Không chỉ đưa khách hàng đến gần hơn với các mẫu xe mới, chuỗi trải nghiệm Ready Set Ford còn là cách Ford mở rộng cuộc cạnh tranh từ sản phẩm sang dịch vụ...

Video: Trải nghiệm tinh thần Ready Set Ford.

Chuỗi sự kiện “Sẵn Sàng Bứt Phá Cùng Ready Set Ford” diễn ra ở Hà Nội trong hai ngày 22-23/8, diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch Xây dựng Quốc gia (NECC - 1 phố Đỗ Đức Dục, Phường Từ Liêm), mở ra cơ hội lái thử xe, khám phá công nghệ và trải nghiệm hệ sinh thái dịch vụ.

Tại sự kiện, khách hàng có thể trực tiếp cầm lái toàn bộ dải sản phẩm chủ lực của Ford Việt Nam, đồng thời khám phá các phiên bản mới và những công nghệ hỗ trợ vận hành.

Ford Việt Nam đưa triết lý Ready Set Ford đến với các khách hàng toàn quốc.

Trong đó, Ranger Raptor 3.0 mang DNA của Ford Performance, hướng tới trải nghiệm vận hành mạnh mẽ; Everest Platinum+ sử dụng động cơ xăng 2.3L EcoBoost, kết hợp khả năng vận hành và các công nghệ hỗ trợ; trong khi Territory Platinum mới tập trung vào không gian, tiện nghi và công nghệ dành cho khách hàng đô thị.

Khu vực lái thử được thiết kế với nhiều bài trải nghiệm chuyên biệt, giúp khách hàng đánh giá khả năng vận hành của xe trong các điều kiện khác nhau. Hành trình Ready Set Ford được xây dựng theo ba nhóm trải nghiệm gồm “Kiến tạo”, “Bứt phá” và “Khám phá”. Các bài thử mô phỏng địa hình phức tạp, tăng tốc, phanh khẩn cấp và di chuyển qua đường hẹp, qua đó giúp người lái tìm hiểu khả năng kiểm soát xe cũng như vai trò của các hệ thống hỗ trợ.

Mẫu xe bán tải Ranger Raptor 3.0 mang DNA của Ford Performance, hướng tới trải nghiệm vận hành mạnh mẽ.

Ở bài “Kiến tạo”, khách hàng trải nghiệm vách nghiêng, cầu cao và hố so le để làm quen với việc kiểm soát xe ở tốc độ thấp, lựa chọn hướng di chuyển và duy trì độ bám. Các công nghệ như hệ dẫn động bốn bánh, kiểm soát địa hình, kiểm soát lực kéo và hỗ trợ đổ dốc được giới thiệu trong quá trình trải nghiệm.

Bài “Bứt phá” tập trung vào tăng tốc và phanh khẩn cấp, trong khi “Khám phá” mô phỏng đường hẹp với nhiều khúc cua, giúp người lái cảm nhận sự hỗ trợ của camera 360 độ, cảm biến quanh xe và trợ lực lái điện. Ngoài ra, chương trình còn có hoạt động lái thử đường đô thị.

Everest Platinum+ sử dụng động cơ xăng 2.3L EcoBoos.

Bên cạnh sản phẩm, Ford Việt Nam dành một khu vực riêng giới thiệu hệ sinh thái dịch vụ với thông điệp “Dịch vụ trọn an tâm”. Theo Ford, quá trình bàn giao xe chỉ là điểm bắt đầu của hành trình đồng hành cùng khách hàng.

Các dịch vụ được giới thiệu gồm dịch vụ lưu động tận nơi, dịch vụ nhận và giao xe tận nơi, bảo dưỡng nhanh 60 phút đối với các hạng mục tiêu chuẩn, cứu hộ đường bộ 24/7, ứng dụng Ford, phụ kiện chính hãng, bảo hiểm Ford Ensure và các gói bảo hành mở rộng.

Territory Platinum mới tập trung vào không gian, tiện nghi và công nghệ dành cho khách hàng đô thị.

Thông qua khu vực trải nghiệm dịch vụ, khách hàng có thể tìm hiểu các giải pháp hỗ trợ trong quá trình sử dụng xe, từ bảo dưỡng, sửa chữa đến bảo hiểm và cứu hộ.

Tinh thần kết nối cộng đồng cũng được đưa vào chuỗi sự kiện thông qua khu vực Ford Build Together. Hoạt động hướng tới việc kết nối Ford với khách hàng và các cộng đồng có chung mối quan tâm tới các hoạt động xã hội, qua đó lan tỏa những giá trị tích cực và tiếp nối các chương trình vì cộng đồng.

Việc mở rộng chuỗi trải nghiệm tới nhiều địa phương giúp khách hàng có thêm cơ hội tiếp cận trực tiếp các mẫu xe Ford, tìm hiểu công nghệ và dịch vụ,...

Sau Hà Nội, chương trình dự kiến được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh ngày 12-13/9, Nghệ An ngày 19/9, Thanh Hóa ngày 26/9, Hải Phòng ngày 3/10, Quảng Ninh ngày 10/10, Đắk Lắk ngày 17/10 và Đà Lạt vào ngày 24/10.

Việc mở rộng chuỗi trải nghiệm tới nhiều địa phương giúp khách hàng có thêm cơ hội tiếp cận trực tiếp các mẫu xe Ford, tìm hiểu công nghệ và dịch vụ, đồng thời kết nối với cộng đồng người dùng. Qua đó, Ford Việt Nam tiếp tục triển khai triết lý Ready Set Ford theo hướng lấy con người làm trọng tâm, đồng hành cùng khách hàng trong nhiều nhu cầu và hành trình sử dụng xe khác nhau.