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[GALLERY] Cận cảnh Ford Territory Platinum giá 916 triệu đồng tại Việt Nam

Số hóa - Xe

[GALLERY] Cận cảnh Ford Territory Platinum giá 916 triệu đồng tại Việt Nam

Ford Territory Platinum 2026 mới ra mắt Việt Nam có mức giá bán lẻ đã bao gồm VAT là 916 triệu đồng, xe sẽ được giao tới khách hàng từ tuần thứ tư tháng 8/2026.

Nguyễn Anh
Ford Việt Nam vừa chính thức ra mắt Territory Platinum 2026, phiên bản cao cấp của mẫu SUV đô thị được phát triển cho những khách hàng muốn sở hữu không gian rộng rãi và tiện nghi, an toàn, kết hợp với thiết kế tinh tế của một chiếc xe hạng sang để không ngừng đi tới những trải nghiệm mới.
Ford Việt Nam vừa chính thức ra mắt Territory Platinum 2026, phiên bản cao cấp của mẫu SUV đô thị được phát triển cho những khách hàng muốn sở hữu không gian rộng rãi và tiện nghi, an toàn, kết hợp với thiết kế tinh tế của một chiếc xe hạng sang để không ngừng đi tới những trải nghiệm mới.
"Chúng tôi đặt ra cho mình nhiệm vụ phát triển một phiên bản Territory hướng đến những người muốn có sự tiện dụng của một chiếc SUV gia đình rộng rãi, cùng phong cách, tiện nghi và tính năng của một chiếc xe sang trọng," ông Iain Jones, Giám đốc chương trình sản phẩm, Khối thị trường quốc tế, chia sẻ.
"Chúng tôi đặt ra cho mình nhiệm vụ phát triển một phiên bản Territory hướng đến những người muốn có sự tiện dụng của một chiếc SUV gia đình rộng rãi, cùng phong cách, tiện nghi và tính năng của một chiếc xe sang trọng," ông Iain Jones, Giám đốc chương trình sản phẩm, Khối thị trường quốc tế, chia sẻ.
Ngoại thất Ford Territory Platinum 2026 mới nổi bật với Đèn định vị toàn dải LED gây ấn tượng bề ngang rộng rãi, tích hợp đèn pha chống chói tự động giúp tăng cường khả năng quan sát và đảm bảo an toàn.
Ngoại thất Ford Territory Platinum 2026 mới nổi bật với Đèn định vị toàn dải LED gây ấn tượng bề ngang rộng rãi, tích hợp đèn pha chống chói tự động giúp tăng cường khả năng quan sát và đảm bảo an toàn.
Lưới tản nhiệt dưới và cản sau sơn đen bóng, logo Platinum trên cửa hậu và ở nắp capo, cùng mâm xe 19-inch mang lại cho Territory Platinum vẻ ngoài sang trọng và khác biệt.
Lưới tản nhiệt dưới và cản sau sơn đen bóng, logo Platinum trên cửa hậu và ở nắp capo, cùng mâm xe 19-inch mang lại cho Territory Platinum vẻ ngoài sang trọng và khác biệt.
Với chiều rộng tổng thể 1.935 mm và chiều dài 4.685 mm, Ford Territory sở hữu không gian nội thất rộng nhất phân khúc. Cửa sổ trời toàn cảnh có thể giúp ánh sáng tự nhiên tràn ngập trong xe. Khoang hành lý rộng rãi có thể tăng từ 448 đến 1.442 lít khi gập hàng ghế thứ hai, cốp điện tích hợp tính năng đá cốp.
Với chiều rộng tổng thể 1.935 mm và chiều dài 4.685 mm, Ford Territory sở hữu không gian nội thất rộng nhất phân khúc. Cửa sổ trời toàn cảnh có thể giúp ánh sáng tự nhiên tràn ngập trong xe. Khoang hành lý rộng rãi có thể tăng từ 448 đến 1.442 lít khi gập hàng ghế thứ hai, cốp điện tích hợp tính năng đá cốp.
Trên phiên bản Territory Platinum, ghế da với thiết kế lỗ thông hơi cải thiện đáng kể sự thoải mái và thoáng khí, cùng đường may họa tiết kim cương mang đến nét sang trọng cho không gian nội thất. Ốp bậc cửa tích hợp đèn LED phát sáng khi mở cửa, khuếch tán ánh sáng đồng đều qua lớp acrylic quang học, tạo hiệu ứng chào đón ấn tượng ngay từ bước đầu tiên.
Trên phiên bản Territory Platinum, ghế da với thiết kế lỗ thông hơi cải thiện đáng kể sự thoải mái và thoáng khí, cùng đường may họa tiết kim cương mang đến nét sang trọng cho không gian nội thất. Ốp bậc cửa tích hợp đèn LED phát sáng khi mở cửa, khuếch tán ánh sáng đồng đều qua lớp acrylic quang học, tạo hiệu ứng chào đón ấn tượng ngay từ bước đầu tiên.
Hệ thống lọc không khí thông minh tích hợp bộ lọc PM2.5 và máy ion hóa liên tục làm sạch không khí trong khoang xe, mang lại bầu không khí trong lành cho cả gia đình trên mọi hành trình. Trải nghiệm âm thanh được nâng tầm với hệ thống 10 loa vòm, trong đó bổ sung thêm một loa trung tâm chuyên dụng và một loa siêu trầm mạnh mẽ...
Hệ thống lọc không khí thông minh tích hợp bộ lọc PM2.5 và máy ion hóa liên tục làm sạch không khí trong khoang xe, mang lại bầu không khí trong lành cho cả gia đình trên mọi hành trình. Trải nghiệm âm thanh được nâng tầm với hệ thống 10 loa vòm, trong đó bổ sung thêm một loa trung tâm chuyên dụng và một loa siêu trầm mạnh mẽ...
Màn hình kép 12.3 inch hiển thị thông tin lái và hệ thống giải trí, với Apple CarPlay, Android Auto không dây và kết nối Ứng dụng Ford là trang bị tiêu chuẩn. Bộ hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến được nâng cấp thêm tính năng Hỗ trợ lái thông minh trong điều kiện giao thông đông đúc và Kiểm soát hành trình thích ứng thông minh mới.
Màn hình kép 12.3 inch hiển thị thông tin lái và hệ thống giải trí, với Apple CarPlay, Android Auto không dây và kết nối Ứng dụng Ford là trang bị tiêu chuẩn. Bộ hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến được nâng cấp thêm tính năng Hỗ trợ lái thông minh trong điều kiện giao thông đông đúc và Kiểm soát hành trình thích ứng thông minh mới.
Khi xe đang vận hành với Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) và giảm tốc xuống dưới 60 km/h do ùn tắc, Hệ thống Hỗ trợ lái khi ùn tắc (TJA) sẽ tự động được kích hoạt, hỗ trợ duy trì tốc độ và giữ xe ở giữa làn, giúp người lái giảm bớt thao tác và tập trung quan sát giao thông xung quanh.
Khi xe đang vận hành với Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) và giảm tốc xuống dưới 60 km/h do ùn tắc, Hệ thống Hỗ trợ lái khi ùn tắc (TJA) sẽ tự động được kích hoạt, hỗ trợ duy trì tốc độ và giữ xe ở giữa làn, giúp người lái giảm bớt thao tác và tập trung quan sát giao thông xung quanh.
Khi vạch kẻ đường rõ ràng, TJA sẽ hỗ trợ giữ xe ở trung tâm làn. Nếu chỉ nhận diện được vạch kẻ ở một bên, hệ thống sẽ ước tính làn đường còn lại; nếu cả hai bên đều không rõ, TJA sẽ chuyển sang chế độ “Bám theo xe phía trước” và căn chỉnh hướng di chuyển theo phương tiện dẫn trước.
Khi vạch kẻ đường rõ ràng, TJA sẽ hỗ trợ giữ xe ở trung tâm làn. Nếu chỉ nhận diện được vạch kẻ ở một bên, hệ thống sẽ ước tính làn đường còn lại; nếu cả hai bên đều không rõ, TJA sẽ chuyển sang chế độ “Bám theo xe phía trước” và căn chỉnh hướng di chuyển theo phương tiện dẫn trước.
Khi xe thoát khỏi tình trạng ùn tắc và tăng tốc lên trên 60 km/h, Hệ thống Hỗ trợ hành trình tích hợp (ICA) sẽ tự động kích hoạt thay thế Hệ thống Hỗ trợ lái khi ùn tắc (TJA). ICA hỗ trợ tăng tốc, phanh và thực hiện các điều chỉnh nhỏ ở vô lăng để duy trì xe ở giữa làn, giúp người lái thoải mái hơn trên những hành trình dài.
Khi xe thoát khỏi tình trạng ùn tắc và tăng tốc lên trên 60 km/h, Hệ thống Hỗ trợ hành trình tích hợp (ICA) sẽ tự động kích hoạt thay thế Hệ thống Hỗ trợ lái khi ùn tắc (TJA). ICA hỗ trợ tăng tốc, phanh và thực hiện các điều chỉnh nhỏ ở vô lăng để duy trì xe ở giữa làn, giúp người lái thoải mái hơn trên những hành trình dài.
Nếu vạch kẻ đường trở nên không rõ hoặc biến mất, hệ thống sẽ cảnh báo người lái trước khi ngừng hoạt động, bảo đảm quá trình chuyển về điều khiển chủ động bởi người lái diễn ra liền mạch. Động cơ 1.5L EcoBoost giúp Territory Platinum vận hành mượt mà và đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hằng ngày.
Nếu vạch kẻ đường trở nên không rõ hoặc biến mất, hệ thống sẽ cảnh báo người lái trước khi ngừng hoạt động, bảo đảm quá trình chuyển về điều khiển chủ động bởi người lái diễn ra liền mạch. Động cơ 1.5L EcoBoost giúp Territory Platinum vận hành mượt mà và đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hằng ngày.
Ford Territory Platinum tại Việt Nam có mức giá bán lẻ đã bao gồm VAT là 916 triệu đồng. Cùng với những nâng cấp vượt trội, toàn bộ dòng xe Ford Territory cũng được áp dụng chính sách bảo hành tiêu chuẩn 5 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) từ ngày 1/7/2026, thể hiện cam kết của Ford về chất lượng sản phẩm và mang lại sự an tâm xuyên suốt hành trình sở hữu xe.
Ford Territory Platinum tại Việt Nam có mức giá bán lẻ đã bao gồm VAT là 916 triệu đồng. Cùng với những nâng cấp vượt trội, toàn bộ dòng xe Ford Territory cũng được áp dụng chính sách bảo hành tiêu chuẩn 5 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) từ ngày 1/7/2026, thể hiện cam kết của Ford về chất lượng sản phẩm và mang lại sự an tâm xuyên suốt hành trình sở hữu xe.
Video: Đánh giá Ford Territory thế hệ mới tại Việt Nam.
Nguyễn Anh
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