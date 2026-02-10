Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Công an Ninh Bình cảnh báo những hệ lụy xấu từ tệ nạn cờ bạc trên mạng

Các đối tượng xấu lợi dụng để tổ chức, lôi kéo người dân, đặc biệt là giới trẻ, tham gia vào các hình thức cờ bạc trực tuyến với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Gia Đạt

Ngày 10/1, Công an tỉnh Ninh Bình cảnh báo, hiện nay không gian mạng cũng đang bị các đối tượng xấu lợi dụng để tổ chức, lôi kéo người dân, đặc biệt là giới trẻ, tham gia vào các hình thức cờ bạc trực tuyến với nhiều thủ đoạn tinh vi, gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho bản thân, gia đình và xã hội.

1.jpg
Ảnh minh họa.

Cờ bạc trên không gian mạng thường được trá hình dưới dạng game đổi thưởng, đầu tư online, cá độ thể thao,... và mỗi phiên đặt cược chỉ diễn ra rất nhanh, chỉ trong vòng từ 30 giây đến 1 phút tùy từng loại trò chơi. Đặc điểm của hình thức này là người chơi có thể chơi ở bất cứ nơi nào, không hạn chế về thời gian, không gian và chỉ cần có thiết bị điện tử thông minh kết nối Internet như điện thoại, máy tính, laptop,... là có thể dễ dàng truy cập tham gia đánh bạc.

Tệ nạn cờ bạc trên không gian mạng gây ra:

(1) Mất tiền bạc, tài sản: Cờ bạc mạng khiến người chơi nhanh chóng rơi vào cảnh nợ nần, thậm chí phải vay nặng lãi hoặc phạm pháp để có tiền “gỡ”.

(2) Ảnh hưởng tinh thần và sức khỏe: Nhiều người chơi khi thua tiền dẫn đến căng thẳng, lo âu, mất ngủ, sa sút tinh thần, thậm chí có trường hợp dẫn đến trầm cảm và tự tử.

(3) Phá vỡ hạnh phúc gia đình: Khi người chơi bị cuốn vào cờ bạc, họ thường bỏ bê công việc, mất lòng tin của người thân, gây mâu thuẫn và tan vỡ gia đình.

(4) Vi phạm pháp luật: Cờ bạc mạng là hành vi vi phạm pháp luật, vì vậy người chơi cờ bạc mạng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

(5) Gây mất an ninh trật tự xã hội: Cờ bạc mạng là nguồn gốc phát sinh các loại tội phạm khác như tín dụng đen, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và tội phạm công nghệ cao.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân:

- Cần nhận thức rõ cờ bạc là hành vi vi phạm pháp luật, kể cả thực hiện dưới hình thức trực tuyến; cảnh giác với các chiêu trò, lôi kéo, dụ dỗ tham gia hoạt động cờ bạc trên không gian mạng.

- Tuyệt đối không tham gia, không chia sẻ, không tiếp tay cho các đường link, ứng dụng, nhóm mạng xã hội có dấu hiệu cờ bạc.

- Tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động cờ bạc trên không gian mạng

- Khi phát hiện các hành vi tổ chức cờ bạc, cá độ trên không gian mạng cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Nguồn: ĐTHĐT.
#cờ bạc #Ninh Bình #tệ nạn #công an #giới trẻ #trực tuyến

Bài liên quan

Xã hội

Công an Phú Thọ cảnh báo nguy cơ xâm hại trẻ em

Nhiều vụ vi phạm pháp luật liên quan đến trẻ em xảy ra trên địa bàn trong thời gian ngắn, Công an tỉnh Phú Thọ lên tiếng cảnh báo và giải pháp phòng ngừa.

Ngày 28/1, tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, trong thời gian từ 1/7/2025 đến ngày 20/1/2026, Phòng Cảnh sát hình sự (khu vực Lạc Thủy) đã tiếp nhận, xử lý nhiều vụ việc, vụ án liên quan đến xâm hại trẻ em.

Các vụ việc, đối tượng liên quan các tội danh như: hiếp dâm người dưới 16 tuổi, giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, cố ý gây thương tích, mua bán người dưới 16 tuổi và một số hành vi vi phạm khác.

Xem chi tiết

Xã hội

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo “việc nhẹ, lương cao” trong dịp Tết Nguyên đán

Khi sang đến nơi, nhiều người mới phát hiện công việc là bất hợp pháp, bị ép buộc tham gia các đường dây lừa đảo trực tuyến, đe dọa, đánh đập, cưỡng bức.

Ngày 22/1, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, theo quy luật, hằng năm vào thời điểm dịp Tết Nguyên đán là lúc nhiều công dân Việt Nam đang lao động, học tập ở nước ngoài trở về quê hương sum họp gia đình. Sau kỳ nghỉ Tết, nhu cầu xuất cảnh ra nước ngoài để làm việc, học tập, lao động lại gia tăng. Lợi dụng thời điểm này, các đối tượng lừa đảo đẩy mạnh việc sử dụng các thủ đoạn tinh vi, điển hình là sử dụng chiêu trò dụ dỗ “việc nhẹ, lương cao” nhằm lôi kéo người dân xuất cảnh trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp tại nước ngoài.

capture.png
Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp trục xuất người nước ngoài nhập cảnh trái phép và tiếp nhận công dân Việt Nam (là nạn nhân của "việc nhẹ lương cao" trở về địa phương)
Xem chi tiết

Xã hội

Xử phạt nhiều tài xế ô tô bấm còi inh ỏi gây ô nhiễm tiếng ồn ở Hà Nội

Tiếng còi xe vốn là tín hiệu cảnh báo an toàn trong giao thông, tuy nhiên, việc bấm còi tùy tiện, liên tục đang bị lạm dụng, gây ô nhiễm tiếng ồn...

Ngày 21/1, Công an TP Hà Nội cho biết, trong tối ngày 20/1/2026, quá trình tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến Đại lộ Thăng Long, Phạm Hùng, Đỗ Đức Dục, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện, xử lý 4 trường hợp vi phạm liên quan đến hành vi sử dụng còi không đúng quy định, chủ yếu là các phương tiện vận tải hoạt động trong khung giờ buổi tối.

download-1.jpg
CSGT kiểm tra trường hợp xe tải sử dụng còi hơi trong đô thị. Ảnh CAHN
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới