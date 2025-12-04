Hà Nội

Cặp đôi Tiktoker đình đám Linda Ngô và Phong Đạt thông báo có tin vui

Cộng đồng trẻ

Sau hơn hai năm chính thức về chung một nhà, cặp đôi TikToker đình đám Linda Ngô và Phong Đạt vừa chính thức công bố tin vui mang thai con đầu lòng.

Trầm Phương
Linda Ngô (SN 2000) và Phong Đạt (SN 1994) là một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất trên mạng xã hội Việt Nam. Thông tin Linda Ngô mang thai em bé đầu lòng nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhận được "cơn mưa" lời chúc phúc từ cộng đồng mạng và người hâm mộ. (Ảnh: FBNV)
Để chia sẻ tin vui đặc biệt này, Linda Ngô và Phong Đạt đã thực hiện một bộ ảnh kỷ niệm vô cùng sang trọng và nghệ thuật. (Ảnh: FBNV)
Trong bộ ảnh, Linda Ngô khoe trọn vóc dáng quyến rũ cùng chiếc bụng bầu đáng yêu trong chiếc đầm đen bó sát, trễ vai. Phong Đạt luôn đồng hành, ân cần ôm trọn vợ, ánh mắt không rời khỏi cô và em bé. (Ảnh: FBNV)
Bộ ảnh được thực hiện trong không gian xanh mát, lãng mạn với trang phục tone-sur-tone màu đen huyền bí, tôn lên sự lịch lãm và hạnh phúc viên mãn. (Ảnh: FBNV)
Trong một bức ảnh, Linda Ngô cũng gửi lời cảm ơn đến mọi người: "Cảm ơn mọi người rất nhiều vì những lời chúc dễ thương hôm nay", xác nhận tin vui đến với người hâm mộ. (Ảnh: FBNV)
Ngay khi tin tức được công bố, cặp đôi đã nhận được vô số lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và cộng đồng fan. (Ảnh: FBNV)
Mọi người đều bày tỏ sự bất ngờ và hạnh phúc khi chứng kiến cặp đôi hot TikToker chuẩn bị bước sang một chương mới của cuộc đời - hành trình làm cha mẹ. (Ảnh: FBNV)
Linda Ngô và Phong Đạt đều sinh ra và lớn lên tại Nga, sau đó trở về Việt Nam lập nghiệp và cùng nhau phát triển kênh nội dung sáng tạo. (Ảnh: FBNV)
Sau 6 năm hẹn hò, cặp đôi chính thức về chung một nhà bằng một đám cưới hoành tráng vào tháng 3/2023. (Ảnh: FBNV)
Hiện tại, kênh TikTok của cặp đôi sở hữu hàng triệu người theo dõi, nổi tiếng với những clip hài hước, lầy lội xoay quanh cuộc sống vợ chồng son và những màn "troll" nhau không hồi kết. (Ảnh: FBNV)
Trầm Phương
#Linda Ngô #Phong Đạt #tin vui #mang thai #TikToker #Cặp đôi Tiktoker đình đám

