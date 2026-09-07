Bị ngập nước, đã chạy gần 240.000 km và sử dụng hộp số tự động vẫn không đủ để ngăn chiếc Honda NSX này đạt mức giá đáng kể.

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Honda NSX nguyên bản đã trở nên có giá trị đến mức ngay cả một chiếc xe từng bị ngâm nước hoàn toàn vẫn có thể được bán với giá cao. Chiếc NSX đời 1991 của một chủ xe ở Nhật Bản chính là minh chứng.

Vào tháng 7 năm ngoái, nơi mà Honda NSX này đang trú ngụ đã trải qua đợt mưa lớn. Hậu quả là chiếc xe đã bị ngập đến tận nắp ca-pô khi đang nằm trong gara.

Honda NSX 1991 cũ ngập nước ODO 240.000 km, vẫn rao bán giá cao.

Chiếc NSX màu đỏ Formula Red mới đây đã được bán đấu giá trên trang Yahoo Auctions Japan sau khi bị hư hỏng do lũ lụt. Thông tin đăng bán cho biết đây là một chiếc NA1 đời 1991 với số công-tơ-mét lên đến 236.776 km. Xe dùng động cơ V6, dung tích 3.0L, hộp số tự động 4 cấp và từng qua tay nhiều chủ sở hữu.

Quan trọng hơn, người bán không cố che giấu những gì đã xảy ra với chiếc Honda NSX của mình. Thông tin đăng bán mô tả rõ đây là một chiếc Honda bị ngập nước, được bán nguyên trạng. Thậm chí, chủ xe còn gọi chiếc ôtô này là "đồ bỏ đi" và cần phải phục chế. Những bức ảnh cũng cho thấy rõ ràng tình trạng của xe.

Chiếc NSX màu đỏ Formula Red mới đây đã được bán đấu giá trên trang Yahoo Auctions Japan sau khi bị hư hỏng do lũ lụt.

Hình ảnh do chủ xe đăng kèm tin rao bán cho thấy chiếc NSX nằm trong làn nước đục ngầu, ngập cao đến gần phần trên của cửa xe. Đây cũng chính là điểm khiến câu chuyện trở nên kỳ lạ.

Phiên đấu giá bắt đầu ở mức chỉ 1 triệu Yên (khoảng 6.400 USD). Mức giá này có vẻ phù hợp với một chiếc xe 35 năm tuổi từng bị biến thành một “bể cá” dù chỉ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, 93 lượt đấu giá cuối cùng đã đẩy giá của chiếc Honda NSX lên 8,004 triệu Yên (khoảng 51.000 USD). Phiên đấu giá đã kết thúc vào ngày 15/8 vừa qua.

Hình ảnh do chủ xe đăng kèm tin rao bán cho thấy chiếc NSX nằm trong làn nước đục ngầu, ngập cao đến gần phần trên của cửa xe

Đây là một khoản tiền lớn đối với một chiếc NSX vốn đã có không có nhiều ưu điểm ngay cả trước khi bị ngập nước. Chiếc xe này không phải phiên bản được trang bị hộp số sàn vốn được ưa chuộng hơn. Bên cạnh đó là khối lượng công việc khổng lồ có thể phải thực hiện để phục hồi một chiếc xe từng bị ngâm sâu trong nước như vậy.

Nước ngập đến nắp ca-pô đồng nghĩa với nhiều vấn đề mà chủ xe mới phải đối mặt. Dây điện, giắc cắm nối, các mô-đun điều khiển, công tắc, ghế và vô số kết nối điện có thể trở thành những điểm bị ăn mòn trong tương lai. Hệ truyền động cũng đặt ra những câu hỏi riêng, tùy thuộc vào thời gian chiếc xe bị ngâm và việc nước có xâm nhập vào bên trong hay không.

Phiên đấu giá bắt đầu ở mức chỉ 1 triệu Yên (khoảng 6.400 USD). Mức giá này có vẻ phù hợp với một chiếc xe 35 năm tuổi từng bị biến thành một “bể cá”.

Cách đây vài năm, cũng từng có một chiếc Honda NSX được tìm thấy dưới lòng sông. Một đội phục chế NSX chuyên nghiệp từng cam kết đưa xe trở lại nhưng đến giờ, dự án vẫn chưa được hoàn thành.

Có lẽ người trả giá cao nhất đã nhìn thấy một dự án phục chế đáng để bắt tay vào thực hiện. Có thể nguồn gốc từ Nhật Bản khiến chiếc xe đặc biệt hấp dẫn đối với một người nào đó. Dù lý do là gì, việc ai đó bỏ ra số tiền lớn như vậy cho một chiếc NSX số tự động đã chạy gần 240.000 km và mới đây còn bị biến thành tàu ngầm bất đắc dĩ vẫn khiến nhiều người không khỏi thắc mắc.