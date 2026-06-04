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Xã hội

Đường dây đá gà qua mạng giao dịch tới 80 tỷ đồng bị triệt phá

Núp bóng trong căn chòi lá, nhóm đối tượng tổ chức cá cược đá gà qua mạng internet với số tiền giao dịch lên tới 80 tỷ đồng chỉ trong một tháng.

Xuân Danh

Ngày 4/6, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá cược đá gà thắng thua bằng tiền qua mạng internet vừa bị triệt phá.

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Nhóm đối tượng bị bắt quả tang về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức cho các con bạc tham gia cá cược các trận đá gà trực tuyến với quy mô lớn. Hoạt động được tổ chức khá tinh vi, có sự phân công vai trò cụ thể giữa các đối tượng tham gia.

Nhận định đây là tụ điểm cờ bạc phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh triệt xóa.

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Tang vật tại thời điểm lực lượng chức năng ập vào kiểm tra

Sau thời gian theo dõi, thu thập tài liệu chứng cứ, ngày 31/5, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tây Ninh bất ngờ kiểm tra một căn chòi lá nằm cạnh nhà của Lê Văn Ngộ (40 tuổi, ngụ ấp Rừng Sến, xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh).

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang 7 người đang tổ chức và tham gia đánh bạc dưới hình thức cá cược các trận đá gà được phát trực tiếp trên mạng internet. Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định địa điểm này do Ngộ cùng các đối tượng liên quan đứng ra tổ chức.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng sử dụng laptop, tivi kết nối internet để theo dõi trực tiếp các trận đá gà, đồng thời nhận cược và ghi nhận các kèo thắng thua bằng tiền ngay tại căn chòi lá.

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Nhóm đối tượng tổ chức cá cược đá gà qua mạng internet với số tiền giao dịch lên tới 80 tỷ đồng chỉ trong một tháng.

Khám xét hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật gồm laptop, tivi, modem wifi, dây cáp kết nối, các tờ giấy ghi nội dung cá cược, sổ sách theo dõi, cùng số tiền hơn 60 triệu đồng được xác định là tiền dùng để đánh bạc.

Đáng chú ý, kết quả điều tra ban đầu cho thấy chỉ trong khoảng thời gian từ ngày 1/5 đến ngày 31/5, tổng số tiền các đối tượng giao dịch để cá cược đá gà qua mạng lên tới khoảng 80 tỷ đồng, thể hiện quy mô hoạt động đặc biệt lớn và mang tính chuyên nghiệp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Văn Ngộ, Bùi Ngọc Huyên (43 tuổi, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP HCM), Dương Thị Ánh Hồng (35 tuổi, ngụ xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh) cùng 3 người khác để điều tra về hành vi "Tổ chức đánh bạc" theo khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, một người khác bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi "Đánh bạc" theo khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng và truy xét những người có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

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