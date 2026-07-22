[GALLERY] Cận cảnh Ford Territory Platinum giá 916 triệu đồng tại Việt Nam

Ford Territory Platinum 2026 mới ra mắt Việt Nam có mức giá bán lẻ đã bao gồm VAT là 916 triệu đồng, xe sẽ được giao tới khách hàng từ tuần thứ tư tháng 8/2026.
Ford Territory Platinum 2026 mới ra mắt Việt Nam có mức giá bán lẻ đã bao gồm VAT là 916 triệu đồng, xe sẽ được giao tới khách hàng từ tuần thứ tư tháng 8/2026.
Việc lắp ráp Mitsubishi Xforce HEV được thực hiện tại nhà máy PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia. Xe có mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ khoảng 4 lít/100km.
Nhóm nghiên cứu tại Đại học Kyushu (Nhật Bản) đã công bố một phương pháp bảo quản thực phẩm hoàn toàn mới từ vỏ bí đỏ, mở ra triển vọng cắt giảm đồng thời rác thải bao bì nhựa lẫn lãng phí thực phẩm.
Ngoại hình được tinh chỉnh nhẹ, công nghệ nâng cấp cùng gói Trailhunter hoàn toàn mới là những điểm đáng chú ý trên mẫu bán tải cỡ lớn Toyota Tundra 2027.
Mercedes-Maybach hiện vẫn chưa công bố giá bán của GLS 680 2027 mới. Tuy nhiên, nhiều khả năng giá khởi điểm của xe sẽ cao hơn mức 180.000 USD của GLS 600.
Suzuki vừa ra mắt phiên bản 2027 của mẫu siêu môtô Hayabusa với thiết kế ấn tượng, mạnh mẽ, ngoại hình đẹp mắt. Xe có giá bán khoảng hơn 536 triệu đồng.
Honda Việt Nam giới thiệu Vario 125 2027 với thay đổi về thiết kế, trang bị và động cơ. Xe được bán ra với hai phiên bản Đặc biệt và Street từ tháng 8/2026.
Honda đã xác nhận sẽ ra mắt hatchback điện cỡ A Super-One mới tại Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2026. Đây là thị trường thứ hai tại Đông Nam Á đón nhận mẫu xe này.
Hyundai đang tiến gần hơn tới việc gia nhập phân khúc SUV địa hình khung gầm rời (body-on-frame) khi một mẫu xe thiết kế mới đăng ký bằng sáng chế tại Ấn Độ.
Sau hơn 10 năm triển khai, dự án cải tạo kênh La Khê đang tăng tốc hoàn thiện nhiều hạng mục, từng bước hoàn chỉnh hệ thống tiêu thoát nước phía Tây Hà Nội.
Vừa được chính thức ra mắt tại Việt Nam, Kymco People R 125 có giá đắt hơn đối thủ Honda SH 125i dù kém xe về nhận diện thương hiệu lẫn mạng lưới đại lý.
Nếu được thông qua, Wuling Bingo Pro sẽ là mẫu hatchback thuần điện giá rẻ của Chevrolet cho các thị trường toàn cầu, mở rộng danh mục xe điện của thương hiệu.
Freelander 8 tại Trung Quốc tích hợp kiến trúc điện cao áp, hệ động lực điện với máy xăng sạc pin (EREV) lăn bánh tới 221km chưa cần tới động cơ đốt trong.
Sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng, dự án mở đường nối phố Thành Thái với ngõ 381 Nguyễn Khang đang được đẩy nhanh thi công.
Hãng siêu xe Bugatti vừa hoàn thiện bàn giao chiếc Mistral thứ 99, cũng là mẫu xe thương mại cuối cùng sở hữu động cơ W16 tăng áp kép bốn turbo dung tích 8.0L.
VinFast vừa chính thức ra mắt bộ đôi xe máy điện cao cấp Kinet và Kyo 2026 tại Việt Nam với các lựa chọn kèm pin hoặc thuê pin, đổi linh hoạt tại trạm.
Hyundai Tucson 2027 được cho là sẽ có màn "lột xác" toàn diện. Những hình ảnh dựng (render) vừa được công bố hé lộ một diện mạo lấy cảm hứng rõ nét từ SantaFe.
Màn hình di động Lenovo L16 sở hữu thiết kế siêu mỏng chỉ 7mm cùng chân đế tích hợp tiện lợi, giúp người dùng dễ dàng mang theo khi làm việc di động.
Mẫu xe SUV Honda Prologue đã chính thức bị khai tử trong bối cảnh hãng xe Nhật Bản tạm thời từ bỏ ôtô điện chạy pin (BEV) tại thị trường Mỹ.
Sáng 20/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị.
Chiếc Hyundai Palisade XRT Pro được tinh chỉnh bởi bộ phận N Performance, nó không chỉ sở hữu diện mạo hầm hố mà còn gây ấn tượng bởi khả năng tải đồ.