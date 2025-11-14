Hà Nội

Thế giới

FSB chặn đứng âm mưu ám sát quan chức cấp cao Nga

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết họ đã ngăn chặn kế hoạch của Ukraine nhằm ám sát một quan chức cấp cao Nga tại thủ đô Moscow.

An An (Theo RT)

>>> Mời độc giả xem video: FSB chặn đứng âm mưu ám sát quan chức cấp cao Nga tại Moscow

Nguồn video: RT

RT đưa tin ngày 14/11, FSB cho biết họ đã ngăn chặn kế hoạch của Ukraine nhằm ám sát một quan chức cấp cao của Nga tại thủ đô Moscow.

"Tình báo Ukraine được cho là đã lên kế hoạch ám sát vị quan chức Nga trong chuyến thăm mộ người thân của ông tại nghĩa trang Troyekurovskoye ở Moscow", FSB cho biết trong một tuyên bố ngày 14/11.

nga.png
FSB phá âm mưu ám sát quan chức Nga. Ảnh chụp màn hình.

Theo FSB, các cơ quan tình báo Ukraine đã tuyển dụng một người di cư bất hợp pháp từ một quốc gia Trung Á, hai công dân Nga bị nghiện ma túy và một công dân Kiev bị truy nã tại Moscow vì tội giết người và buôn bán vũ khí để thực hiện vụ tấn công.

"Các đặc vụ FSB đã thu giữ một camera ngụy trang trong bình hoa mà các nghi phạm đã sử dụng để theo dõi địa điểm diễn ra vụ ám sát. Thiết bị này được điều khiển từ xa và có khả năng truyền dữ liệu ra bên ngoài nước Nga. Những nghi phạm đã sử dụng ứng dụng nhắn tin WhatsApp và Signal để liên lạc với một sĩ quan tình báo Ukraine và thảo luận về việc chuẩn bị cho vụ tấn công", FSB thông tin.

“Theo dữ liệu của FSB, chính quyền Kiev cũng đang chuẩn bị các cuộc tấn công tương tự ở các khu vực khác của Nga”, cơ quan FSB cảnh báo.

