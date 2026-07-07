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[GALLERY] Jeep Compass - xe điện off-road 375 mã lực, sạc 27 phút chạy 600km

Số hóa - Xe

[GALLERY] Jeep Compass - xe điện off-road 375 mã lực, sạc 27 phút chạy 600km

Mẫu xe SUV Jeep Compass 4xe vừa chính thức ra mắt biến thể thuần điện, dẫn động 4 bánh, công suất tối đa 375 mã lực và phạm vi chạy điện mở rộng hơn 600 km.

Nguyễn Chung -
Jeep Compass được thiết kế tại Torino và sản xuất tại Melfi (Ý). Với hơn 2,5 triệu chiếc được bán ra trên toàn thế giới kể từ năm 2006, đây là một trong những mẫu xe Jeep thành công nhất lịch sử. Một bước đi táo bạo hướng tới tương lai điện hóa, đổi mới và phiêu lưu, Jeep chính thức mở đặt hàng cho hai phiên bản Compass 2026 mới.
Jeep Compass được thiết kế tại Torino và sản xuất tại Melfi (Ý). Với hơn 2,5 triệu chiếc được bán ra trên toàn thế giới kể từ năm 2006, đây là một trong những mẫu xe Jeep thành công nhất lịch sử. Một bước đi táo bạo hướng tới tương lai điện hóa, đổi mới và phiêu lưu, Jeep chính thức mở đặt hàng cho hai phiên bản Compass 2026 mới.
Compass 4xe 2026 mới là phiên bản cao cấp nhất với công suất 375 mã lực và hệ dẫn động 4 bánh được xây dựng trên kiến trúc hai mô-tơ điện giúp kiểm soát lực kéo hoàn hảo trên mỗi trục bánh xe. Xe sử dụng hai mô-tơ điện (EDM) riêng biệt với công suất tối đa 210 mã lực (157 kW) ở phía trước và 177 mã lực (132 kW) ở phía sau.
Compass 4xe 2026 mới là phiên bản cao cấp nhất với công suất 375 mã lực và hệ dẫn động 4 bánh được xây dựng trên kiến trúc hai mô-tơ điện giúp kiểm soát lực kéo hoàn hảo trên mỗi trục bánh xe. Xe sử dụng hai mô-tơ điện (EDM) riêng biệt với công suất tối đa 210 mã lực (157 kW) ở phía trước và 177 mã lực (132 kW) ở phía sau.
Mô-tơ thứ hai này được phát triển riêng cho Jeep, mang lại công suất và mô-men xoắn cao nhất cho một mẫu xe được xây dựng trên nền tảng STLA Medium. Được cung cấp năng lượng bởi bộ pin dung lượng 96,1 kWh, hệ thống mang lại phạm vi hoạt động kết hợp theo tiêu chuẩn WLTP lên tới hơn 600 km với thời gian sạc chỉ mất 27 phút để sạc từ 20% đến 80%.
Mô-tơ thứ hai này được phát triển riêng cho Jeep, mang lại công suất và mô-men xoắn cao nhất cho một mẫu xe được xây dựng trên nền tảng STLA Medium. Được cung cấp năng lượng bởi bộ pin dung lượng 96,1 kWh, hệ thống mang lại phạm vi hoạt động kết hợp theo tiêu chuẩn WLTP lên tới hơn 600 km với thời gian sạc chỉ mất 27 phút để sạc từ 20% đến 80%.
Để đạt được phạm vi chạy điện lên tới 674 km, Compass Long-Range BEV giới thiệu bộ pin Lithium-Ion hiệu năng cao mới. Nhờ cấu tạo 12 mô-đun và 192 cell pin, bộ pin này cung cấp năng lượng khả dụng 96,3 kWh và có thể sạc từ 20% đến 80% trong 27 phút. Năng lượng nhiều hơn, đồng nghĩa hiệu suất mô-tơ điện được tăng cường nhờ vào thuật toán tinh chỉnh mới giúp mang lại công suất cực đại 231 mã lực (170 kW).
Để đạt được phạm vi chạy điện lên tới 674 km, Compass Long-Range BEV giới thiệu bộ pin Lithium-Ion hiệu năng cao mới. Nhờ cấu tạo 12 mô-đun và 192 cell pin, bộ pin này cung cấp năng lượng khả dụng 96,3 kWh và có thể sạc từ 20% đến 80% trong 27 phút. Năng lượng nhiều hơn, đồng nghĩa hiệu suất mô-tơ điện được tăng cường nhờ vào thuật toán tinh chỉnh mới giúp mang lại công suất cực đại 231 mã lực (170 kW).
Là "nhà vô địch" về khả năng off-road, Jeep Compass 4xe mới áp dụng hệ thống treo cao hơn 10mm giúp cải thiện khoảng sáng gầm xe và nâng cao hiệu suất vượt địa hình (góc tiếp cận 28°, góc vượt đỉnh dốc 17°, góc thoát 31°, khả năng lội nước sâu tới 480 mm). Kiến trúc mô-tơ kép đảm bảo lực kéo vượt trội. Jeep Compass 4xe mới mô-men xoắn lên tới 3.100 Nm đến các bánh sau nhờ mô-tơ sau với bộ giảm tốc tỷ số 14:1.
Là "nhà vô địch" về khả năng off-road, Jeep Compass 4xe mới áp dụng hệ thống treo cao hơn 10mm giúp cải thiện khoảng sáng gầm xe và nâng cao hiệu suất vượt địa hình (góc tiếp cận 28°, góc vượt đỉnh dốc 17°, góc thoát 31°, khả năng lội nước sâu tới 480 mm). Kiến trúc mô-tơ kép đảm bảo lực kéo vượt trội. Jeep Compass 4xe mới mô-men xoắn lên tới 3.100 Nm đến các bánh sau nhờ mô-tơ sau với bộ giảm tốc tỷ số 14:1.
Điều này mang lại lực kéo tối đa trong những tình huống thách thức nhất, cùng khả năng leo dốc 20% ngay cả khi các bánh trước hoàn toàn mất lực bám. Cản xe dạng mô-đun được làm bằng vật liệu nhựa đen đúc nguyên khối để bảo vệ lớp sơn ngoại thất. Một số nâng cấp khác biệt nhất nằm ở bên trong khoang cabin. Nội thất được thiết kế chuyên biệt cho mục đích off-road, sử dụng các vật liệu và giải pháp ưu tiên độ bền, tính thực dụng và sự thoải mái trong mọi điều kiện.
Điều này mang lại lực kéo tối đa trong những tình huống thách thức nhất, cùng khả năng leo dốc 20% ngay cả khi các bánh trước hoàn toàn mất lực bám. Cản xe dạng mô-đun được làm bằng vật liệu nhựa đen đúc nguyên khối để bảo vệ lớp sơn ngoại thất. Một số nâng cấp khác biệt nhất nằm ở bên trong khoang cabin. Nội thất được thiết kế chuyên biệt cho mục đích off-road, sử dụng các vật liệu và giải pháp ưu tiên độ bền, tính thực dụng và sự thoải mái trong mọi điều kiện.
Chất liệu vải bọc ghế phủ polyurethane có độ bền gấp đôi so với vải thông thường và dễ lau chùi hơn. Lưng ghế sau có bề mặt chống trầy xước, đặc biệt phù hợp cho những người nuôi thú cưng hoặc thường xuyên chở đồ đạc, trang thiết bị. Sàn xe được gia cố bằng thảm cao su chịu lực chuyên dụng, giúp bảo vệ tối ưu khỏi bùn đất, nước và các mảnh vụn.
Chất liệu vải bọc ghế phủ polyurethane có độ bền gấp đôi so với vải thông thường và dễ lau chùi hơn. Lưng ghế sau có bề mặt chống trầy xước, đặc biệt phù hợp cho những người nuôi thú cưng hoặc thường xuyên chở đồ đạc, trang thiết bị. Sàn xe được gia cố bằng thảm cao su chịu lực chuyên dụng, giúp bảo vệ tối ưu khỏi bùn đất, nước và các mảnh vụn.
Hệ thống lái tự động cấp độ 2 (Level 2) và hệ thống kiểm soát địa hình Jeep Selec-Terrain là trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản Compass. Hệ thống Jeep Selec-Terrain trên Compass 4xe, người lái có thể chọn giữa 5 chế độ lái: AUTO (Tự động), SPORT (Thể thao), SNOW (Đường tuyết), SAND/MUD (Cát/Bùn) và 4WD LOCK (Khóa vi sai 4 bánh - dành riêng cho phiên bản 4xe). Tất cả các chế độ đều được tích hợp Hệ thống Cân bằng Điện tử (ESP).
Hệ thống lái tự động cấp độ 2 (Level 2) và hệ thống kiểm soát địa hình Jeep Selec-Terrain là trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản Compass. Hệ thống Jeep Selec-Terrain trên Compass 4xe, người lái có thể chọn giữa 5 chế độ lái: AUTO (Tự động), SPORT (Thể thao), SNOW (Đường tuyết), SAND/MUD (Cát/Bùn) và 4WD LOCK (Khóa vi sai 4 bánh - dành riêng cho phiên bản 4xe). Tất cả các chế độ đều được tích hợp Hệ thống Cân bằng Điện tử (ESP).
Jeep Compass 4xe UPLAND trang bị tiêu chuẩn hệ thống hỗ trợ đổ đèo, mâm xe 19 inch đi kèm lốp M+S tiêu chuẩn, móc kéo phía sau, đèn sương mi trước và thanh giá nóc, kết hợp với không gian nội thất tông màu vàng nâu/da bò độc quyền. Jeep Compass 4xe OVERLAND với mâm xe 19 inch cắt kim cương, lưới tản nhiệt 7 khe có đèn nền kết hợp đèn LED Matrix tiêu chuẩn, phần cản trước màu đen mờ, kính tối màu đảm bảo sự riêng tư và ghế bọc da siêu bền.
Jeep Compass 4xe UPLAND trang bị tiêu chuẩn hệ thống hỗ trợ đổ đèo, mâm xe 19 inch đi kèm lốp M+S tiêu chuẩn, móc kéo phía sau, đèn sương mi trước và thanh giá nóc, kết hợp với không gian nội thất tông màu vàng nâu/da bò độc quyền. Jeep Compass 4xe OVERLAND với mâm xe 19 inch cắt kim cương, lưới tản nhiệt 7 khe có đèn nền kết hợp đèn LED Matrix tiêu chuẩn, phần cản trước màu đen mờ, kính tối màu đảm bảo sự riêng tư và ghế bọc da siêu bền.
Jeep Compass BEV Long Range mới có các phiên bản BEV Standard Range, e-Hybrid và e-Hybrid Plug-in, bao gồm: ALTITUDE, BUSINESS và SUMMIT. Xe được xây dựng trên nền tảng tiên tiến Stellantis STLA Medium, Compass được thiết kế để tương thích với mọi giải pháp truyền động và được tinh chỉnh đặc biệt để hỗ trợ tối đa cho quá trình điện hóa. Hệ thống treo được tinh chỉnh lò xo, giảm chấn và thanh chống lật mới.
Jeep Compass BEV Long Range mới có các phiên bản BEV Standard Range, e-Hybrid và e-Hybrid Plug-in, bao gồm: ALTITUDE, BUSINESS và SUMMIT. Xe được xây dựng trên nền tảng tiên tiến Stellantis STLA Medium, Compass được thiết kế để tương thích với mọi giải pháp truyền động và được tinh chỉnh đặc biệt để hỗ trợ tối đa cho quá trình điện hóa. Hệ thống treo được tinh chỉnh lò xo, giảm chấn và thanh chống lật mới.
Compass mang công thức thiết kế tối ưu hóa không gian cực kỳ hiệu quả, không gian nội thất và sự linh hoạt đáng kinh ngạc. Chiều dài cơ sở kéo dài giúp tăng không gian để chân và dung tích khoang hành lý lên tới 550 lít, đi kèm các ngăn chứa đồ thông minh bổ sung thêm 34 lít trong cabin. Khách hàng có tùy chọn cửa sổ trời toàn cảnh rộng tới 7.700 cm² để trải nghiệm không gian mở "open air" đích thực.
Compass mang công thức thiết kế tối ưu hóa không gian cực kỳ hiệu quả, không gian nội thất và sự linh hoạt đáng kinh ngạc. Chiều dài cơ sở kéo dài giúp tăng không gian để chân và dung tích khoang hành lý lên tới 550 lít, đi kèm các ngăn chứa đồ thông minh bổ sung thêm 34 lít trong cabin. Khách hàng có tùy chọn cửa sổ trời toàn cảnh rộng tới 7.700 cm² để trải nghiệm không gian mở "open air" đích thực.
Trong vòng chưa đầy một năm, JEEP đã làm mới toàn diện dải sản phẩm tại hai phân khúc quan trọng nhất châu Âu là B-SUV và C-SUV. Sau màn ra mắt của Compass, Avenger mới mở đặt cọc vào tháng 5 với các phiên bản BEV, e-Hybrid, phiên bản động cơ đốt trong (ICE) cũng như phiên bản dẫn động 4 bánh 4xe. Compass e-Hybrid Plug-In mới sẵn sàng để đặt hàng và các phiên bản 4xe và bản BEV Long Range.
Trong vòng chưa đầy một năm, JEEP đã làm mới toàn diện dải sản phẩm tại hai phân khúc quan trọng nhất châu Âu là B-SUV và C-SUV. Sau màn ra mắt của Compass, Avenger mới mở đặt cọc vào tháng 5 với các phiên bản BEV, e-Hybrid, phiên bản động cơ đốt trong (ICE) cũng như phiên bản dẫn động 4 bánh 4xe. Compass e-Hybrid Plug-In mới sẵn sàng để đặt hàng và các phiên bản 4xe và bản BEV Long Range.
Video: Giới thiệu mẫu SUV Jeep Compass 2026 - xe điện off-road 375 mã lực.
Nguyễn Chung
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