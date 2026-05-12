Xe Rolls-Royce siêu sang có thể chạy ngon từ rác thải nhựa

Julian Brown, một thanh niên tại bang Alabama (Mỹ) đã gây chú ý khi nghiên cứu thành công việc tái chế nhựa thành nhiên liệu vận hành động cơ xe Rolls-Royce.

Nguyễn Thảo
Video: Xe Rolls-Royce siêu sang có thể chạy ngon từ rác thải nhựa.

Dự án này tái chế nhựa thành nhiên liệu vận hành động cơ ôtô không chỉ mở ra triển vọng về việc xử lý chất thải rắn mà còn đề xuất một giải pháp năng lượng thay thế đầy tiềm năng từ những vật liệu tưởng chừng đã bỏ đi.

Cơ sở của dự án bắt nguồn từ một lý thuyết hóa học cơ bản: nhựa vốn là dẫn xuất của nhiên liệu hóa thạch, do đó có thể thực hiện quá trình "đảo ngược" để đưa nhựa trở lại trạng thái nhiên liệu. Julian Brown đã tự mình nghiên cứu và chế tạo hệ thống nhiệt phân tại nhà, sử dụng nhiệt độ cao trong môi trường thiếu oxy để phân tách các liên kết polymer phức tạp. Trong thuật ngữ chuyên môn, đây là quá trình khử trùng hợp, có nguyên lý tương đồng với công nghệ tách dầu nặng thành xăng trong ngành công nghiệp lọc hóa dầu truyền thống.

Julian Brown - người tái chế nhựa thành nhiên liệu vận hành động cơ xe hơi.

Hiện tại, hệ thống đã được phát triển tới phiên bản thứ năm với nhiều cải tiến đáng kể về mặt kỹ thuật. Thay vì sử dụng các nguồn nhiệt thông thường, thiết bị mới ứng dụng vi sóng để làm nóng nhựa, giúp quá trình chuyển hóa diễn ra nhanh chóng hơn. Để tối ưu hóa tính bền vững và giảm chi phí vận hành, Brown đã tích hợp hệ thống điện mặt trời gồm 24 tấm pin công suất 550W, giúp thiết bị hoạt động độc lập với điện lưới quốc gia.

Để kiểm chứng hiệu quả của loại "xăng nhựa" này, một cuộc thử nghiệm thực tế đã được tiến hành trên chiếc Rolls-Royce Dawn trong tình trạng bình nhiên liệu gần như cạn kiệt. Với khoảng 1 lít nhiên liệu thu được từ quá trình nhiệt phân, chiếc xe siêu sang đã khởi động thành công và di chuyển ổn định nhiều vòng trên đường thử khép kín. Kết quả này nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng khoa học và những người yêu công nghệ, chứng minh rằng nhiên liệu tái chế từ nhựa có khả năng tương thích nhất định với động cơ đốt trong hiện đại.

Mục tiêu dài hạn của Julian Brown không dừng lại ở các video thử nghiệm mà hướng tới việc giúp các cộng đồng dân cư nhỏ lẻ có thể tự xử lý rác thải tại chỗ, đồng thời tận dụng được nguồn năng lượng tái tạo này cho các hoạt động thường nhật.

Mặc dù kết quả ban đầu đầy hứa hẹn, giới chuyên môn vẫn đưa ra những khuyến cáo thận trọng về khả năng ứng dụng quy mô lớn của công nghệ này. Các chuyên gia môi trường chỉ ra rằng quá trình nhiệt phân thường giải phóng các loại khí thải độc hại và tạo ra bùn thải khó xử lý nếu không có hệ thống lọc đạt chuẩn. Bên cạnh đó, hiệu suất năng lượng của việc chuyển đổi từ nhựa sang xăng hiện vẫn chưa thể tối ưu bằng quy trình khai thác và tinh chế dầu mỏ truyền thống.

Về mặt kỹ thuật, loại nhiên liệu từ nhựa thường thiếu hụt một số thành phần hydrocarbon quan trọng, điều này có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ động cơ nếu sử dụng lâu dài mà không qua các bước tinh luyện bổ sung. Tuy nhiên, trong bối cảnh các quốc gia đang nỗ lực cắt giảm phụ thuộc vào dầu mỏ và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, những dự án cá nhân như của Julian Brown vẫn được đánh giá là tiền đề quan trọng cho các nghiên cứu chuyên sâu của những tập đoàn năng lượng lớn trong tương lai.

