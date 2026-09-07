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Số hóa - Xe

Suzuki XL7 được giảm giá đến 75 triệu đồng trong tháng 9/2026

Ngoài mẫu xe MPV cỡ nhỏ XL7, Suzuki Việt Nam còn triển khai chương trình ưu đãi chính hãng dành cho các mẫu xe khác, gồm Fronx, Jimny và Swift.

Nguyễn Thảo
Video: Đánh giá Suzuki XL7 hybrid tại Việt Nam.

Trong tháng 9/2026 này, hàng loạt mẫu MPV tại thị trường Việt Nam đã được nhận chương trình ưu đãi chính hãng. Suzuki XL7 là một trong số đó.

Cụ thể, trong tháng 9 này, hãng Suzuki hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tặng bảo dưỡng xe 3,5 năm và gói bảo hiểm vật chất 1 năm cho mẫu MPV cỡ nhỏ của mình. Tổng giá trị khuyến mại của Suzuki XL7 đạt 75 triệu đồng, tương đương với tháng liền trước.

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Suzuki XL7 được giảm giá đến 75 triệu đồng trong tháng 9/2026.

Ngoài Suzuki XL7, còn có những mẫu MPV khác nhận ưu đãi hấp dẫn không kém. Có thể kể đến Toyota Veloz Cross với chương trình ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, tặng 1 năm bảo hiểm vật chất và ưu đãi lãi suất cố định 0% trong 12 tháng đầu hoặc ưu đãi lãi suất trong 24 tháng đầu với tổng giá trị dao động từ 73-75 triệu đồng, tùy phiên bản. Toyota Avanza Premio cũng có chương trình tương tự nhưng với giá trị từ 65-70 triệu đồng.

Với dòng xe Mitsubishi Xpander, hãng tặng 100% lệ phí trước bạ cho cả 4 phiên bản, gồm MT, AT, AT Premium và Cross. Giá trị ưu đãi của các phiên bản này dao động từ 57-70 triệu đồng. Ngoài ra, hãng còn tặng phiếu nhiên liệu từ 10-36 triệu đồng cho các phiên bản của dòng MPV cỡ nhỏ này. Mẫu xe có mức hỗ trợ cao nhất trong tháng 9/2026 là Mitsubishi Xpander Cross với 95 triệu đồng.

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Suzuki hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tặng bảo dưỡng xe 3,5 năm và gói bảo hiểm vật chất 1 năm cho mẫu MPV cỡ nhỏ của mình.

Trong khi đó, Honda BR-V được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ ở cả hai phiên bản. Nhờ chương trình này, khách hàng mua xe có thể tiết kiệm số tiền từ 62-70 triệu đồng.

Tuy nhiên, mẫu MPV cỡ nhỏ có mức khuyến mại cao nhất chính là Hyundai Stargazer với tổng giá trị lên đến 117 triệu đồng. Ưu đãi của xe gồm khuyến mại giảm giá từ hãng và đại lý, quyền lợi Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim và giá trị của gói gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km (tuỳ điều kiện nào tới trước).

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Ngoài XL7, Suzuki còn triển khai chương trình ưu đãi chính hãng dành cho các mẫu xe khác, gồm Fronx, Jimny và Swift.

Ngoài XL7, Suzuki còn triển khai chương trình ưu đãi chính hãng dành cho các mẫu xe khác, gồm Fronx, Jimny và Swift. Trong đó, Suzuki Fronx sản xuất năm 2025 được hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trị giá 52 triệu đồng ở bản GL và 60 triệu đồng ở bản GLX. Riêng bản GLX Plus chỉ được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ với giá trị tương đương 35 triệu đồng. Ngoài ra, Suzuki còn tặng gói bảo dưỡng xe và bảo hiểm vật chất cho khách hàng mua mẫu SUV hạng A này, tùy phiên bản.

Với Suzuki Jimny, hãng tặng 100% lệ phí trước bạ trị giá 80 triệu đồng, cộng thêm gói bảo dưỡng xe 6,5 năm. Tổng giá trị khuyến mại của mẫu SUV cỡ nhỏ này đạt 120 triệu đồng.

Cuối cùng là Suzuki Swift với ưu đãi duy nhất là bảo hiểm vật chất 1 năm, không có giá trị quy đổi tiền mặt.

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