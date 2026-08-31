Sẵn sàng khai thác cao tốc La Sơn - Hòa Liên

Cao tốc Bắc - Nam đoạn La Sơn - Hòa Liên sau hơn 1 năm thi công mở rộng đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính, sẵn sàng khai thác với quy mô 4 làn xe.

Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài toàn tuyến khoảng 65km, quy mô 4 làn xe nối TP.Huế với TP.Đà Nẵng.

Cao tốc La Sơn - Hòa Liên (nối TP Huế với Đà Nẵng) cho phép lưu thông tuyến, với vận tốc khai thác tạm thời tối đa 60km/h. Ảnh: Báo Xây dựng.

Kinh phí thực hiện dự án hơn 3.000 tỷ đồng từ vốn ngân sách nhà nước. Tuyến có điểm đầu kết nối với cao tốc Cam Lộ - La Sơn và điểm cuối nối cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Công trình được khởi công vào tháng 5/2025 và dự kiến hoàn thành vào năm 2026. Mưa lũ lớn trong năm 2025 đã làm sạt lở, hư hỏng nhiều hạng mục công trình trên tuyến, ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Theo Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư), hiện dự án đạt khoảng trên 98% khối lượng. Các nhà thầu đang tập trung xử lý những phần việc cuối như lắp dải phân cách, hộ lan, biển báo, sơn đường và thay thế một số đoạn tôn hộ lan cũ.

Dự kiến đến ngày 31/8, toàn bộ các hạng mục phục vụ việc đưa tuyến vào khai thác 4 làn xe sẽ được hoàn thành.

Ngoài hoàn thiện tuyến chính, các đơn vị thi công vẫn đang xử lý hơn 20 vị trí bị sạt trượt do mưa bão cuối năm 2025. Một trong những điểm có khối lượng xử lý lớn nằm tại Km50+700.

Nhà thầu phải huy động nhiều phương tiện, thiết bị và nhân lực để thi công trong điều kiện thời tiết và địa hình phức tạp khiến công tác khắc phục gặp không ít khó khăn.

Ông Trần Đức Hiệp - Giám đốc điều hành dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên cho biết, tuyến đường đã cơ bản đủ điều kiện khai thác với 4 làn xe.

Tuy nhiên, các đơn vị vẫn phải tiếp tục hoàn thiện một số hạng mục và xử lý những vị trí sạt trượt để bảo đảm an toàn, ổn định lâu dài cho tuyến.

Một số hạng mục bổ sung chưa hoàn thành ngay trong đợt thông xe, trong đó có trạm dừng nghỉ tại Km54, dự kiến được hoàn thiện vào tháng 12/2026.

Trong giai đoạn tiếp tục thi công hoàn thiện, tốc độ khai thác trên tuyến được giới hạn ở mức 60km/h. Xe tải trên 6 trục và xe khách trên 9 chỗ chưa được phép lưu thông.

Việc đưa cao tốc La Sơn - Hòa Liên vào khai thác với quy mô 4 làn xe được kỳ vọng cải thiện đáng kể năng lực lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam kết nối TP.Huế với TP.Đà Nẵng.

Đồng thời bảo đảm an toàn giao thông, giảm áp lực trên các tuyến đường hiện hữu và tạo thêm điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, du lịch khu vực Trung Bộ.