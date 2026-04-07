Đáp trả Ford Territory - Mazda CX-5 giảm giá tới 43 triệu đồng.

Thị trường ôtô Việt Nam tháng 4/2026 đang chứng kiến cuộc đua kích cầu đầy sôi động khi các hãng xe liên tục tung ra những chính sách ưu đãi hấp dẫn để tận dụng nhịp hồi phục của sức mua. Trong bối cảnh đó, Mazda đã nhanh chóng góp mặt với việc áp dụng mức ưu đãi trị giá lên đến 43 triệu đồng cho dòng xe chủ lực Mazda CX-5. Động thái này không chỉ đơn thuần là giải pháp thúc đẩy doanh số mà còn được giới chuyên môn nhận định là lời đáp trả trực diện dành cho Ford Territory, mẫu xe vừa được điều chỉnh giảm giá niêm yết 23 triệu đồng.

Sức ép từ các đối thủ trong phân khúc SUV cỡ C đang ngày càng gia tăng khi Subaru Forester giảm sâu tới hơn 300 triệu đồng và Honda CR-V hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho một số phiên bản nhất định. Tuy nhiên, Mazda CX-5 vẫn duy trì được sức hút mãnh liệt nhờ nền tảng phong độ ổn định từ giai đoạn trước đó. Minh chứng là trong tháng 3/2026, mẫu SUV cỡ C Nhật đã ghi nhận doanh số ấn tượng với 1.531 chiếc, tăng trưởng hơn 51% so với tháng trước, qua đó nâng tổng lượng xe tiêu thụ trong quý 1 lên 4.644 chiếc.

Với mức giá niêm yết dao động từ 749 triệu đến 979 triệu đồng cho 7 phiên bản, cộng thêm chương trình ưu đãi hiện tại, Mazda CX-5 là một trong những lựa chọn có chi phí cạnh tranh nhất phân khúc C-SUV tại Việt Nam. Dù ở phiên bản tiêu chuẩn, xe vẫn gây ấn tượng mạnh với hệ thống đèn LED Projector thông minh, mâm 19 inch và cốp điện hiện đại. Không gian nội thất cũng được tối ưu hóa bằng các vật liệu cao cấp cùng hàng loạt tiện nghi như ghế da chỉnh điện 10 hướng và hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập.

Từ đầu tháng 4/2026, Ford Việt Nam giảm giá cả ba phiên bản Territory, khởi điểm ở mức 739 triệu đồng, trang bị không đổi so với trước.

Khía cạnh an toàn và khả năng vận hành chính là những yếu tố then chốt giúp CX-5 chinh phục người dùng Việt qua nhiều thế hệ. Xe được trang bị động cơ Skyactiv-G 2.0L sản sinh công suất 154 mã lực, đi kèm hộp số tự động 6 cấp vận hành mượt mà. Bên cạnh đó, hệ thống an toàn tiêu chuẩn với cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi giúp mẫu SUV này trở thành một biểu tượng về sự cân bằng giữa giá trị sử dụng, công nghệ và giá thành trong phân khúc.