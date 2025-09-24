Hà Nội

Mối quan hệ thân thiết giữa Đức Phúc - Hòa Minzy - Erik

Giải trí

Mối quan hệ thân thiết giữa Đức Phúc - Hòa Minzy - Erik

Nhắc đến tình bạn thân thiết trong showbiz Việt, không thể không nhắc đến gia đình 'Hoa dâm bụt' gồm các ca sĩ: Đức Phúc, Hòa Minzy và Erik.

Thu Cúc (tổng hợp)
Khi Đức Phúc thi Intervision 2025 diễn ra tại Nga, Erik và Hòa Minzy đến tận nơi tổ chức để cổ vũ nam ca sĩ. Ảnh: FB Erik.
Khi Đức Phúc thi Intervision 2025 diễn ra tại Nga, Erik và Hòa Minzy đến tận nơi tổ chức để cổ vũ nam ca sĩ. Ảnh: FB Erik.
Erik chia sẻ trên trang cá nhân, anh luôn có niềm tin Đức Phúc sẽ làm nên chuyện sau khi xem xong các tiết mục của các đại diện đến từ các nước. Ảnh: FB Erik.
Erik chia sẻ trên trang cá nhân, anh luôn có niềm tin Đức Phúc sẽ làm nên chuyện sau khi xem xong các tiết mục của các đại diện đến từ các nước. Ảnh: FB Erik.
Sau khi Đức Phúc đăng quang quán quân Intervision 2025, Hòa Minzy cho biết: “Không bõ công qua Nga ủng hộ em trai yêu, em của chị giỏi lắm. Chúc mừng Đức Phúc”. Ảnh: Saostar.
Sau khi Đức Phúc đăng quang quán quân Intervision 2025, Hòa Minzy cho biết: “Không bõ công qua Nga ủng hộ em trai yêu, em của chị giỏi lắm. Chúc mừng Đức Phúc”. Ảnh: Saostar.
Đức Phúc cùng Hòa Minzy và Erik chơi thân từ năm 2017. Ảnh: FB Đức Phúc.
Đức Phúc cùng Hòa Minzy và Erik chơi thân từ năm 2017. Ảnh: FB Đức Phúc.
Erik chia sẻ trên Vietnamnet, nhóm như 3 chị em ruột, đi đâu làm gì cũng nghĩ đến nhau. Ảnh: FB Đức Phúc.
Erik chia sẻ trên Vietnamnet, nhóm như 3 chị em ruột, đi đâu làm gì cũng nghĩ đến nhau. Ảnh: FB Đức Phúc.
Trong cuộc phỏng vấn với Tổ Quốc, Erik cho biết, gia đình ‘Hoa dâm bụt’ cạnh tranh tích cực trong công việc. "Chúng tôi nhìn vào nhau và nhắc nhau cố gắng”, Erik nói. Ảnh: FB Đức Phúc.
Trong cuộc phỏng vấn với Tổ Quốc, Erik cho biết, gia đình ‘Hoa dâm bụt’ cạnh tranh tích cực trong công việc. "Chúng tôi nhìn vào nhau và nhắc nhau cố gắng”, Erik nói. Ảnh: FB Đức Phúc.
Chia sẻ trên Dân việt, Erik cho biết, mỗi khi người trong nhóm có sản phẩm âm nhạc, hai người còn lại chủ động chia sẻ giúp trên mạng xã hội. Ảnh: FB Đức Phúc.
Chia sẻ trên Dân việt, Erik cho biết, mỗi khi người trong nhóm có sản phẩm âm nhạc, hai người còn lại chủ động chia sẻ giúp trên mạng xã hội. Ảnh: FB Đức Phúc.
Theo Saostar, Đức Phúc từng tiết lộ rằng anh lưu tên Hòa Minzy trong điện thoại là ‘chị ruột’. Ảnh: FB Đức Phúc.
Theo Saostar, Đức Phúc từng tiết lộ rằng anh lưu tên Hòa Minzy trong điện thoại là ‘chị ruột’. Ảnh: FB Đức Phúc.
Trong một lần đi diễn chung bên Úc, vì căn phòng quá lớn, Đức Phúc và Hòa Minzy lại sợ có người lạ xâm nhập nên cả hai quyết định ngủ chung một phòng, đóng chặt cửa và chặn hết vali lại. Ảnh: FB Đức Phúc.
Trong một lần đi diễn chung bên Úc, vì căn phòng quá lớn, Đức Phúc và Hòa Minzy lại sợ có người lạ xâm nhập nên cả hai quyết định ngủ chung một phòng, đóng chặt cửa và chặn hết vali lại. Ảnh: FB Đức Phúc.
Gia đình của ba chị em nhà ‘Hoa dâm bụt’ thường gặp mặt vào dịp Tết, đi du lịch chung. Ảnh: FB Đức Phúc.
Gia đình của ba chị em nhà ‘Hoa dâm bụt’ thường gặp mặt vào dịp Tết, đi du lịch chung. Ảnh: FB Đức Phúc.
Thu Cúc (tổng hợp)
