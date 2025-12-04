Hà Nội

Hàn Hằng khoe nhan sắc mẹ một con rạng rỡ, vóc dáng thon gọn như thời son rỗi

Cộng đồng trẻ

Hàn Hằng khoe nhan sắc mẹ một con rạng rỡ, vóc dáng thon gọn như thời son rỗi

Chỉ một thời gian ngắn sau 'vượt cạn', Hàn Hằng khiến nhiều người ngạc nhiên khi đã lấy lại vóc dáng thon gọn chẳng khác gì thời con gái.

Trầm Phương
Sau khi đón thiên thần nhỏ đầu lòng cùng ông xã Huyme (Vlogger Phạm Công Thành), hot girl Hàn Hằng (Hàn Hải Hằng, sinh năm 1999) đang tận hưởng những ngày tháng viên mãn và hạnh phúc trong vai trò làm mẹ bỉm sữa. (Ảnh: IGNV)
Mới đây, loạt ảnh được cô nàng chia sẻ đã khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ trước nhan sắc và vóc dáng rạng rỡ, thon gọn đến ngỡ ngàng chỉ sau một thời gian ngắn vượt cạn.(Ảnh: IGNV)
Trong những bức ảnh được chia sẻ, Hàn Hằng xuất hiện với vẻ ngoài trẻ trung, năng động, khoe trọn vóc dáng đáng mơ ước. (Ảnh: IGNV)
Cô diện bộ trang phục gồm áo màu nâu kết hợp cùng sơ mi denim khoác ngoài, kèm theo quần shorts ngắn đồng màu và boots da lộn cá tính. (Ảnh: IGNV)
Thiết kế này không chỉ tôn lên làn da trắng mịn mà còn khéo léo khoe đôi chân thon dài và vòng eo gọn gàng. (Ảnh: IGNV)
Dù là ảnh chụp ngoài trời với bối cảnh xanh mát của cây cối và bức tường trắng hay khoảnh khắc ấm cúng tại một quán cà phê được trang trí chủ đề Giáng sinh lãng mạn, Hàn Hằng luôn toát lên vẻ đẹp ngọt ngào, dịu dàng của người mẹ nhưng vẫn giữ được nét quyến rũ, cá tính vốn có. (Ảnh: IGNV)
Nhan sắc mẹ bỉm của Hàn Hằng nhận về "cơn mưa" lời khen từ cộng đồng mạng. Cô được nhận xét có gương mặt bầu bĩnh, phúc hậu hơn sau sinh nhưng vóc dáng vẫn thon gọn, chứng minh khả năng "về dáng thần tốc" của hot girl Thanh Hóa. (Ảnh: IGNV)
Là một trong những gương mặt nổi tiếng trong giới hot girl gen Z với biệt danh "hot girl tạp hóa", Hàn Hằng luôn được ngưỡng mộ nhờ gương mặt xinh đẹp, cuốn hút và phong cách thời trang gợi cảm, cá tính. (Ảnh: IGNV)
Sau khi sinh con, dù đã bước vào cuộc sống "bỉm sữa", cô nàng vẫn giữ được thần thái tươi tắn và rạng ngỡ. (Ảnh: IGNV)
Hàn Hằng và Huyme đã có một hành trình yêu kéo dài 5 năm trước khi chính thức về chung một nhà bằng lễ ăn hỏi ấm cúng vào tháng 3/2025. Cặp đôi đón em bé đầu lòng vào cuối tháng 8 cùng năm và giữ kín thông tin cho đến khi hình ảnh sau sinh được đăng tải công khai. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Hàn Hằng #nhan sắc #bà mẹ trẻ #vóc dáng #hot girl tạp hóa

