Đáp trả Ford Territory - Mazda CX-5 giảm giá tới 43 triệu đồng

Chương trình giảm giá 43 triệu đồng cho Mazda CX-5 tại Việt Nam trong tháng 4/2026 không chỉ là động thái nhằm củng cố vị thế dẫn đầu phân khúc SUV cỡ C.

Nguyễn Thảo
Video: Giới thiệu mẫu xe Mazda CX-5 thế hệ mới.

Thị trường ôtô Việt Nam tháng 4/2026 đang chứng kiến cuộc đua kích cầu đầy sôi động khi các hãng xe liên tục tung ra những chính sách ưu đãi hấp dẫn để tận dụng nhịp hồi phục của sức mua. Trong bối cảnh đó, Mazda đã nhanh chóng góp mặt với việc áp dụng mức ưu đãi trị giá lên đến 43 triệu đồng cho dòng xe chủ lực Mazda CX-5. Động thái này không chỉ đơn thuần là giải pháp thúc đẩy doanh số mà còn được giới chuyên môn nhận định là lời đáp trả trực diện dành cho Ford Territory, mẫu xe vừa được điều chỉnh giảm giá niêm yết 23 triệu đồng.

Sức ép từ các đối thủ trong phân khúc SUV cỡ C đang ngày càng gia tăng khi Subaru Forester giảm sâu tới hơn 300 triệu đồng và Honda CR-V hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho một số phiên bản nhất định. Tuy nhiên, Mazda CX-5 vẫn duy trì được sức hút mãnh liệt nhờ nền tảng phong độ ổn định từ giai đoạn trước đó. Minh chứng là trong tháng 3/2026, mẫu SUV cỡ C Nhật đã ghi nhận doanh số ấn tượng với 1.531 chiếc, tăng trưởng hơn 51% so với tháng trước, qua đó nâng tổng lượng xe tiêu thụ trong quý 1 lên 4.644 chiếc.

Với mức giá niêm yết dao động từ 749 triệu đến 979 triệu đồng cho 7 phiên bản, cộng thêm chương trình ưu đãi hiện tại, Mazda CX-5 là một trong những lựa chọn có chi phí cạnh tranh nhất phân khúc C-SUV tại Việt Nam. Dù ở phiên bản tiêu chuẩn, xe vẫn gây ấn tượng mạnh với hệ thống đèn LED Projector thông minh, mâm 19 inch và cốp điện hiện đại. Không gian nội thất cũng được tối ưu hóa bằng các vật liệu cao cấp cùng hàng loạt tiện nghi như ghế da chỉnh điện 10 hướng và hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập.

Từ đầu tháng 4/2026, Ford Việt Nam giảm giá cả ba phiên bản Territory, khởi điểm ở mức 739 triệu đồng, trang bị không đổi so với trước.

Khía cạnh an toàn và khả năng vận hành chính là những yếu tố then chốt giúp CX-5 chinh phục người dùng Việt qua nhiều thế hệ. Xe được trang bị động cơ Skyactiv-G 2.0L sản sinh công suất 154 mã lực, đi kèm hộp số tự động 6 cấp vận hành mượt mà. Bên cạnh đó, hệ thống an toàn tiêu chuẩn với cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi giúp mẫu SUV này trở thành một biểu tượng về sự cân bằng giữa giá trị sử dụng, công nghệ và giá thành trong phân khúc.

Ford Territory giảm còn 739 triệu đồng "tuyên chiến" Mazda CX-5

Sau khi "người anh em" Mustang Mach-E giảm giá mạnh tay, ngay lập tức Ford Việt Nam cũng thông báo điều chỉnh giá bán mẫu SUV cỡ C Territory.

Video: Đánh giá nhanh Ford Territory 2025 tại Việt Nam.

Theo đó, phiên bản tiêu chuẩn Trend được giảm mạnh nhất là 23 triệu đồng, đưa giá niêm yết của xe xuống còn 739 triệu đồng. Hai phiên bản cao cấp hơn là Titanium và Titanium X cùng được hạ 21 triệu đồng, xác lập mức giá mới lần lượt là 819 triệu đồng và 875 triệu đồng.

Mazda từ chối công nghệ hybrid của Toyota, tự phát triển cho CX-5

Mazda đang cho thấy một hướng đi khác biệt trong cuộc đua điện hóa khi quyết định không sử dụng công nghệ hybrid của Toyota cho mẫu CX-5 thế hệ mới của mình.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Mazda CX-5 thế hệ mới.

Trong bối cảnh nhiều hãng xe tăng tốc điện hóa, Mazda vẫn kiên định với triết lý “Jinba Ittai” – sự kết nối giữa người lái và chiếc xe. Đây là giá trị cốt lõi đã định hình thương hiệu Nhật Bản trong nhiều năm, từ mẫu roadster MX-5 cho đến các dòng SUV hiện nay. Chính vì vậy, hãng không vội chạy theo xu hướng nếu điều đó làm ảnh hưởng đến cảm giác vận hành.

Mazda CX-5 2026 cắt giảm trang bị, giữ giá để cạnh tranh hơn

Mazda CX-5 2026 tại Australia được điều chỉnh một số trang bị, loại bỏ hệ thống định vị vệ tinh tích hợp. Đổi lại, hãng sẽ duy trì mức giá bán cạnh tranh hơn.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Mazda CX-5 2026 mới.

Theo xác nhận từ Mazda Australia, toàn bộ dải sản phẩm CX-5 2026 sẽ không được trang bị hệ thống định vị vệ tinh tích hợp sẵn. Thay vào đó, người dùng cần sử dụng Apple CarPlay hoặc Android Auto thông qua kết nối điện thoại thông minh để truy cập bản đồ và chỉ đường.

