Công an Ninh Bình cảnh báo những hệ lụy xấu từ tệ nạn cờ bạc trên mạng

Ngày 10/1, Công an tỉnh Ninh Bình cảnh báo, hiện nay không gian mạng cũng đang bị các đối tượng xấu lợi dụng để tổ chức, lôi kéo người dân, đặc biệt là giới trẻ, tham gia vào các hình thức cờ bạc trực tuyến với nhiều thủ đoạn tinh vi, gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho bản thân, gia đình và xã hội.

Ảnh minh họa.

Cờ bạc trên không gian mạng thường được trá hình dưới dạng game đổi thưởng, đầu tư online, cá độ thể thao,... và mỗi phiên đặt cược chỉ diễn ra rất nhanh, chỉ trong vòng từ 30 giây đến 1 phút tùy từng loại trò chơi. Đặc điểm của hình thức này là người chơi có thể chơi ở bất cứ nơi nào, không hạn chế về thời gian, không gian và chỉ cần có thiết bị điện tử thông minh kết nối Internet như điện thoại, máy tính, laptop,... là có thể dễ dàng truy cập tham gia đánh bạc.

Tệ nạn cờ bạc trên không gian mạng gây ra:

(1) Mất tiền bạc, tài sản: Cờ bạc mạng khiến người chơi nhanh chóng rơi vào cảnh nợ nần, thậm chí phải vay nặng lãi hoặc phạm pháp để có tiền “gỡ”.

(2) Ảnh hưởng tinh thần và sức khỏe: Nhiều người chơi khi thua tiền dẫn đến căng thẳng, lo âu, mất ngủ, sa sút tinh thần, thậm chí có trường hợp dẫn đến trầm cảm và tự tử.

(3) Phá vỡ hạnh phúc gia đình: Khi người chơi bị cuốn vào cờ bạc, họ thường bỏ bê công việc, mất lòng tin của người thân, gây mâu thuẫn và tan vỡ gia đình.

(4) Vi phạm pháp luật: Cờ bạc mạng là hành vi vi phạm pháp luật, vì vậy người chơi cờ bạc mạng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

(5) Gây mất an ninh trật tự xã hội: Cờ bạc mạng là nguồn gốc phát sinh các loại tội phạm khác như tín dụng đen, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và tội phạm công nghệ cao.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân:

- Cần nhận thức rõ cờ bạc là hành vi vi phạm pháp luật, kể cả thực hiện dưới hình thức trực tuyến; cảnh giác với các chiêu trò, lôi kéo, dụ dỗ tham gia hoạt động cờ bạc trên không gian mạng.

- Tuyệt đối không tham gia, không chia sẻ, không tiếp tay cho các đường link, ứng dụng, nhóm mạng xã hội có dấu hiệu cờ bạc.

- Tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động cờ bạc trên không gian mạng

- Khi phát hiện các hành vi tổ chức cờ bạc, cá độ trên không gian mạng cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất.

