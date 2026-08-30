Từ những giá trị về không gian, công nghệ và khả năng vận hành của mẫu xe SUV Territory, Ford Việt Nam mở rộng thông điệp “Sống Rộng” thành câu chuyện khám phá.

Video: Ford Việt Nam bổ sung phiên bản Territory Platinum mới.

Ngày 29/8 vừa, tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, TP.HCM, Ford Việt Nam chính thức khởi động chương trình “Sống Rộng cùng Territory”. Đây là điểm khởi đầu cho chuỗi hoạt động sẽ được triển khai tại nhiều địa phương trên cả nước, kết nối mẫu SUV đô thị Ford Territory với những câu chuyện, con người và trải nghiệm mang tinh thần “Sống Rộng”.

Ford Việt Nam khởi động chương trình “Sống rộng cùng Territory”.

Theo Ford Việt Nam, “Sống Rộng” được phát triển từ những giá trị cốt lõi của Territory như không gian rộng rãi, khả năng vận hành linh hoạt và các công nghệ hỗ trợ người dùng. Từ đó, thông điệp được mở rộng thành tinh thần cởi mở, chủ động lựa chọn, không ngừng khám phá những khả năng mới và vượt qua giới hạn của bản thân.

Territory – từ không gian chiếc xe đến trải nghiệm cuộc sống

Ra mắt tại Việt Nam từ năm 2022, Ford Territory đã có hơn 37.000 khách hàng lựa chọn. Trong 6 tháng đầu năm 2026, mẫu xe đạt doanh số 6.144 chiếc, tiếp tục nằm trong nhóm những mẫu xe nổi bật của phân khúc SUV đô thị cỡ C.

Không gian rộng rãi được Ford xác định là một trong những điểm mạnh của Territory, đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng, từ di chuyển hằng ngày, sinh hoạt gia đình đến các hoạt động trải nghiệm và sở thích cá nhân.

Ra mắt tại Việt Nam từ năm 2022, Ford Territory đã có hơn 37.000 khách hàng lựa chọn. Trong 6 tháng đầu năm 2026, mẫu xe đạt doanh số 6.144 chiếc.

Tháng 7/2026, Ford Việt Nam bổ sung phiên bản Territory Platinum, hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm thêm tiện nghi và công nghệ. Phiên bản này sở hữu nội thất da cao cấp màu ghi sáng, ốp bậc cửa mạ chrome tích hợp đèn LED cùng hệ thống âm thanh vòm 10 loa. Territory Platinum đồng thời được bổ sung các tính năng hỗ trợ lái thông minh trong điều kiện giao thông đông đúc và hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng thông minh, phát triển từ gói công nghệ hỗ trợ lái xe tiên tiến Co-Pilot 360.

Từ ngày 1/7/2026, toàn bộ dòng Ford Territory được áp dụng chính sách bảo hành tiêu chuẩn 5 năm hoặc 150.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.

Không gian rộng rãi được Ford xác định là một trong những điểm mạnh của Territory, đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng, từ di chuyển hằng ngày, đến sinh hoạt gia đình...

Bên cạnh sản phẩm, Ford cho biết hãng đang xây dựng hệ sinh thái dịch vụ với mạng lưới đại lý trên toàn quốc, cùng các tiện ích như tư vấn trực tuyến, ứng dụng Ford hỗ trợ theo dõi tình trạng xe và đặt lịch dịch vụ, dịch vụ lưu động, nhận và giao xe tận nơi, bảo dưỡng nhanh, cứu hộ 24/7 và xe thay thế.

Ông Antony Cherian Kurian, Giám đốc Tiếp thị và Bán hàng, Ford Việt Nam, cho biết Territory được phát triển nhằm hỗ trợ khách hàng thực hiện nhiều hơn trong cuộc sống hằng ngày. Theo ông, tinh thần “Sống Rộng” là cách đưa những giá trị của sản phẩm vào đời sống, tạo thêm không gian cho trải nghiệm, kết nối và những lựa chọn riêng.

“Sống Rộng” qua những câu chuyện đời thực

Không dừng ở việc giới thiệu sản phẩm, chương trình “Sống Rộng cùng Territory” tập trung vào những câu chuyện đời thực, qua đó khắc họa nhiều cách khác nhau để mỗi người mở rộng giới hạn của bản thân.

Không dừng ở việc giới thiệu sản phẩm, chương trình “Sống Rộng cùng Territory” tập trung vào những câu chuyện đời thực, qua đó khắc họa nhiều cách khác nhau.

Đó có thể là những người trẻ khám phá và làm mới các giá trị Việt để đưa dấu ấn cá nhân vươn xa; những người chủ động mở rộng tri thức, tư duy và lựa chọn con đường riêng; hay những cá nhân kiên trì vượt qua giới hạn của bản thân và những người dành thời gian, công sức để tạo ra các giá trị tích cực cho cộng đồng.

Theo Ford, mỗi người có một cách “Sống Rộng” riêng, nhưng cùng gặp nhau ở tinh thần cởi mở để khám phá những khả năng mới, chủ động kiến tạo những điều có ý nghĩa và không ngừng bứt phá giới hạn của chính mình.

TP.HCM được lựa chọn là điểm khởi đầu của chương trình. Tại sự kiện diễn ra ngày 29/8 ở Công viên Bờ sông Sài Gòn, khách tham quan có cơ hội tìm hiểu Ford Territory thông qua không gian trải nghiệm được xây dựng theo chủ đề “Sống Rộng”, tham gia các hoạt động tương tác và gặp gỡ những nhân vật với các câu chuyện về sáng tạo, vượt qua giới hạn và đóng góp cho cộng đồng.

Ford Việt Nam kỳ vọng đưa “Sống Rộng” trở thành một thông điệp không bị giới hạn trong phạm vi sản phẩm, mà được thể hiện qua những lựa chọn, trải nghiệm và kết nối của mỗi cá nhân...

Sau TP.HCM, chương trình dự kiến tiếp tục đến nhiều địa phương trên cả nước. Tại mỗi điểm đến, Ford sẽ kết nối với những cá nhân đang sinh sống, làm việc và tạo ra giá trị tại địa phương, qua đó giới thiệu thêm những góc nhìn và cách thức khác nhau về tinh thần “Sống Rộng”.

Thông qua chương trình, Ford Việt Nam kỳ vọng đưa “Sống Rộng” trở thành một thông điệp không bị giới hạn trong phạm vi sản phẩm, mà được thể hiện qua những lựa chọn, trải nghiệm và kết nối của mỗi cá nhân, với Ford Territory đóng vai trò đồng hành trên những hành trình khám phá và mở rộng khả năng của người dùng.