Erik chúc mừng Hoà Minzy tìm được bến đỗ, tiết lộ tính cách Văn Cương

Erik có những chia sẻ đến đàn chị thân thiết Hòa Minzy sau khi cô công khai chuyện tình cảm với Văn Cương. Erik còn tiết lộ về tính cách của bạn trai nữ ca sĩ.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Erik chúc mừng Hoà Minzy tìm được bến đỗ, tiết lộ tính cách Văn Cương

Mới đây, trên trang cá nhân, Erik – thành viên thân thiết trong nhóm “gia đình Hoa Dâm Bụt” đã đăng tải dòng trạng thái đầy tình cảm dành cho Hoà Minzy sau khi nữ ca sĩ chính thức xác nhận yêu Văn Cương.

1-6296.jpg
Erik gửi lời chúc mừng đến Hoà Minzy trên trang cá nhân. Ảnh: FB Erik

Trong bài viết, Erik không giấu được sự xúc động khi chứng kiến đàn chị tìm thấy hạnh phúc sau biến cố trong chuyện tình cảm. Nam ca sĩ bày tỏ: “Thật lòng mà nói, bé út chờ đợi ngày này cũng lâu lắm rồi, ngày được thấy tình yêu này của anh chị chính thức được bước ra ngoài ánh sáng. Nhìn chị hạnh phúc như bây giờ, em thấy vui thay cho chị rất nhiều. Sau tất cả những gì chị đã đi qua, cuối cùng chị cũng đã tìm được cho mình một bến đỗ bình yên”.

Không chỉ gửi lời chúc mừng, Erik còn chia sẻ thêm về ấn tượng của mình đối với Văn Cương – người bạn đời hiện tại của Hoà Minzy. Theo nam ca sĩ, Văn Cương là người đàn ông giản dị, không phô trương nhưng rất chân thành và ấm áp.

5.jpg
Erik, Hoà Minzy, Đức Phúc là những người chị em thân thiết trong nhóm "gia đình Hoa Dâm Bụt". Ảnh: FB Erik

Erik cho biết chỉ cần quan sát cách Văn Cương đối xử với Hoà Minzy và bé Bo cũng đủ để hiểu được tính cách của anh. Nam ca sĩ chia sẻ: “Anh Cương – có lẽ không cần phải nói quá nhiều điều hoa mỹ. Chỉ cần nhìn cách anh yêu thương chị, quan tâm và dành tình cảm cho bé Bo cũng đủ để cảm nhận được anh là một người đàn ông tử tế, ấm áp như thế nào”.

Theo Erik, Văn Cương còn là người sẵn sàng đứng phía sau làm hậu phương vững chắc để Hoà Minzy yên tâm theo đuổi sự nghiệp. Dù khá ít nói và có phần hướng nội giống Erik, nhưng mỗi lần gặp gỡ, anh luôn quan tâm đến mọi người xung quanh bằng sự chân thành.

4-8960.jpg
Hòa Minzy và bạn trai. Ảnh: FB Hòa Minzy
3-5719.jpg
Hòa Minzy công khai bạn trai. Ảnh: FB Hòa Minzy

Nam ca sĩ cũng tiết lộ rằng bé Bo – con trai của Hoà Minzy dành nhiều tình cảm cho Văn Cương, điều khiến anh càng thêm tin rằng đàn chị đã chọn đúng người đồng hành.

Ngay dưới bài đăng của Erik, đông đảo người hâm mộ đã để lại bình luận chúc mừng Hoà Minzy. Nhiều khán giả cho biết họ cảm thấy vui lây khi nữ ca sĩ cuối cùng cũng tìm được một người mang lại sự bình yên và hạnh phúc sau biến cố hôn nhân trước đó.

Chuyện tình cảm của Hoà Minzy đang trở thành đề tài được quan tâm trên mạng xã hội. Trên trang cá nhân, ca sĩ Hòa Minzy vừa lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm với Văn Cương. Nữ ca sĩ cũng tiết lộ chuyện tình cảm được hai bên gia đình ủng hộ, cả hai cũng đã về ra mắt gia đình.

Được biết, Hòa Minzy và Văn Cương quen nhau từ chương trình Sao nhập ngũ 2022. Văn Cương cũng chính là chàng trai xuất hiện trong dự án sắp phát hành của Hòa Minzy - MV "Ngày về anh cưới em". Cô làm sản phẩm này để đánh dấu cột mốc quan trọng của đôi lứa.

Xem video: Hòa Minzy giới thiệu MV mới
