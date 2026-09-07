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[GALLERY] Porsche GT3 Bergsport đặc biệt ra mắt - xe thể thao chuyên vượt đèo

Số hóa - Xe

[GALLERY] Porsche GT3 Bergsport đặc biệt ra mắt - xe thể thao chuyên vượt đèo

Porsche GT3 Bergsport tôn vinh những con đường quanh co hiểm trở ở dãy Alps với màu sắc và chi tiết được thiết kế riêng với các cung đường núi ngoằn ngoèo.

Nguyễn Chung -
Porsche chỉ bán Bergsport tại Áo, Pháp, Ý và Thụy Sĩ. Dựa trên mẫu 911 GT3 Touring hiện tại và được tạo ra bởi bộ phận cá nhân hóa Exclusive Manufaktur của Porsche, chiếc xe này cố gắng nắm bắt tinh thần lái một chiếc xe tuyệt vời trên những cung đường đẹp và thú vị nhất thế giới.
Porsche chỉ bán Bergsport tại Áo, Pháp, Ý và Thụy Sĩ. Dựa trên mẫu 911 GT3 Touring hiện tại và được tạo ra bởi bộ phận cá nhân hóa Exclusive Manufaktur của Porsche, chiếc xe này cố gắng nắm bắt tinh thần lái một chiếc xe tuyệt vời trên những cung đường đẹp và thú vị nhất thế giới.
Điểm thu hút chính là màu Valleygreenmetallic, một màu sơn mới được phát triển riêng cho Bergsport. Sắc xanh đậm của nó chứa các hạt kim loại vàng nhằm gợi lên khung cảnh vùng núi Alps và ánh nắng trên tuyết mới.
Điểm thu hút chính là màu Valleygreenmetallic, một màu sơn mới được phát triển riêng cho Bergsport. Sắc xanh đậm của nó chứa các hạt kim loại vàng nhằm gợi lên khung cảnh vùng núi Alps và ánh nắng trên tuyết mới.
Gói trang bị trọng lượng nhẹ là trang bị tiêu chuẩn, mặc dù Porsche đã thay thế bộ mâm hợp kim magie thông thường bằng mâm hợp kim nhôm rèn cứng cáp hơn, phù hợp hơn với những con đường núi gồ ghề.
Gói trang bị trọng lượng nhẹ là trang bị tiêu chuẩn, mặc dù Porsche đã thay thế bộ mâm hợp kim magie thông thường bằng mâm hợp kim nhôm rèn cứng cáp hơn, phù hợp hơn với những con đường núi gồ ghề.
Những bánh xe này được sơn màu White Gold và Ceramica, và heo phanh màu cam lấy cảm hứng từ ánh hoàng hôn trên núi - sắc đỏ mà trên các ngọn núi trước bình minh hoặc sau hoàng hôn được sơn trên các heo phanh phía sau.
Những bánh xe này được sơn màu White Gold và Ceramica, và heo phanh màu cam lấy cảm hứng từ ánh hoàng hôn trên núi - sắc đỏ mà trên các ngọn núi trước bình minh hoặc sau hoàng hôn được sơn trên các heo phanh phía sau.
Xe được trang bị đèn pha LED HD-Matrix màu khói, họa tiết cờ ca rô lấy cảm hứng từ 908 Bergspyder trên nắp ca-pô và các huy hiệu đặc biệt. Biểu tượng trên nắp động cơ mô tả bốn đỉnh núi Alps, mỗi đỉnh tượng trưng cho một quốc gia nhận xe, cùng với một con đường quanh co.
Xe được trang bị đèn pha LED HD-Matrix màu khói, họa tiết cờ ca rô lấy cảm hứng từ 908 Bergspyder trên nắp ca-pô và các huy hiệu đặc biệt. Biểu tượng trên nắp động cơ mô tả bốn đỉnh núi Alps, mỗi đỉnh tượng trưng cho một quốc gia nhận xe, cùng với một con đường quanh co.
Để đảm bảo người lái có thể "dợt đèo" cả ngày, Bergsport được trang bị bình xăng tùy chọn 90 lít, cùng với những tiện ích đáng giá khác bao gồm hệ thống nâng trục trước và ghế ngồi thể thao bằng sợi carbon có thể gập lại, được bọc da Valleygreen cao cấp. Tuy nhiên, không giống như một số cấu hình GT3 mạnh mẽ khác , chiếc xe này có ghế sau.
Để đảm bảo người lái có thể "dợt đèo" cả ngày, Bergsport được trang bị bình xăng tùy chọn 90 lít, cùng với những tiện ích đáng giá khác bao gồm hệ thống nâng trục trước và ghế ngồi thể thao bằng sợi carbon có thể gập lại, được bọc da Valleygreen cao cấp. Tuy nhiên, không giống như một số cấu hình GT3 mạnh mẽ khác , chiếc xe này có ghế sau.
Những điểm nhấn màu cam xuất hiện trên đường chỉ khâu, công tắc khởi động, bàn đạp ga, vô lăng và cần số tay. Chúng được bổ sung bởi những đường chỉ khâu chéo màu đen trắng trầm hơn trên cửa và bảng điều khiển, tạo thành hình ảnh những đỉnh núi cách điệu, trong khi ngay cả chìa khóa, túi đựng đồ và ví đựng tài liệu cũng được thiết kế đặc trưng của Bergsport.
Những điểm nhấn màu cam xuất hiện trên đường chỉ khâu, công tắc khởi động, bàn đạp ga, vô lăng và cần số tay. Chúng được bổ sung bởi những đường chỉ khâu chéo màu đen trắng trầm hơn trên cửa và bảng điều khiển, tạo thành hình ảnh những đỉnh núi cách điệu, trong khi ngay cả chìa khóa, túi đựng đồ và ví đựng tài liệu cũng được thiết kế đặc trưng của Bergsport.
Thông báo của Porsche không nêu giá bán cho 100 khách hàng may mắn ở châu Âu, nhưng những chi tiết đặc biệt chắc chắn sẽ làm tăng thêm đáng kể giá niêm yết 211.200 euro của phiên bản Touring tiêu chuẩn.
Thông báo của Porsche không nêu giá bán cho 100 khách hàng may mắn ở châu Âu, nhưng những chi tiết đặc biệt chắc chắn sẽ làm tăng thêm đáng kể giá niêm yết 211.200 euro của phiên bản Touring tiêu chuẩn.
Video: Giới thiệu mẫu xe thể thao Porsche GT3 Bergsport.
Nguyễn Chung
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