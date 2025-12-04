Hà Nội

Dàn 'nam thần' U22 Việt Nam ở SEA Games 33 khiến hội chị em 'xốn xang'

Cộng đồng trẻ

Dàn 'nam thần' U22 Việt Nam ở SEA Games 33 khiến hội chị em 'xốn xang'

Lên đường sang Thái Lan dự SEA Games 33, dàn cầu thủ trẻ U22 Việt Nam không chỉ mang theo niềm hy vọng chinh phục HCV mà còn gây chú ý bởi ngoại hình nổi bật.

Trầm Phương
Đội tuyển U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan không chỉ được đánh giá cao về chuyên môn sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, mà còn sở hữu một lứa cầu thủ đầy tiềm năng với phong độ lẫn ngoại hình ấn tượng.
Trần Trung Kiên (SN 2003) là cầu thủ sở hữu chiều cao ấn tượng nhất đội (1m91) và là một trong những thủ môn trẻ cao nhất lịch sử bóng đá Việt Nam.
Chiều cao vượt trội cùng gương mặt góc cạnh, phong thái lạnh lùng, Trung Kiên dễ dàng khiến người đối diện liên tưởng đến hình mẫu "nam thần" trong phim ảnh.
Khác với sự góc cạnh của Trung Kiên, Cao Văn Bình (sinh năm 2005, Nghệ An) mang vẻ đẹp hiền lành, thư sinh, đúng chuẩn "hot boy học đường" với chiều cao 1m83.
Dù là một trong những cầu thủ trẻ nhất đội, Văn Bình từng là thủ thành số 1 của U20 Việt Nam tại VCK U20 châu Á 2023. Anh được giới chuyên môn khen ngợi về phản xạ xuất thần.
Vẻ ngoài dễ mến, ít chia sẻ đời tư trên mạng xã hội càng làm tăng thêm sự tò mò và yêu mến của người hâm mộ.
Nguyễn Đức Anh (sinh năm 2003, Hà Nội) là nhân tố quan trọng trong thành tích vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2025 của U23 Việt Nam. Anh được đánh giá là mẫu hậu vệ chắc chắn và đầy kỷ luật trên sân cỏ.
Đức Anh sở hữu ngoại hình điển trai, thu hút cùng vóc dáng cân đối (cao 1m75, nặng 68kg). Anh được săn đón nồng nhiệt sau mỗi trận đấu.
Đặc biệt, anh chàng sở hữu nụ cười "tỏa nắng" khiến các fan nữ phải "xốn xang".
Nguyễn Đình Bắc (sinh năm 2004) là nhân tố quan trọng giúp U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á khi ghi hai bàn quyết định.
Anh là tiền đạo trẻ tài năng, mang vẻ ngoài hiền lành, sáng sủa dễ tạo thiện cảm với người đối diện. Sở hữu chiều cao 1,80 m, gương mặt sáng và cơ bụng 6 múi, Đình Bắc được đánh giá là một trong những cầu thủ hút fan nhất hiện nay.
Đình Bắc chính là trụ cột và là niềm hy vọng vàng của U22 Việt Nam tại đấu trường SEA Games.
Trầm Phương
