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[GALLERY] Anthropic tung AI mạnh nhất, người dùng lần đầu được trải nghiệm

Số hóa - Xe

[GALLERY] Anthropic tung AI mạnh nhất, người dùng lần đầu được trải nghiệm

Anthropic chính thức ra mắt Claude Fable 5, phiên bản AI mạnh nhất dành cho người dùng phổ thông với hiệu năng vượt trội trong lập trình, phân tích và thị giác.

Thiên Trang (th)
Anthropic ngày 9/6/2026 đã chính thức giới thiệu hai mô hình trí tuệ nhân tạo mới là Claude Fable 5 và Claude Mythos 5, đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi lần đầu tiên một mô hình thuộc lớp Mythos-class được đưa ra ngoài phạm vi thử nghiệm hạn chế để tiếp cận rộng rãi hơn với người dùng và doanh nghiệp trên toàn cầu.
Anthropic ngày 9/6/2026 đã chính thức giới thiệu hai mô hình trí tuệ nhân tạo mới là Claude Fable 5 và Claude Mythos 5, đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi lần đầu tiên một mô hình thuộc lớp Mythos-class được đưa ra ngoài phạm vi thử nghiệm hạn chế để tiếp cận rộng rãi hơn với người dùng và doanh nghiệp trên toàn cầu.
Trước đó vào tháng 4/2026, Anthropic từng ra mắt Claude Mythos Preview thông qua chương trình Project Glasswing với quyền truy cập giới hạn dành cho một số đối tác lớn trong lĩnh vực công nghệ và an ninh mạng, bởi mô hình này sở hữu khả năng phát hiện cũng như khai thác lỗ hổng phần mềm ở mức độ rất cao, làm dấy lên nhiều lo ngại về vấn đề bảo mật.
Trước đó vào tháng 4/2026, Anthropic từng ra mắt Claude Mythos Preview thông qua chương trình Project Glasswing với quyền truy cập giới hạn dành cho một số đối tác lớn trong lĩnh vực công nghệ và an ninh mạng, bởi mô hình này sở hữu khả năng phát hiện cũng như khai thác lỗ hổng phần mềm ở mức độ rất cao, làm dấy lên nhiều lo ngại về vấn đề bảo mật.
Để giải quyết thách thức này, Anthropic đã phát triển Claude Fable 5 như một phiên bản được “an toàn hóa”, sử dụng hệ thống classifier hoạt động song song nhằm nhận diện và ngăn chặn các yêu cầu có nguy cơ gây hại trước khi mô hình chính thực hiện xử lý, qua đó giúp cân bằng giữa hiệu suất mạnh mẽ và yếu tố an toàn cho người dùng.
Để giải quyết thách thức này, Anthropic đã phát triển Claude Fable 5 như một phiên bản được “an toàn hóa”, sử dụng hệ thống classifier hoạt động song song nhằm nhận diện và ngăn chặn các yêu cầu có nguy cơ gây hại trước khi mô hình chính thực hiện xử lý, qua đó giúp cân bằng giữa hiệu suất mạnh mẽ và yếu tố an toàn cho người dùng.
Theo Anthropic, cơ chế bảo vệ đặc biệt này chỉ được kích hoạt trong chưa đến 5% tổng số phiên làm việc, đồng nghĩa với việc phần lớn người dùng vẫn sẽ được trải nghiệm sức mạnh gần như tương đương với Claude Mythos 5 mà không bị ảnh hưởng đáng kể đến tốc độ hay chất lượng phản hồi.
Theo Anthropic, cơ chế bảo vệ đặc biệt này chỉ được kích hoạt trong chưa đến 5% tổng số phiên làm việc, đồng nghĩa với việc phần lớn người dùng vẫn sẽ được trải nghiệm sức mạnh gần như tương đương với Claude Mythos 5 mà không bị ảnh hưởng đáng kể đến tốc độ hay chất lượng phản hồi.
Trong lĩnh vực lập trình, Claude Fable 5 gây ấn tượng mạnh khi đạt 80,3% trên bài kiểm tra SWE-Bench Pro, vượt xa mức 69,2% của Opus 4.8 và 58,6% của GPT-5.5, đồng thời được Stripe ghi nhận đã hoàn thành quá trình di trú một kho mã Ruby lên tới 50 triệu dòng chỉ trong một ngày làm việc.
Trong lĩnh vực lập trình, Claude Fable 5 gây ấn tượng mạnh khi đạt 80,3% trên bài kiểm tra SWE-Bench Pro, vượt xa mức 69,2% của Opus 4.8 và 58,6% của GPT-5.5, đồng thời được Stripe ghi nhận đã hoàn thành quá trình di trú một kho mã Ruby lên tới 50 triệu dòng chỉ trong một ngày làm việc.
Không chỉ nổi bật ở khả năng viết mã, Claude Fable 5 còn trở thành mô hình đầu tiên vượt mốc 90% trong bài kiểm tra phân tích dữ liệu phức tạp của Hex, trong khi nhiều doanh nghiệp tài chính đánh giá hệ thống này đạt độ chính xác gần như tuyệt đối ở các tác vụ suy luận, phân tích nguyên nhân và dự báo giá trị kỳ vọng.
Không chỉ nổi bật ở khả năng viết mã, Claude Fable 5 còn trở thành mô hình đầu tiên vượt mốc 90% trong bài kiểm tra phân tích dữ liệu phức tạp của Hex, trong khi nhiều doanh nghiệp tài chính đánh giá hệ thống này đạt độ chính xác gần như tuyệt đối ở các tác vụ suy luận, phân tích nguyên nhân và dự báo giá trị kỳ vọng.
Về năng lực thị giác máy tính, mô hình mới của Anthropic có thể tự chơi toàn bộ trò chơi Pokémon FireRed chỉ dựa trên ảnh chụp màn hình mà không cần công cụ hỗ trợ, đồng thời duy trì khả năng tập trung ổn định khi xử lý khối lượng dữ liệu lên tới hàng triệu token trong các tác vụ kéo dài.
Về năng lực thị giác máy tính, mô hình mới của Anthropic có thể tự chơi toàn bộ trò chơi Pokémon FireRed chỉ dựa trên ảnh chụp màn hình mà không cần công cụ hỗ trợ, đồng thời duy trì khả năng tập trung ổn định khi xử lý khối lượng dữ liệu lên tới hàng triệu token trong các tác vụ kéo dài.
Bên cạnh Fable 5, Anthropic cũng ra mắt Claude Mythos 5 dành cho nhóm đối tác được cấp phép và các nhà nghiên cứu được lựa chọn, công bố mức giá 10 USD cho mỗi triệu token đầu vào và 50 USD cho mỗi triệu token đầu ra, trong bối cảnh công ty đang đẩy nhanh lộ trình IPO để cạnh tranh trực tiếp với các tên tuổi AI hàng đầu trên thị trường.
Bên cạnh Fable 5, Anthropic cũng ra mắt Claude Mythos 5 dành cho nhóm đối tác được cấp phép và các nhà nghiên cứu được lựa chọn, công bố mức giá 10 USD cho mỗi triệu token đầu vào và 50 USD cho mỗi triệu token đầu ra, trong bối cảnh công ty đang đẩy nhanh lộ trình IPO để cạnh tranh trực tiếp với các tên tuổi AI hàng đầu trên thị trường.
Mời quý độc giả xem thêm video: 'Sứa ma' nước ngọt: Ngủ quên dưới đáy hồ, thức dậy là kỳ quan hiếm gặp.
Thiên Trang (th)
#Anthropic #AI #Claude Fable 5 #trí tuệ nhân tạo #công nghệ

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