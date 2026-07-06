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[GALLERY] Sạc điện thoại qua đêm có thật sự làm chai pin? Chuyên gia nói rõ

Số hóa - Xe

[GALLERY] Sạc điện thoại qua đêm có thật sự làm chai pin? Chuyên gia nói rõ

Sạc điện thoại qua đêm không còn gây hại như nhiều người nghĩ, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ làm giảm tuổi thọ pin và tăng rủi ro mất an toàn nếu sử dụng sai cách.

Thiên Trang (TH)
Sạc điện thoại qua đêm từ lâu được xem là nguyên nhân khiến pin nhanh chai, nhưng với các mẫu smartphone hiện đại sử dụng pin lithium-ion và được trang bị hệ thống quản lý năng lượng thông minh, khi dung lượng đạt 100% thiết bị sẽ tự động ngừng nạp điện vào pin và chuyển sang sử dụng nguồn điện trực tiếp từ bộ sạc, nhờ đó hạn chế đáng kể nguy cơ sạc quá mức và giúp người dùng yên tâm hơn khi cắm sạc trong lúc ngủ.
Sạc điện thoại qua đêm từ lâu được xem là nguyên nhân khiến pin nhanh chai, nhưng với các mẫu smartphone hiện đại sử dụng pin lithium-ion và được trang bị hệ thống quản lý năng lượng thông minh, khi dung lượng đạt 100% thiết bị sẽ tự động ngừng nạp điện vào pin và chuyển sang sử dụng nguồn điện trực tiếp từ bộ sạc, nhờ đó hạn chế đáng kể nguy cơ sạc quá mức và giúp người dùng yên tâm hơn khi cắm sạc trong lúc ngủ.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết điều này không có nghĩa việc sạc điện thoại qua đêm là hoàn toàn vô hại, bởi khi pin được duy trì ở mức đầy trong nhiều giờ, hệ thống vẫn liên tục thực hiện các chu kỳ "sạc nhỏ giọt" để giữ dung lượng gần 100%, quá trình này có thể tạo thêm nhiệt và khiến các tế bào pin phải chịu áp lực hóa học, từ đó làm tăng tốc độ lão hóa của pin theo thời gian.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết điều này không có nghĩa việc sạc điện thoại qua đêm là hoàn toàn vô hại, bởi khi pin được duy trì ở mức đầy trong nhiều giờ, hệ thống vẫn liên tục thực hiện các chu kỳ "sạc nhỏ giọt" để giữ dung lượng gần 100%, quá trình này có thể tạo thêm nhiệt và khiến các tế bào pin phải chịu áp lực hóa học, từ đó làm tăng tốc độ lão hóa của pin theo thời gian.
Nhiệt độ mới là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến tuổi thọ pin lithium-ion khi điện thoại được sạc trong môi trường bí khí hoặc khó tản nhiệt, chẳng hạn như đặt trên giường, dưới chăn, gối, trong ngăn kéo hay sử dụng ốp lưng quá dày, khiến nhiệt lượng tích tụ liên tục và làm pin xuống cấp nhanh hơn so với điều kiện sử dụng bình thường.
Nhiệt độ mới là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến tuổi thọ pin lithium-ion khi điện thoại được sạc trong môi trường bí khí hoặc khó tản nhiệt, chẳng hạn như đặt trên giường, dưới chăn, gối, trong ngăn kéo hay sử dụng ốp lưng quá dày, khiến nhiệt lượng tích tụ liên tục và làm pin xuống cấp nhanh hơn so với điều kiện sử dụng bình thường.
Theo cảnh báo từ các chuyên gia, nếu pin thường xuyên hoạt động ở khoảng 40 độ C, khả năng lưu trữ năng lượng có thể giảm tới 35% chỉ sau một năm, còn khi nhiệt độ duy trì ở khoảng 60 độ C trong thời gian dài, dung lượng pin thậm chí có thể chỉ còn khoảng 60% so với ban đầu, cho thấy nhiệt độ cao nguy hiểm hơn nhiều so với việc cắm sạc qua đêm.
Theo cảnh báo từ các chuyên gia, nếu pin thường xuyên hoạt động ở khoảng 40 độ C, khả năng lưu trữ năng lượng có thể giảm tới 35% chỉ sau một năm, còn khi nhiệt độ duy trì ở khoảng 60 độ C trong thời gian dài, dung lượng pin thậm chí có thể chỉ còn khoảng 60% so với ban đầu, cho thấy nhiệt độ cao nguy hiểm hơn nhiều so với việc cắm sạc qua đêm.
Không chỉ ảnh hưởng đến độ bền của pin, việc sạc điện thoại trong điều kiện không an toàn còn có thể làm tăng nguy cơ cháy nổ, đặc biệt khi sử dụng bộ sạc kém chất lượng hoặc đặt thiết bị gần các vật liệu dễ bắt lửa như chăn, đệm, sofa hay quần áo, bởi pin lithium-ion khi xảy ra hiện tượng mất kiểm soát nhiệt có thể bốc cháy rất nhanh và khó xử lý hơn các đám cháy thông thường.
Không chỉ ảnh hưởng đến độ bền của pin, việc sạc điện thoại trong điều kiện không an toàn còn có thể làm tăng nguy cơ cháy nổ, đặc biệt khi sử dụng bộ sạc kém chất lượng hoặc đặt thiết bị gần các vật liệu dễ bắt lửa như chăn, đệm, sofa hay quần áo, bởi pin lithium-ion khi xảy ra hiện tượng mất kiểm soát nhiệt có thể bốc cháy rất nhanh và khó xử lý hơn các đám cháy thông thường.
Để kéo dài tuổi thọ pin điện thoại, nhiều chuyên gia khuyến nghị người dùng nên duy trì dung lượng trong khoảng từ 20% đến 80% thay vì thường xuyên để cạn pin hoặc sạc đầy 100%, đồng thời ưu tiên sạc ngắt quãng vào những thời điểm thuận tiện nếu điều kiện sử dụng cho phép nhằm giảm áp lực lên các tế bào pin.
Để kéo dài tuổi thọ pin điện thoại, nhiều chuyên gia khuyến nghị người dùng nên duy trì dung lượng trong khoảng từ 20% đến 80% thay vì thường xuyên để cạn pin hoặc sạc đầy 100%, đồng thời ưu tiên sạc ngắt quãng vào những thời điểm thuận tiện nếu điều kiện sử dụng cho phép nhằm giảm áp lực lên các tế bào pin.
Bên cạnh đó, người dùng cũng nên tận dụng các tính năng bảo vệ pin được tích hợp trên smartphone như Optimized Battery Charging trên iPhone hoặc Adaptive Battery trên nhiều thiết bị Android, bởi các công nghệ này có thể học thói quen sử dụng, trì hoãn việc sạc đầy đến sát thời điểm người dùng cần dùng máy, qua đó giảm đáng kể thời gian pin phải duy trì ở mức 100%.
Bên cạnh đó, người dùng cũng nên tận dụng các tính năng bảo vệ pin được tích hợp trên smartphone như Optimized Battery Charging trên iPhone hoặc Adaptive Battery trên nhiều thiết bị Android, bởi các công nghệ này có thể học thói quen sử dụng, trì hoãn việc sạc đầy đến sát thời điểm người dùng cần dùng máy, qua đó giảm đáng kể thời gian pin phải duy trì ở mức 100%.
Nhìn chung, sạc điện thoại qua đêm trên các thiết bị hiện đại không còn là nguyên nhân trực tiếp khiến pin chai nhanh như quan niệm trước đây, nhưng để vừa đảm bảo an toàn vừa kéo dài tuổi thọ pin, người dùng vẫn nên sử dụng bộ sạc chính hãng hoặc đạt tiêu chuẩn, đặt điện thoại trên bề mặt cứng và thông thoáng khi sạc, hạn chế để máy quá nóng và tránh duy trì thói quen cắm sạc qua đêm trong thời gian dài nếu không thực sự cần thiết.
Nhìn chung, sạc điện thoại qua đêm trên các thiết bị hiện đại không còn là nguyên nhân trực tiếp khiến pin chai nhanh như quan niệm trước đây, nhưng để vừa đảm bảo an toàn vừa kéo dài tuổi thọ pin, người dùng vẫn nên sử dụng bộ sạc chính hãng hoặc đạt tiêu chuẩn, đặt điện thoại trên bề mặt cứng và thông thoáng khi sạc, hạn chế để máy quá nóng và tránh duy trì thói quen cắm sạc qua đêm trong thời gian dài nếu không thực sự cần thiết.
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình.
Thiên Trang (TH)
#sạc điện thoại #chai pin #nhiệt độ #an toàn #pin lithium-ion #bảo vệ pin

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