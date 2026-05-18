Ferrari HC25 - siêu xe phong cách tương lai nhưng dùng động cơ cũ

Mẫu siêu xe độc ​​nhất vô nhị mới nhất của Ferrari là HC25, kết hợp các yếu tố thiết kế từ F80 và 12Cilindri trên nền tảng của chiếc F8 Spider đã bị khai tử.

Nguyễn Chung
Ferrari vừa tiết lộ mẫu xe mới nhất từ ​​bộ phận "hàng thửa" Special Projects của hãng, một chiếc xe độc ​​nhất vô nhị được chế tạo cho một khách hàng duy nhất. Chiếc Ferrari HC25 được phát triển trên khung gầm của F8 Spider đã ngừng sản xuất, nhưng phần thân xe được thiết kế lại hé lộ khá rõ ràng hướng đi trong ngôn ngữ thiết kế của hãng.
Mục tiêu của dự án là kết hợp động cơ V8 không điện hóa cuối cùng của Ferrari từ chiếc F8 với một thiết kế hướng tới tương lai, phản ánh những mẫu xe đầu bảng 12Cilindri và F80 mới nhất . Theo Ferrari, HC25 “tái hiện lại hình thức và mã thẩm mỹ” của những chiếc xe mui trần động cơ đặt giữa phía sau của hãng.
Về kích thước, HC25 dài hơn 147mm so với F8 sản xuất hàng loạt , rộng hơn 27mm và thấp hơn 23mm. Nhờ đó, tỷ lệ thân xe tổng thể trông cân đối hơn. Một dải màu đen quấn quanh phần thân xe được thiết kế riêng theo chiều ngang, bắt đầu từ nắp máy và chia đôi HC25, đồng thời làm nổi bật phần dè sau được tạo hình nổi khối.
Cụm đèn pha LED hầm hố gợi nhớ đến SF90, nhưng chúng hoàn toàn được thiết kế riêng với các dải đèn LED nối liền hình răng nanh kiểu Peugeot, kéo dài dọc theo cản trước theo hình boomerang. Ở phía sau, cụm đèn hậu LED siêu mỏng được tích hợp vào các khe thông gió, kết hợp với bộ khuếch tán lớn và ống xả kép.
Màu sơn của HC25 là xám ánh trăng mờ với các điểm nhấn màu đen bóng, và màu vàng trên logo ngựa phi cùng heo phanh. Bộ mâm xe là loại 5 chấu 20 inch được thiết kế riêng với mặt phay kim loại. Về nội thất, khoang cabin được kế thừa từ F8 với chất liệu bọc ghế tùy chỉnh và các chi tiết trang trí màu vàng.
Siêu xe có một không hai này sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.758 x 2.006 x 1.183 mm và chiều dài cơ sở 2.650 mm. So với đàn anh F8, xe dài hơn 147 mm, rộng hơn 27 mm và thấp hơn 23 mm. Tỷ lệ tổng thể nhờ đó cũng trở nên cân đối hơn.
Bên trong khoang nội thất của Ferrari HC25 không có quá nhiều bất ngờ. Nội thất của xe gần như được bê nguyên từ Ferrari F8 sang với chất liệu bọc tùy chỉnh và các chi tiết đồ họa màu vàng. Điều này đồng nghĩa với việc Ferrari không thiết kế lại toàn bộ bảng táp-lô chỉ cho riêng một khách hàng.
Nằm bên dưới nắp ca-pô của Ferrari HC25 vẫn là động cơ nguyên bản của F8 Spider. Đây là động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 3.9L, sản sinh công suất tối đa 710 mã lực và mô-men xoắn cực đại 770 Nm.
Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp mà hoàn toàn không có bất kỳ sự hỗ trợ nào từ mô-tơ điện. Ferrari công bố khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h của HC25 là 2,9 giây, 0-200 km/h trong 8,2 giây và tốc độ tối đa đạt 340 km/h.
Ferrari HC25 đã được chính thức ra mắt trên đường đua Circuit of the Americas ở Austin, Mỹ, khép lại 2 năm hợp tác giữa khách hàng giấu tên và Centro Stile Ferrari. Ferrari không tiết lộ mức giá, nhưng chi phí để độc quyền chiếm dụng phòng thiết kế tại Maranello thường không bao giờ thấp. Giá bán của xe không được công bố.
Video: Xem chi tiết siêu xe Ferrari HC25 độc nhất vô nhị. ​
