạn ở mức 7 kW.
Bên trong khoang lái, BYD Seal 6 Standard vẫn sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch, màn hình giải trí trung tâm 12,8 inch, hệ thống âm thanh 6 loa và điều hòa tự động 2 vùng độc lập. Xe cũng không được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh và sạc điện thoại không dây Qi, tương tự bản Dynamic.
Bên trong khoang lái, BYD Seal 6 Standard vẫn sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch, màn hình giải trí trung tâm 12,8 inch, hệ thống âm thanh 6 loa và điều hòa tự động 2 vùng độc lập. Xe cũng không được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh và sạc điện thoại không dây Qi, tương tự bản Dynamic.
Tuy nhiên, bản Standard bị cắt thêm một số trang bị như ghế trước chỉnh điện, hệ thống camera 360 độ và cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía trước. Dù vẫn được trang bị 6 túi khí nhưng xe không có các hệ thống trợ lái nâng cao, bao gồm cả tính năng phanh khẩn cấp tự động.
Tuy nhiên, bản Standard bị cắt thêm một số trang bị như ghế trước chỉnh điện, hệ thống camera 360 độ và cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía trước. Dù vẫn được trang bị 6 túi khí nhưng xe không có các hệ thống trợ lái nâng cao, bao gồm cả tính năng phanh khẩn cấp tự động.
Trừ sự khác biệt về phạm vi hoạt động, BYD Seal 6 Standard gần như giống hệt bản Dynamic. Xe vẫn được trang bị đèn pha LED nhưng không có dải đèn LED vắt ngang đầu xe vốn là trang bị chỉ dành cho bản Premium. Các trang bị tiêu chuẩn khác gồm đèn hậu LED và bộ mâm hợp kim 17 inch.
Trừ sự khác biệt về phạm vi hoạt động, BYD Seal 6 Standard gần như giống hệt bản Dynamic. Xe vẫn được trang bị đèn pha LED nhưng không có dải đèn LED vắt ngang đầu xe vốn là trang bị chỉ dành cho bản Premium. Các trang bị tiêu chuẩn khác gồm đèn hậu LED và bộ mâm hợp kim 17 inch.
Tại Thái Lan, BYD Seal 6 Standard có giá 799.900 Baht (khoảng 639 triệu đồng), thấp hơn 100.000 Baht (80 triệu) so với bản Dynamic có giá 899.900 Baht (719 triệu) và rẻ hơn 150.000 Baht (120 triệu) so với bản Premium có giá 949.900 Baht (759 triệu). Hiện BYD chưa công bố kế hoạch bán dòng xe Seal 6 ở thị trường Việt Nam.
Tại Thái Lan, BYD Seal 6 Standard có giá 799.900 Baht (khoảng 639 triệu đồng), thấp hơn 100.000 Baht (80 triệu) so với bản Dynamic có giá 899.900 Baht (719 triệu) và rẻ hơn 150.000 Baht (120 triệu) so với bản Premium có giá 949.900 Baht (759 triệu). Hiện BYD chưa công bố kế hoạch bán dòng xe Seal 6 ở thị trường Việt Nam.
Video: Giới thiệu mẫu xe sedan chạy điện BYD Seal 6 EV mới.
Hải Nam
#BYD Seal 6 2026 mới #BYD Seal 6 bản giá rẻ #BYD Seal 6 2026 chạy điện #sedan điện BYD Seal 6 2026 #BYD Seal 6 cùng Dynamic và Premium #xe năng lượng mới BYD

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT