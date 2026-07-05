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[GALLERY] VinFast VF2 ra mắt Việt Nam - chạy 210km/sạc, chỉ 188 triệu đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] VinFast VF2 ra mắt Việt Nam - chạy 210km/sạc, chỉ 188 triệu đồng

VinFast VF2 vừa ra mắt Việt Nam, đây là mẫu xe đô thị cỡ nhỏ dành cho khách hàng cá nhân được tinh chỉnh, tối ưu từ ôtô điện chạy dịch vụ Minio Green.

Nguyễn Anh
VinFast đã chính thức ra mắt VF2 - dòng xe điện chiến lược hướng đến mục tiêu phổ cập ôtô cho người Việt với mức giá kèm pin chỉ 188 triệu đồng. Xe sở hữu thiết kế 2 cửa và 4 chỗ ngồi, được hãng khẳng định là lựa chọn thay thế cho xe máy, góp phần nâng cao chất lượng sống cho cư dân đô thị.
VinFast đã chính thức ra mắt VF2 - dòng xe điện chiến lược hướng đến mục tiêu phổ cập ôtô cho người Việt với mức giá kèm pin chỉ 188 triệu đồng. Xe sở hữu thiết kế 2 cửa và 4 chỗ ngồi, được hãng khẳng định là lựa chọn thay thế cho xe máy, góp phần nâng cao chất lượng sống cho cư dân đô thị.
Vinfast VF2 2026 mới là mẫu xe đô thị cỡ nhỏ dành cho khách hàng cá nhân, được VinFast tinh chỉnh, tối ưu từ ôtô điện chuyên chạy dịch vụ Minio Green. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi VinFast VF2 mới sở hữu ngoại hình mang nhiều nét tương đồng với Minio Green.
Vinfast VF2 2026 mới là mẫu xe đô thị cỡ nhỏ dành cho khách hàng cá nhân, được VinFast tinh chỉnh, tối ưu từ ôtô điện chuyên chạy dịch vụ Minio Green. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi VinFast VF2 mới sở hữu ngoại hình mang nhiều nét tương đồng với Minio Green.
Mẫu xe mini điện VinFast VF2 sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 3.090 x 1.496 x 1.663,2 mm và chiều dài cơ sở dài 2.065 mm. Cùng với Minio Green, VF2 là mẫu xe có kích thước nhỏ nhất của thương hiệu VinFast hiện nay.
Mẫu xe mini điện VinFast VF2 sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 3.090 x 1.496 x 1.663,2 mm và chiều dài cơ sở dài 2.065 mm. Cùng với Minio Green, VF2 là mẫu xe có kích thước nhỏ nhất của thương hiệu VinFast hiện nay.
Bên ngoài, VinFast VF2 được gọn gàng, linh hoạt, phù hợp di chuyển trong những tuyến phố nội đô nhỏ hẹp, đông đúc. Xe sở hữu cụm đèn LED chiếu sáng phía trước, bộ mâm thép 13 inch và cản trước/sau không sơn màu. Bên cạnh đó là tay nắm cửa, ốp gương chiếu hậu, ăng ten vây cá mập...
Bên ngoài, VinFast VF2 được gọn gàng, linh hoạt, phù hợp di chuyển trong những tuyến phố nội đô nhỏ hẹp, đông đúc. Xe sở hữu cụm đèn LED chiếu sáng phía trước, bộ mâm thép 13 inch và cản trước/sau không sơn màu. Bên cạnh đó là tay nắm cửa, ốp gương chiếu hậu, ăng ten vây cá mập...
Xe có viền cửa sổ và bộ mâm thép đều sơn màu đen. Khu vực đầu xe có chi tiết trang trí hình cánh chim đặc trưng của xe VinFast. Theo hãng VinFast, mẫu xe mini điện VF2 hoàn toàn mới này được thiết kế thông minh để vừa tối ưu vận hành vừa đủ rộng rãi cho 4 người ngồi.
Xe có viền cửa sổ và bộ mâm thép đều sơn màu đen. Khu vực đầu xe có chi tiết trang trí hình cánh chim đặc trưng của xe VinFast. Theo hãng VinFast, mẫu xe mini điện VF2 hoàn toàn mới này được thiết kế thông minh để vừa tối ưu vận hành vừa đủ rộng rãi cho 4 người ngồi.
Bên trong xenội thất xe khá đơn giản khí xuất hiện những trang bị như màn hình thông tin 7 inch sau vô lăng, hệ thống điều hòa, ghế lái chỉnh cơ 4 hướng cùng 2 loa tích hợp radio FM.
Bên trong xenội thất xe khá đơn giản khí xuất hiện những trang bị như màn hình thông tin 7 inch sau vô lăng, hệ thống điều hòa, ghế lái chỉnh cơ 4 hướng cùng 2 loa tích hợp radio FM.
VinFast VF 2 dùng 1 mô-tơ điện nằm trên cầu sau, cho công suất tối đa 30 kW và mô-men xoắn cực đại 65 Nm. Nhờ đó, xe có tốc độ tối đa 80 km/h cùng hai chế độ lái Eco và Normal.
VinFast VF 2 dùng 1 mô-tơ điện nằm trên cầu sau, cho công suất tối đa 30 kW và mô-men xoắn cực đại 65 Nm. Nhờ đó, xe có tốc độ tối đa 80 km/h cùng hai chế độ lái Eco và Normal.
Bộ pin dung lượng khả dụng 18,3 kWh cho quãng đường di chuyển tới 210 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn NEDC. Với công suất sạc nhanh tối đa từ 24 kW, VF 2 chỉ mất khoảng 34 phút để sạc từ 10% lên 70% pin.
Bộ pin dung lượng khả dụng 18,3 kWh cho quãng đường di chuyển tới 210 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn NEDC. Với công suất sạc nhanh tối đa từ 24 kW, VF 2 chỉ mất khoảng 34 phút để sạc từ 10% lên 70% pin.
Khi mua VinFast VF2, khách hàng Việt có thể lựa chọn các màu sắc như trắng, đỏ, vàng, xanh ngọc, xanh lá và hồng. Với kích thước nhỏ gọn và phạm vi hoạt động phù hợp với việc đi lại hàng ngày trong đô thị cùng giá bán chưa đến 200 triệu đồng, VF2 hứa hẹn sẽ trở thành mẫu xe điện quốc dân tiếp theo tại Việt Nam.
Khi mua VinFast VF2, khách hàng Việt có thể lựa chọn các màu sắc như trắng, đỏ, vàng, xanh ngọc, xanh lá và hồng. Với kích thước nhỏ gọn và phạm vi hoạt động phù hợp với việc đi lại hàng ngày trong đô thị cùng giá bán chưa đến 200 triệu đồng, VF2 hứa hẹn sẽ trở thành mẫu xe điện quốc dân tiếp theo tại Việt Nam.
Video: Đánh giá Minio Green & chiến lược điện hóa của Vinfast.
Nguyễn Anh
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