Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hot girl Trương Hoàng Mai Anh khoe nhan sắc sang chảnh tại bến Thượng Hải

Cộng đồng trẻ

Hot girl Trương Hoàng Mai Anh khoe nhan sắc sang chảnh tại bến Thượng Hải

Hot girl Trương Hoàng Mai Anh vừa gây chú ý khi tung loạt ảnh mới chụp tại bến Thượng Hải, Trung Quốc.

Thiên Anh
Hot girl Trương Hoàng Mai Anh – gương mặt quen thuộc trong làng mẫu ảnh Hà Nội – vừa gây chú ý khi tung loạt ảnh mới chụp tại bến Thượng Hải, Trung Quốc.
Hot girl Trương Hoàng Mai Anh – gương mặt quen thuộc trong làng mẫu ảnh Hà Nội – vừa gây chú ý khi tung loạt ảnh mới chụp tại bến Thượng Hải, Trung Quốc.
Trong khung cảnh mang hơi thở cổ điển của những toà kiến trúc châu Âu xen lẫn nét hiện đại của thành phố phồn hoa, Mai Anh nổi bật với vẻ đẹp tinh tế, thanh lịch và khí chất “tiểu thư” sang chảnh.
Trong khung cảnh mang hơi thở cổ điển của những toà kiến trúc châu Âu xen lẫn nét hiện đại của thành phố phồn hoa, Mai Anh nổi bật với vẻ đẹp tinh tế, thanh lịch và khí chất “tiểu thư” sang chảnh.
Trong loạt ảnh mới đăng tải, người đẹp xuất hiện với nhiều set đồ mang phong cách công sở cao cấp. Những bộ váy suit ôm dáng, áo blazer dáng dài phối chân váy ngắn hay các thiết kế tweed cổ điển đều được cô nàng diện đầy khí chất.
Trong loạt ảnh mới đăng tải, người đẹp xuất hiện với nhiều set đồ mang phong cách công sở cao cấp. Những bộ váy suit ôm dáng, áo blazer dáng dài phối chân váy ngắn hay các thiết kế tweed cổ điển đều được cô nàng diện đầy khí chất.
Ở mỗi shoot hình, gương mặt của Mai Anh toát lên vẻ nhẹ nhàng nhưng không kém phần sắc sảo. Làn da sáng mịn, makeup tông nâu – hồng tự nhiên giúp tôn lên các đường nét hài hòa. Mái tóc ngắn uốn cụp tạo cảm giác cổ điển, rất hợp với bối cảnh những tòa nhà đá xám đậm chất Thượng Hải cổ.
Ở mỗi shoot hình, gương mặt của Mai Anh toát lên vẻ nhẹ nhàng nhưng không kém phần sắc sảo. Làn da sáng mịn, makeup tông nâu – hồng tự nhiên giúp tôn lên các đường nét hài hòa. Mái tóc ngắn uốn cụp tạo cảm giác cổ điển, rất hợp với bối cảnh những tòa nhà đá xám đậm chất Thượng Hải cổ.
Trương Hoàng Mai Anh vốn là một trong những hot girl thế hệ mới được yêu thích trên mạng xã hội. Trước khi được biết đến rộng rãi, cô từng là sinh viên Khoa Tài chính – Ngân hàng của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.
Trương Hoàng Mai Anh vốn là một trong những hot girl thế hệ mới được yêu thích trên mạng xã hội. Trước khi được biết đến rộng rãi, cô từng là sinh viên Khoa Tài chính – Ngân hàng của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.
Cái duyên với nghệ thuật bắt đầu khi Mai Anh được một người bạn giới thiệu đi chụp hình cho một tờ báo teen. Tuy nhiên, vì gia đình chưa đồng ý, cô nàng buộc phải tạm dừng.
Cái duyên với nghệ thuật bắt đầu khi Mai Anh được một người bạn giới thiệu đi chụp hình cho một tờ báo teen. Tuy nhiên, vì gia đình chưa đồng ý, cô nàng buộc phải tạm dừng.
Mãi đến năm 2014, khi nhận được sự ủng hộ từ gia đình, Mai Anh mới chính thức bước vào công việc người mẫu ảnh cho các shop thời trang và báo chí.
Mãi đến năm 2014, khi nhận được sự ủng hộ từ gia đình, Mai Anh mới chính thức bước vào công việc người mẫu ảnh cho các shop thời trang và báo chí.
Dù lĩnh vực mẫu online cạnh tranh khốc liệt, nhưng sự thân thiện, gương mặt sáng và phong cách cuốn hút đã giúp Mai Anh nhanh chóng tạo dấu ấn.
Dù lĩnh vực mẫu online cạnh tranh khốc liệt, nhưng sự thân thiện, gương mặt sáng và phong cách cuốn hút đã giúp Mai Anh nhanh chóng tạo dấu ấn.
Bên cạnh làm mẫu ảnh, Mai Anh còn “lấn sân” sang đóng MV ca nhạc như Cô gái nông thôn, Khi anh bối rối của ca sĩ Lynk Lee. Cô cũng từng xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình được khán giả yêu thích như Bánh đúc có xương, Tuổi thanh xuân, Ma làng 2… Dù chỉ đảm nhận các vai nhỏ, nhưng những trải nghiệm này giúp Mai Anh khám phá thêm niềm yêu thích đối với diễn xuất.
Bên cạnh làm mẫu ảnh, Mai Anh còn “lấn sân” sang đóng MV ca nhạc như Cô gái nông thôn, Khi anh bối rối của ca sĩ Lynk Lee. Cô cũng từng xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình được khán giả yêu thích như Bánh đúc có xương, Tuổi thanh xuân, Ma làng 2… Dù chỉ đảm nhận các vai nhỏ, nhưng những trải nghiệm này giúp Mai Anh khám phá thêm niềm yêu thích đối với diễn xuất.
Hình ảnh của Mai Anh gắn liền với phong cách thanh lịch, nữ tính nhưng không kém phần hiện đại. Mỗi bộ ảnh mới đều nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt yêu thích. Loạt ảnh tại bến Thượng Hải lần này tiếp tục khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế và khả năng “biến mọi góc phố thành studio” của hot girl Hà Thành. Với đà phát triển hiện tại, Trương Hoàng Mai Anh được kỳ vọng sẽ còn tiến xa hơn nữa trong lĩnh vực nghệ thuật và thời trang.
Hình ảnh của Mai Anh gắn liền với phong cách thanh lịch, nữ tính nhưng không kém phần hiện đại. Mỗi bộ ảnh mới đều nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt yêu thích. Loạt ảnh tại bến Thượng Hải lần này tiếp tục khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế và khả năng “biến mọi góc phố thành studio” của hot girl Hà Thành. Với đà phát triển hiện tại, Trương Hoàng Mai Anh được kỳ vọng sẽ còn tiến xa hơn nữa trong lĩnh vực nghệ thuật và thời trang.
Thiên Anh
#Hot girl Trương Hoàng Mai Anh #Nhan sắc sang chảnh #bến Thượng Hải #Ảnh chụp du lịch #Gây chú ý truyền thông #Trương Hoàng Mai Anh

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT